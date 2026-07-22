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กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร แรงงานไทย ไปทำงานสิงคโปร์ 220 อัตรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:07 น.
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร แรงงานไทย ไปทำงานสิงคโปร์ 220 อัตรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์ 4 บริษัทชั้นนำ รวม 5 ตำแหน่ง 220 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 31 ก.ค. 2569

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ 4 บริษัท รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 220 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางาน ค่าวีซ่า ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต ผู้ช่วยวิศวกร พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
  • เงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142–44,472 บาท ตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20–45 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่ง

“รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศ พร้อมย้ำว่า การสมัครไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานได้” ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือ เพจเฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:07 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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