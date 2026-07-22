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จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า “แบม-บอล” ที่นอนสีชมพู ทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน
จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า “แบม-บอล” จากไวรัลที่นอนสีชมพู หมอนโดเรมอน เผยทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน ไม่เรียกร้องต่อกันอีก
จากกรณีหญิงสาวโพสต์คลิปขณะที่สามีนอนกอดหญิงสาวรายหนึ่งสภาพเปลือยกายบนที่นอนสีชมพู และหมอนโดเรมอนกับฝากระติดเขียว ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกลบไป จนกลายเป็นกระแสในโซเชียลที่ผู้คนต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมากในขณะนั้น
ล่าสุด ทนายพัฒน์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 หลังจากที่ได้เดินทางเพื่อเป็นพยานในการจดทะเบียนหย่าระหว่าง “แบม” ภรรยาหลวง กับ “บอล” สามีว่า “วันนี้มาเป็นพยานครับ ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
- ข้อ 1. ทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจ
- ข้อ 2. ทั้งสองฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกัน
- ข้อ 3. ทรัพย์สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกัน
- ข้อ 4. หนี้สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกัน
- ข้อ 5. ทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งคดีอาญาในมูลเหตุที่อาจกระทำผิดมาก่อนวันที่หย่านี้และไม่ติดใจเรียกร้องใด ๆ ต่อกันอีก
ขอให้ทุกคนแยกย้ายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ”
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