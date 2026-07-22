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คลิปอีกมุม เปิดชนวนเดือด แก๊งรถบัสฉุนถูกเบียด ก่อนปรี่รุมชกคุณลุงคนขับรถทัวร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 12:04 น.
คลิปอีกมุม เปิดชนวนเดือด แก๊งรถบัสฉุนถูกเบียด ก่อนปรี่รุมชกคุณลุงคนขับรถทัวร์
ภาพจาก : อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

เผยคลิปอีกมุมเหตุความรุนแรงบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ก.ค. 69 หลังรถบัสสองคันเกิดเฉี่ยวชนกัน ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายจนคุณลุงคนขับรถทัวร์สูงวัยถูกกลุ่มคู่กรณีเข้าทำร้าย

คลิปล่าสุดบันทึกช่วงก่อนเกิดเหตุรุนแรง เผยให้เห็นว่าความขัดแย้งเริ่มจากจังหวะเปลี่ยนเลนและการขอทาง โดยคุณลุงคนขับยอมรับว่ามองเห็นรถของคู่กรณีขับมา แต่ให้เหตุผลว่าได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอออกจากเลนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ฝั่งคู่กรณีไม่ยอมรับคำอธิบายดังกล่าว พร้อมตะโกนถามด้วยความไม่พอใจว่า “ไม่เห็นรถเหรอ” ก่อนต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง พร้อมย้ำว่า การเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้หมายความว่าจะสามารถขับเบียดหรือตัดหน้ารถคันอื่นได้ทันที

บรรยากาศยิ่งร้อนระอุขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างโต้เถียงและไม่มีใครยอมใคร ฝ่ายผู้ถ่ายคลิปพยายามท้วงว่าอีกฝ่ายกำลังใช้อารมณ์ พร้อมบอกว่ากำลังบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ แต่คู่กรณีกลับท้าทายให้ถ่ายคนขับรถไว้ด้วย โดยไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับความขัดแย้งลง

เผยคลิปอีกมุมเหตุความรุนแรงบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ก.ค. 69 หลังรถบัสสองคันเกิดเฉี่ยวชนกัน
ภาพจาก : อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

คลิปดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เห็นภาพก่อนเหตุทำร้ายชัดขึ้นว่า จุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการชกต่อยทันที แต่ค่อย ๆ ปะทุจากปัญหาการเปลี่ยนเลน การตีความเรื่องสิทธิในการขอทาง และคำพูดที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนสถานการณ์หลุดจากการโต้เถียงไปสู่การใช้กำลัง

ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุด ไม่ได้มีเพียงว่าใครขับปาดหรือใครเป็นฝ่ายผิดในการเฉี่ยวชน แต่คือเหตุใดความขัดแย้งบนท้องถนนจึงต้องจบลงด้วยการที่คนหลายคนเข้ารุมทำร้ายคนขับสูงวัย เพราะต่อให้ฝ่ายใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือขับรถประมาท การใช้กำลังย่อมไม่ใช่วิธีตัดสินความผิดแทนกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอคำชี้แจงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมถึงข้อมูลจากตำรวจหรือกล้องวงจรปิด เพื่อสรุปลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 12:04 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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