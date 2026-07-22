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ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก เปิดสาเหตุเบื้องหลัง เต็มใจเองหรือโดนกดดัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:40 น.
ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก เปิดสาเหตุเบื้องหลัง เต็มใจเองหรือโดนกดดัน

ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก ONE มวยไทย เฟเธอร์เวต หลังขาหักพักยาว เปิดทางนิโค คาร์ริลโล ขึ้นแชมป์ตัวจริง

เปิดสาเหตุ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ยอดนักชกเจ้าของฉายาซ้ายดารา ประกาศสละตำแหน่งแชมป์โลก ONE Championship มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างพักฟื้นอาการบาดเจ็บกระดูกแข้งหักและไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์ได้เป็นเวลานาน

จุดเริ่มต้น ย้อนกลับไปที่ศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ครั้งนั้นตะวันฉายลงชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พ่ายแพ้ให้กับเมิง หยาง นักชกฟอร์มแรงจากประเทศจีน ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นกระดูกแข้งหัก ทำให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่สามารถขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตได้ตามกำหนด จนเกิดกระแสเรียกร้องให้สละเข็มขัดเพื่อให้การแข่งขันในรุ่นเดินหน้าต่อไปได้

ตามกฎของ ONE Championship การประกาศสละสิทธิ์ของตะวันฉายส่งผลให้นิโค คาร์ริลโล ยอดนักชกจอมน็อกเอาต์จากสกอตแลนด์ ซึ่งครองตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล (Interim Champion) อยู่ในขณะนั้น ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตคนใหม่อย่างเป็นทางการทันที

ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต

เปิดใจ ตัดสินใจเอง ไม่มีใครกดดัน

หลังประกาศสละตำแหน่ง ตะวันฉายเปิดใจว่าอยากอัปเดตอาการบาดเจ็บ ขณะนี้ขาพร้อมแล้วประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะกลับมาชกได้อีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า และไม่เกินกลางปีหน้าอย่างแน่นอน

ตะวันฉายกล่าวว่า ตลอดเวลาที่เป็นแชมป์รู้สึกมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่ได้ป้องกันแชมป์ต่อหน้าทุกคน เข็มขัดเส้นนี้ผ่านอะไรมาหลายอย่าง ต้องแลกด้วยความเหนื่อยและความกดดัน ทุกคนต่างมีความฝันที่อยากเป็นแชมป์ไปนานๆ ตนเองก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่หลังจากทบทวนหลายอย่างในช่วงบาดเจ็บ จึงตัดสินใจประกาศสละแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปหรือแชมป์เฉพาะกาลได้ทำตามความฝัน

เจ้าตัวยังย้ำว่า การออกมาพูดครั้งนี้ไม่มีใครมากดดัน แต่คิดมาดีแล้ว อยากให้องค์กรได้เดินหน้าต่อโดยไม่ต้องรอให้ตนหายเจ็บ พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่อยู่เคียงข้างและให้โอกาสมาโดยตลอด ทั้งนี้ยังกล่าวแสดงความยินดีกับนิโคที่ได้เดินตามความฝัน และเชื่อว่าในอนาคตทั้งคู่ต้องมีโอกาสได้เจอกันบนสังเวียนอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ขอโฟกัสรักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีก่อน

ด้าน ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เขียนซึ้งว่า ต่อให้สละแชมป์ยังไง หัวใจคนไทยก็ยังมองว่าพี่คือแชมป์ ยอมรับหัวใจพี่สุดๆ ยอมสละแชมป์ เพื่อให้องค์กรได้เดินต่อไป พี่เป็นนักมวยที่ป้องกันแชมป์ก็ป้องกันแชมป์ได้ทุกรอบไม่เคยเสียแชมป์สักครั้ง ทุกคนก็ยังรอคอยและหวังกับพี่ว่าสักวันนึงพี่จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนได้

สิ่งนี้คือความเจ็บปวดของนักกีฬาทุกคน￼ การได้แชมป์มันครึ้มฝันดีนะ￼ และคนเราก็อยากฝันดีอย่างนี้ไปตลอด￼ แต่สักวันมันก็ต้องตื่นจากฝันดีแล้วมายอมรับความเป็นจริง￼

มาร่วมเป็นกำลังใจให้ (ตะวันฉาย) สู้ต่อไปคับ

แฟนมวยช็อก ตะวันฉาย พ่ายเร็ว หลิว เมิงหยาง
แฟนมวยช็อก ตะวันฉาย พ่ายเร็ว หลิว เมิงหยาง

เส้นทางแชมป์ที่ยิ่งใหญ่

ตะวันฉายจากค่ายพีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เริ่มต้นเส้นทางในเวที ONE Championship ตั้งแต่ปี 2564 ก่อนก้าวขึ้นครองแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวตได้สำเร็จในเดือนกันยายน 2565 จากการเอาชนะเพชรมรกต หนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่น ในศึกที่ดุเดือดยาวนานถึง 5 ยก

หลังจากนั้นตะวันฉายกลายเป็นไอค่อนความยิ่งใหญ่ของรุ่นเฟเธอร์เวต ป้องกันแชมป์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเอาชนะจามาล ยูซูปอฟ และเอาชนะซูเปอร์บอน แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันถึงสองครั้งซ้อน ครองบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวตยาวนานตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 มาจนถึงการสละแชมป์ด้วยตนเองอย่างสง่างาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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