คลิปอีกมุม เปิดชนวนเดือด แก๊งรถบัสฉุนถูกเบียด ก่อนปรี่รุมชกคุณลุงคนขับรถทัวร์
เผยคลิปอีกมุมเหตุความรุนแรงบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ก.ค. 69 หลังรถบัสสองคันเกิดเฉี่ยวชนกัน ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายจนคุณลุงคนขับรถทัวร์สูงวัยถูกกลุ่มคู่กรณีเข้าทำร้าย
คลิปล่าสุดบันทึกช่วงก่อนเกิดเหตุรุนแรง เผยให้เห็นว่าความขัดแย้งเริ่มจากจังหวะเปลี่ยนเลนและการขอทาง โดยคุณลุงคนขับยอมรับว่ามองเห็นรถของคู่กรณีขับมา แต่ให้เหตุผลว่าได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอออกจากเลนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ฝั่งคู่กรณีไม่ยอมรับคำอธิบายดังกล่าว พร้อมตะโกนถามด้วยความไม่พอใจว่า “ไม่เห็นรถเหรอ” ก่อนต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง พร้อมย้ำว่า การเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้หมายความว่าจะสามารถขับเบียดหรือตัดหน้ารถคันอื่นได้ทันที
บรรยากาศยิ่งร้อนระอุขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างโต้เถียงและไม่มีใครยอมใคร ฝ่ายผู้ถ่ายคลิปพยายามท้วงว่าอีกฝ่ายกำลังใช้อารมณ์ พร้อมบอกว่ากำลังบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ แต่คู่กรณีกลับท้าทายให้ถ่ายคนขับรถไว้ด้วย โดยไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับความขัดแย้งลง
คลิปดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เห็นภาพก่อนเหตุทำร้ายชัดขึ้นว่า จุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการชกต่อยทันที แต่ค่อย ๆ ปะทุจากปัญหาการเปลี่ยนเลน การตีความเรื่องสิทธิในการขอทาง และคำพูดที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนสถานการณ์หลุดจากการโต้เถียงไปสู่การใช้กำลัง
ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุด ไม่ได้มีเพียงว่าใครขับปาดหรือใครเป็นฝ่ายผิดในการเฉี่ยวชน แต่คือเหตุใดความขัดแย้งบนท้องถนนจึงต้องจบลงด้วยการที่คนหลายคนเข้ารุมทำร้ายคนขับสูงวัย เพราะต่อให้ฝ่ายใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือขับรถประมาท การใช้กำลังย่อมไม่ใช่วิธีตัดสินความผิดแทนกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอคำชี้แจงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมถึงข้อมูลจากตำรวจหรือกล้องวงจรปิด เพื่อสรุปลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปเดือด เสื้อดำบุกต่อยลุงคนขับรถบัส หลังชนกันบนมอเตอร์เวย์
- คลิปไวรัล ชายสูงวัยตบหัววัยรุ่นกลางสนามเบสบอล หลังไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติสหรัฐฯ
- รยูจิน ITZY ขอโทษ คลิปจัดทรงเป้ากางเกง กลางคอนเสิร์ต ไวรัลว่อนเน็ต ดูไม่เหมาะสม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: