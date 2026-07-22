สิ้นเกจิดัง “หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขาร สิริอายุ 97 ปี
สิ้น “หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 97 ปี ศิษยานุศิษย์น้อมอาลัย เกจิดังปากน้ำโพ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์ คัมภีร์นิวส์ สื่อลึกวงการสงฆ์ เจาะตรงพระเครื่องดัง และเพจ เรารัก”นครสวรรค์” โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการสงฆ์ โดยรายงานว่า พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร) หรือ หลวงพ่อชอุ้ม พระเกจิดังปากน้ำโพ และอดีต เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์ มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 97 ปี 76 พรรษา
ประวัติ หลวงพ่อชอุ้ม
พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร) หรือ หลวงพ่อชอุ้ม เดิมชื่อ ชอุ้ม สังข์เดช เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2472 ที่จ.นครสวรรค์ เรียนจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน
เมื่ออายุครบ 20 บริบูรณ์ เข้าอุปสมบท วันที่ 5 ก.ค. 2492 ณ วัดตะเคียนเลื่อน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ (เมื่อครั้งเป็นพระครูนิทานโพธิวัฒน์) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “กตสาโร” หลวงพ่อชอุ้ม จำพรรษาและเรียนพระธรรมวินัยในสำนักวัดตะเคียนเลื่อน จนสำเร็จนักธรรมตรีในปี 2494 และนักธรรมโท ปี 2500
เดิมทีท่านตั้งใจว่าจะบวชเพียงพรรษาเดียวตามประเพณี แต่ด้วยเส้นทางชีวิตสมณเพศ มีแววเจริญรุ่ง หลวงปู่ดิษฐ์ วัดท่าซุด อ.โกรกพระ ผู้เป็นปู่โดยสายเลือดบอกให้อยู่ต่อ หลวงพ่อชอุ้ม จึงครองผ้าเหลือง อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์จนกระทั่งทุกวันนี้
หลวงพ่อชอุ้ม เป็นพระเถระที่พรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งแห่งปากน้ำโพ มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งภาคเหนือลงไปถึงภาคใต้ เป็นพระนักพัฒนาและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งลุ่มย้ำเจ้าพระยา อีกทั้งเป็นพระต้นแบบทางด้านงานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล ท่านจะคุมงานการโยงสายสิญจน์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนตามเพื่อให้ถูกต้องเข้มขลังตามแบบโบราณกาล
นอกจากนั้นท่านยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรม อย่าง “สลากภัตมะม่วง” ซึ่งสืบสานกันมาเป็นศตวรรษ โดยในอดีตตะเคียนเลื่อนเป็นแหล่งมะม่วง ถึงฤดูเก็บเกี่ยวมีการทำบุญด้วยการทำสลากจับว่ารายใดจะได้นำผลผลิตถวายกับสงฆ์รูปใด เป็นประเพณีถึงปัจจุบัน
ทั้งยังสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนแห่งลุ่มน้ำ อย่าง การแข่งเรือ ซึ่งในอดีตก่อนที่ท่านจะบวชในวัยหนุ่มเป็นช่างขุดเรือ โดยเอาไม้ตะเคียนทั้งต้นมาขุดเป็นเรือหมูและเรือมาด ปัจจุบันไม้ขนาดใหญ่อย่างนั้นไม่มีก็เอาไม้แผ่นมาต่อเรือ ทุกลำของวัดนี้ท่านจะวางแบบวางแนวในการต่อเรือเอง วัดตะเคียนเลื่อนจึงนับเป็นพิพิธภัณฑ์เรือแข่ง มีเรือทั้งเก่าและใหม่หลายลำ บางลำซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
หลวงพ่อชอุ้ม ได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพระยา” ท่านเป็นพระเกจิผู้มีวัตรปฏิบัติดี เป็นที่เลื่อมใสของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
ในด้านพุทธาคม หลวงพ่อชอุ้ม เป็นศิษย์สายตรงของพระครูนิวาตธรรมขันธ์ (หลวงพ่อภู่) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน พระเกจิชื่อดังยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ประกอบกับนามอันเป็นมงคล (คำว่า “ชะอุ้ม” หรือ “ชอุ้ม” หรือ “อุ้ม”) ให้มีกำลัง
ลูกศิษย์หลายคนมีประสบการณ์ในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ล่าสุด กรณีเรือหลวงสุโข ลูกศิษย์หลายคนจึงเกิดความเลื่อมใส และขอให้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมา โดยจัดทำเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อชอุ้ม แต่ไม่บ่อยครั้งและไม่มากนัก เพื่อไม่เป็นการพาณิชย์ หลายคนมีประสบการณ์ในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ล่าสุด กรณีเรือหลวงสุโขทัย มีทหารเรือ ซึ่งเป็นเด็กบ้านตะเคียนเลื่อน คล้องเหรียญหลวงพ่อชอุ้ม และปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว
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อ้างอิงจาก : FB หนังสือพิมพ์ คัมภีร์นิวส์ สื่อลึกวงการสงฆ์ เจาะตรงพระเครื่องดัง, kampeenews
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