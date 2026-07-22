แจ็ค แฟนฉัน เล่านาทีเห็น เจนี่ ชุดเปียก แต่ไม่ได้ทักท้วง ยันไม่เห็นตอนสาด ย้ำไม่อยากยุ่งดรามารุ่นใหญ่

แจ็ค แฟนฉัน เล่านาทีเห็น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ชุดเปียก แต่ไม่ได้ทักท้วง ยันไม่เห็นตอนสาด ย้ำไม่อยากยุ่งดรามารุ่นใหญ่ สงสารคู่บ่าวสาว
จู่ ๆ ก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า และนำมาเล่าคร่าว ๆ ให้ฟังในรายการ จนชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่า “แจ็ครู้โลกรู้”
ล่าสุด แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยยืนยันว่า ตนไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตอนสาดน้ำ มีเพียงสังเกตเห็นว่าชุดของ เจนี่ เปียกน้ำ ตอนที่บังเอิญเจอกันแล้วได้ทักทายกัน แต่ไม่ได้ทักท้วงอะไร เพราะเข้าใจว่าอาจจะไปเต้นมาในงาน ย้ำไม่อยากยุ่งกับเรื่องดรามาของรุ่นใหญ่ และสงสารคู่บ่าวสาว คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แจ็ค แฟนฉัน เล่าว่า “อยู่ในทุกเหตุการณ์ แต่ขอพูดเท่าที่ตนรู้ เพราะอยากให้เกียรติงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า แต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ เอาตรง ๆ คือไม่รู้ แล้วก็ไม่อยากยุ่งด้วย เพราะยุ่งไปก็แต่ละคนรุ่นใหญ่กันทั้งนั้น เราเห็นอะไรมาก็จะเงียบ เพราะว่ามันเป็นเรื่องไพรเวต ใครไปร่วมงานก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเกิดขึ้น เราเองก็ไม่อยากให้เกิด
คือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เหมือนตนกลายเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ และในข่าวดันมีชื่อของตนอยู่ด้วยว่า แหล่งข่าววงในบอกว่า ไอ้แจ็ค แฟนฉัน เห็นเหตุการณ์ จริง ๆ ต้องบอกว่า ตนเห็นเหตุการณ์หลังจากที่พี่เจนี่เดินออกมา เราเห็นเขาเป็นรุ่นพี่ก็ยกมือไหว้ ก็สังเกตเห็นเหมือนชุดเปียก ๆ นิดนึง แต่ก็ไม่ได้ทักอะไร เขาอาจจะไปเต้นมา แต่ก็ไม่ได้เปียกเยอะขนาดนั้น มีคนเล่าให้ฟังว่าน้ำประมาณครึ่งแก้ว
ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้เห็นตอนสาดน้ำ และไม่ได้อยากออกมาพูดด้วย เพราะมันเป็นเรื่องของเขา เราเห็นเหตุการณ์ตอนเสร็จหมดทุกอย่างแล้ว ตนไปช่วงสุดท้ายแล้ว ตอนเกิดเหตุมันก่อนที่ตนจะเข้าไปได้ไม่นาน แล้วพี่เจนี่เดินออกมา สีหน้าเขาก็ดูปกติ เหมือนคนทักทายกันปกติ”
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