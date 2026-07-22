ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก เปิดสาเหตุเบื้องหลัง เต็มใจเองหรือโดนกดดัน
ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก ONE มวยไทย เฟเธอร์เวต หลังขาหักพักยาว เปิดทางนิโค คาร์ริลโล ขึ้นแชมป์ตัวจริง
เปิดสาเหตุ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ยอดนักชกเจ้าของฉายาซ้ายดารา ประกาศสละตำแหน่งแชมป์โลก ONE Championship มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างพักฟื้นอาการบาดเจ็บกระดูกแข้งหักและไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์ได้เป็นเวลานาน
จุดเริ่มต้น ย้อนกลับไปที่ศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ครั้งนั้นตะวันฉายลงชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พ่ายแพ้ให้กับเมิง หยาง นักชกฟอร์มแรงจากประเทศจีน ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นกระดูกแข้งหัก ทำให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่สามารถขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตได้ตามกำหนด จนเกิดกระแสเรียกร้องให้สละเข็มขัดเพื่อให้การแข่งขันในรุ่นเดินหน้าต่อไปได้
ตามกฎของ ONE Championship การประกาศสละสิทธิ์ของตะวันฉายส่งผลให้นิโค คาร์ริลโล ยอดนักชกจอมน็อกเอาต์จากสกอตแลนด์ ซึ่งครองตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล (Interim Champion) อยู่ในขณะนั้น ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตคนใหม่อย่างเป็นทางการทันที
เปิดใจ ตัดสินใจเอง ไม่มีใครกดดัน
หลังประกาศสละตำแหน่ง ตะวันฉายเปิดใจว่าอยากอัปเดตอาการบาดเจ็บ ขณะนี้ขาพร้อมแล้วประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะกลับมาชกได้อีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า และไม่เกินกลางปีหน้าอย่างแน่นอน
ตะวันฉายกล่าวว่า ตลอดเวลาที่เป็นแชมป์รู้สึกมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่ได้ป้องกันแชมป์ต่อหน้าทุกคน เข็มขัดเส้นนี้ผ่านอะไรมาหลายอย่าง ต้องแลกด้วยความเหนื่อยและความกดดัน ทุกคนต่างมีความฝันที่อยากเป็นแชมป์ไปนานๆ ตนเองก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่หลังจากทบทวนหลายอย่างในช่วงบาดเจ็บ จึงตัดสินใจประกาศสละแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปหรือแชมป์เฉพาะกาลได้ทำตามความฝัน
เจ้าตัวยังย้ำว่า การออกมาพูดครั้งนี้ไม่มีใครมากดดัน แต่คิดมาดีแล้ว อยากให้องค์กรได้เดินหน้าต่อโดยไม่ต้องรอให้ตนหายเจ็บ พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่อยู่เคียงข้างและให้โอกาสมาโดยตลอด ทั้งนี้ยังกล่าวแสดงความยินดีกับนิโคที่ได้เดินตามความฝัน และเชื่อว่าในอนาคตทั้งคู่ต้องมีโอกาสได้เจอกันบนสังเวียนอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ขอโฟกัสรักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีก่อน
ด้าน ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เขียนซึ้งว่า ต่อให้สละแชมป์ยังไง หัวใจคนไทยก็ยังมองว่าพี่คือแชมป์ ยอมรับหัวใจพี่สุดๆ ยอมสละแชมป์ เพื่อให้องค์กรได้เดินต่อไป พี่เป็นนักมวยที่ป้องกันแชมป์ก็ป้องกันแชมป์ได้ทุกรอบไม่เคยเสียแชมป์สักครั้ง ทุกคนก็ยังรอคอยและหวังกับพี่ว่าสักวันนึงพี่จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนได้
สิ่งนี้คือความเจ็บปวดของนักกีฬาทุกคน￼ การได้แชมป์มันครึ้มฝันดีนะ￼ และคนเราก็อยากฝันดีอย่างนี้ไปตลอด￼ แต่สักวันมันก็ต้องตื่นจากฝันดีแล้วมายอมรับความเป็นจริง￼
มาร่วมเป็นกำลังใจให้ (ตะวันฉาย) สู้ต่อไปคับ
เส้นทางแชมป์ที่ยิ่งใหญ่
ตะวันฉายจากค่ายพีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เริ่มต้นเส้นทางในเวที ONE Championship ตั้งแต่ปี 2564 ก่อนก้าวขึ้นครองแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวตได้สำเร็จในเดือนกันยายน 2565 จากการเอาชนะเพชรมรกต หนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่น ในศึกที่ดุเดือดยาวนานถึง 5 ยก
หลังจากนั้นตะวันฉายกลายเป็นไอค่อนความยิ่งใหญ่ของรุ่นเฟเธอร์เวต ป้องกันแชมป์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเอาชนะจามาล ยูซูปอฟ และเอาชนะซูเปอร์บอน แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันถึงสองครั้งซ้อน ครองบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวตยาวนานตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 มาจนถึงการสละแชมป์ด้วยตนเองอย่างสง่างาม
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