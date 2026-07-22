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สรุปไทม์ไลน์ เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา สาดน้ำกลางงานแต่ง ใครพูดอะไรบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 12:15 น.
สรุปไทม์ไลน์ เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา สาดน้ำกลางงานแต่ง ใครพูดอะไรบ้าง

กลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่สุดในวงการบันเทิง ใหม่ รัชดา พ่วงพวงงาม แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง สาดน้ำใส่นางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานฉลองมงคลสมรสของ ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ เรื่องราวลุกลามจนติดกระแส และมีคนในวงการทยอยออกมาให้สัมภาษณ์หลายปาก สำหรับคนที่เพิ่งตามเรื่อง Thaiger สรุปที่มาที่ไปและคำพูดของทุกฝ่ายไว้ให้ครบในที่เดียว

รู้จักคู่กรณี จากพี่น้องสู่คู่ขัดแย้ง

ใหม่ รัชดา เป็นแฮร์สไตลิสต์ระดับแถวหน้าของวงการ เคยเป็นทั้งช่างผมคู่ใจและผู้ดูแลคิวงานให้เจนี่มายาวนาน สองคนเคยสนิทกันเหมือนพี่น้อง ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดหลายสิบปี

ราว 8 ปีก่อน ความสัมพันธ์มาถึงจุดแตกหัก จนเลิกทำงานร่วมกันและไม่ติดต่อกันอีก ครั้งนั้นใหม่เคยพูดทำนองว่า “เจ็บแล้วจำ” ส่วนเจนี่เลือกไม่ตอบสื่อ ระบุเพียงว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่อยากคุยกันเอง ด้าน หญิง รฐา เคยให้สัมภาษณ์ว่าเจนี่เองก็เสียใจกับความสัมพันธ์ที่จบลง อย่างไรก็ตาม ต้นตอความบาดหมางที่แท้จริงไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ-3
ภาพจาก : FB อรรถรสบ

นาทีเกิดเหตุกลางงานแต่ง

เหตุเกิดช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ในงานแต่งของ ณเดชน์ และ ญาญ่า ที่โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เปิดให้สื่อเข้า

มดดำ คชาภา ตันเจริญ เล่าเหตุการณ์ในรายการ “ข่าวใส่ไข่” ทางไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ย้ำว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่เล่าตามที่ได้ฟังมา ตอนนั้นเจนี่นั่งอยู่ลำพังหลังลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว ผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งชื่อ “เซ้ง” เห็นจึงชวนไปนั่งรวมกับกลุ่มอื่นด้วยความหวังดี โดยไม่รู้ว่าทั้งสองมีปมกันอยู่ พอเจอหน้ากัน ใหม่ซึ่งมาร่วมงานในฐานะช่างผมทำผมให้ณเดชน์ แสดงความไม่พอใจและสาดน้ำใส่

ใหม่ รัชดา ยอมรับทำจริง ลั่นไม่ต้องมาขอโทษ

หลังภาพข่าวแพร่ออกไป ชาวเน็ตแห่เข้าไปวิจารณ์ความเหมาะสม เพราะมองว่าเป็นงานมงคลที่เจ้าภาพเชิญมาร่วมยินดี ใหม่ตอบกลับคอมเมนต์ยอมรับว่าเป็นคนสาดน้ำจริง ยืนยันว่าอีกฝ่ายเดินเข้ามาขอโทษเรื่องเก่าทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยุ่งกัน และย้ำว่า “ไม่ต้องมาขอโทษ” ในสิ่งที่ทำกันไว้เมื่อก่อน

วันเดียวกัน บอย เอ็นเตอร์เทน โทรศัพท์สอบถามใหม่โดยตรง ได้คำตอบว่าสาดน้ำจริง เคยเตือนอีกฝ่ายไปแล้ว 2 ครั้งให้ต่างคนต่างอยู่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำขอโทษที่จริงใจ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ ส่วนเมื่อผู้สื่อข่าวพบตัวที่งานเปิดตัวภาพยนตร์ “คนเดือดทวงแค้น” ทาง Netflix ที่สยามพารากอน ซึ่งมาทำผมให้ณเดชน์ ใหม่ขอไม่ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับดราม่า

ฝั่งเจนี่ ขอไม่พูด แต่เดินหน้างานต่อ

ด้านเจนี่เลือกไม่ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ ผู้จัดการส่วนตัวเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมว่า เจนี่ฝากบอกสั้นๆ ว่า “ขออยู่เฉยๆ” พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ถูกสาดใส่เป็นน้ำเปล่า ไม่ใช่ไวน์ตามที่หลายกระแสลือกันก่อนหน้านี้

แม้ไม่พูดถึงดราม่าโดยตรง แต่เจนี่เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม โปรโมทผลงานการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกเรื่อง “ตถตา” ที่ออกอากาศตอนแรกไปเมื่อคืนวันที่ 21 กรกฎาคม และแชร์สตอรี่ให้กำลังใจจากคนสนิทท่ามกลางกระแสข่าว

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง-3

คนใกล้ชิดเล่าอีกมุม

วุ้นเส้น วิริฒิพา เพื่อนสนิทของเจนี่ พูดถึงเรื่องนี้ในรายการ “แฉ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม บอกว่าเพิ่งทราบข่าวระหว่างเดินทางมาทำงาน ข้อมูลเท่าที่รู้ตรงกับที่หลายคนทราบ คือเจนี่ตั้งใจเดินเข้าไปเพื่อขอโทษ แล้วถูกสาดน้ำใส่จริง แต่ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดเชิงลึกกับเจ้าตัว

ขณะที่คนสนิทอีกรายเล่าว่า เจนี่เดินเข้าไปสวมกอดช่างผมด้วยความเข้าใจว่าไม่มีเรื่องบาดหมางกันแล้ว แต่กลับถูกสะบัดตัวออก ก่อนสาดน้ำใส่ นอกจากนี้ยังมีผู้อ้างว่าเป็นเด็กเสิร์ฟในงานออกมาเล่าลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเช่นกั

สรุปสถานการณ์ล่าสุด ถึงตอนนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าเหตุสาดน้ำเกิดขึ้นจริง โดยใหม่รับว่าเป็นผู้ลงมือและไม่คิดขอโทษ ส่วนเจนี่ขอเก็บตัวเงียบและเดินหน้าทำงานต่อ ปมความขัดแย้งที่สะสมมานานหลายปียังไม่มีบทสรุป และยังไม่มีการเปิดเผยต้นตอที่แท้จริงจากปากทั้งคู่โดยตรง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 12:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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