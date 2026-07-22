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เวิร์คพอยท์ ลดขนาดองค์กร ติ่ง สมภพ ผอ.ฝ่ายข่าว ขอลาออกเอง เพื่อลูกน้องได้อยู่ต่อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:12 น.

ข่าวเวิร์คพอยท์ ลดขนาดองค์กร ผอ.ฝ่ายข่าว ติ่ง สมภพ ลาออกพร้อมปอเปี๊ยะ เปิดใจไม่อยากมองตาลูกน้องในวันที่ต้องให้เขาออก

ข่าวอำลาวงการข่าวของปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังของช่องเวิร์คพอยท์ 23 ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ มีภาพชัดเจนขึ้น เมื่อผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายข่าวออกมาเปิดใจถึงเบื้องหลังการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งสะท้อนภาวะที่อุตสาหกรรมสื่อไทยทั้งระบบกำลังเผชิญ

ในรายการดาวอังคาร ตอน เถียนมี่มี่ บัตรคนจน ทางช่องของจอมขวัญ ติ่ง สมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ อธิบายเหตุผลการลาออกจากตำแหน่งว่า เป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรในภาวะเศรษฐกิจที่ทุกช่องต้องเผชิญ ซึ่งจำเป็นต้องลดขนาดองค์กรลงเพื่อความคล่องตัว

สมภพเล่าว่า การตัดสินใจครั้งนี้ทำได้ยากมาก เพราะต้องเลือกระหว่างการอยู่สู้ต่อตามความต้องการของบอร์ดบริหาร กับการที่ต้องมองหน้าลูกน้องที่ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงาน สุดท้ายเขาตัดสินใจลาออก เพราะไม่อยากมองตาลูกน้องในวันที่ต้องให้เขาออก และมองว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมหลังทำงานมา 10 ปี 7 เดือน

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุผลเรื่องเงินเดือนที่สูงของตัวเอง ซึ่งหากลาออกไปจะช่วยให้องค์กรมีเงินเหลือไปใช้บริหารจัดการส่วนอื่น เพื่อให้ข่าวยังมีคุณภาพต่อไปได้

คำอธิบายของสมภพสอดคล้องกับเหตุผลที่ปอเปี๊ยะเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ตนเป็นฝ่ายขอลาออกเอง โดยขอรักษาตำแหน่งงานของน้องๆ ในทีมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรงกับถ้อยคำในโพสต์อำลาที่เขียนว่า นี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่จะทำให้ได้ รักพวกหนูนะ และคำของชิน ธนภัทร ติรางกูล สามีปอเปี๊ยะ ที่โพสต์ว่าภรรยายอมสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ

ทั้งกรณีของผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวคนดัง จึงสะท้อนรูปแบบเดียวกัน คือการที่บุคลากรอาวุโสและผู้ที่มีค่าตอบแทนสูงเลือกเสียสละตำแหน่งของตัวเอง เพื่อลดผลกระทบต่อทีมงานรุ่นน้องในช่วงที่องค์กรต้องปรับลดขนาด

ใจหาย! ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังลาออก หลังทุ่มเท 9 ปี เสียสละให้หลายชีวิตไปต่อ

ภาพใหญ่ วงการสื่อกำลังหดตัว

นโยบายที่เวิร์คพอยท์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีรายงานว่าช่องอยู่ระหว่างปรับแผนธุรกิจครั้งใหญ่ ทั้งการทบทวนการผลิตคอนเทนต์และการปรับลดกำลังคน เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งเป็นทิศทางที่หลายองค์กรสื่อไทยกำลังเผชิญร่วมกัน

ปรากฏการณ์คนข่าวต้องอำลาอาชีพยังไม่จำกัดอยู่ที่เวิร์คพอยท์ ก่อนหน้านี้ เจี๊ยบ พรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าวที่ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน หมายเลข 47 ในนามทีมประกันสังคมก้าวหน้า ก็โพสต์ว่าตนเองต้องสิ้นสุดหน้าที่คนข่าวในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 เช่นกัน

เจี๊ยบ พรทิพย์ เคยให้เหตุผลของการก้าวจากบทบาทสื่อมวลชนสู่สนามเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่า ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่สื่อ เธอเห็นปัญหาเดิมๆ กลายเป็นข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งปัญหาคุณภาพชีวิต ความเหลื่อมล้ำ สิทธิมนุษยชน และความยากจน แต่หลายเรื่องกลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ขณะที่แรงงานสื่อกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ เป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนในชีวิตการทำงานและไม่ได้รับสวัสดิการที่คุ้มครองอย่างเหมาะสม

ผลประกอบการล่าสุด ไตรมาส 1/2569 ของบริษัทเวิร์คพอยท์

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK ไตรมาส 1/2569 มีรายได้ 379.44 ล้านบาท ลดลง 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุน 39.87 ล้านบาท โดยแม้จะลดค่าใช้จ่ายเต็มที่แล้ว แต่รายได้ก็ยังลดลง ทำให้บริษัทยังขาดทุน

ข้อมูลจากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเวิร์คพอยท์เองแสดงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะรายได้จากรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักปี 2564 รายได้รวม 2,303.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 324.21 ล้านบาท, ปี 2565 รายได้รวม 2,438.68 ล้านบาท กำไรสุทธิลดเหลือ 171.41 ล้านบาท, ปี 2566 รายได้รวม 2,421.98 ล้านบาท กำไรสุทธิเหลือเพียง 13.48 ล้านบาท และปี 2567 รายได้รวม 2,339.78 ล้านบาท พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 201.02 ล้านบาท

จุดที่เห็นชัดคือรายได้จากรายการโทรทัศน์ลดลงต่อเนื่อง จาก 2,075.28 ล้านบาทในปี 2564 เหลือ 1,643.78 ล้านบาทในปี 2567 ขณะที่ต้นทุนผลิตและบริการกลับเพิ่มขึ้นจาก 1,270.12 ล้านบาท เป็น 1,952.03 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน ซึ่งเป็นภาวะรายได้ลดแต่ต้นทุนสูงขึ้น ที่อธิบายได้ว่าทำไมบริษัทจึงต้องปรับลดขนาดองค์กร

ปี 2568 เคยฟื้นบางไตรมาส แต่ยังผันผวน

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไม่ได้ติดลบทุกไตรมาส โดยไตรมาส 3/2568 บริษัทเคยพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 34.57 ล้านบาท จากที่ขาดทุนสุทธิ 17.34 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้แรงหนุนจากรายได้ธุรกิจอีเวนต์ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง ก่อนที่รายได้จะกลับมาลดลงอีกครั้งในไตรมาส 1/2569

* WORK เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ตัวเลขข้างต้นเป็นงบรวมทั้งกลุ่ม ไม่ได้แยกเฉพาะธุรกิจข่าว ดังนั้นการขาดทุนจึงเป็นภาพรวมทั้งบริษัท ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายข่าว

เวิร์คพอยท์ ลดขนาดองค์กร ติ่ง สมภพ ผอ.ฝ่ายข่าว ขอลาออกเอง เพื่อลูกน้องได้อยู่ต่อ
ที่มา: Set

ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาไทยปี 2568

ตัวเลขจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ระบุว่าภาพรวมตลาดสื่อโฆษณาปี 2568 มีมูลค่าประมาณ 122,885 ล้านบาท ขยายตัว 3.9% จากปี 2567 ซึ่งสูงกว่าจีดีพีประเทศที่คาดว่าโต 2.8% แต่ถือว่าชะลอตัวลงจากปีก่อน

เค้กก้อนนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง

สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ คิดเป็น 41% ของมูลค่ารวม หรือประมาณ 50,600 ล้านบาท รองลงมาคือสื่อดิจิทัล อันดับสอง คิดเป็น 35% หรือราว 42,800 ล้านบาท ตามด้วยสื่อนอกบ้าน 10% ที่ 9,883 ล้านบาท สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ 10% ที่ 9,680 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนตร์ 3% ที่ 3,980 ล้านบาท สื่อวิทยุ 3% ที่ 3,064 ล้านบาท และหนังสือพิมพ์เหลือเพียง 1% ที่ 994 ล้านบาท

แม้ทีวีจะยังครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่ง แต่ทิศทางคือขาลงชัดเจน ขณะที่ดิจิทัลไล่ตามมาติดๆ ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MI GROUP ระบุว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาสื่อทีวีเติบโตลดลงเฉลี่ยปีละ 3 ถึง 5% หรือหายไปปีละ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาท และหากเป็นไปตามแนวโน้มนี้จนถึงปี 2572 ที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุด มูลค่าสื่อทีวีอาจเหลือราว 25,000 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะทีวีที่คนดูน้อยลง ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในตลาดมีจำนวนจำกัด เปรียบเหมือนเค้กก้อนเดิมที่ไม่ได้เล็กลง แต่มีคนมาแบ่งมากขึ้น

เมื่อเจาะเข้าไปดูผลประกอบการรายช่องปี 2568 ที่รวบรวมโดยเทยติดจอ ภาพจะยิ่งชัด โดยในบรรดา 14 ช่องช่องวัน 31 ทำรายได้รวมสูงสุดที่ 2,725.30 ล้านบาท แต่กลับขาดทุน 194.25 ล้านบาท ขณะที่ช่อง 7HD ทำรายได้อันดับสองที่ 2,708.29 ล้านบาท แต่บริหารต้นทุนได้ดีที่สุดจนเป็นแชมป์กำไรที่ 626.14 ล้านบาท

ช่องที่ยังทำกำไรได้มีเพียงไม่กี่ราย ได้แก่ True4U กำไร 190.43 ล้านบาท, ช่อง 3HD กำไร 65.53 ล้านบาท, TNN16 กำไร 42.67 ล้านบาท และ GMM25 กำไร 4.89 ล้านบาท

ส่วนฝั่งที่ขาดทุนช่อง 8 ของอาร์เอส ขาดทุนหนักสุดถึง 648.67 ล้านบาท ตามด้วย PPTV HD ขาดทุน 429.82 ล้านบาท, ช่อง 9 MCOT ขาดทุน 308.37 ล้านบาท, Mono29 ขาดทุน 247.31 ล้านบาท, ไทยรัฐทีวี ขาดทุน 166.05 ล้านบาท, เนชั่นทีวี ขาดทุน 94.73 ล้านบาท และอมรินทร์ทีวี ขาดทุน 67.11 ล้านบาท

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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