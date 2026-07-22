“บังติ๊ฟ” โต้ปมความรุนแรงในบ้าน ซัดคนใกล้ชิดบงการ “ซัยดาเนีย” เปิดเรื่องเงิน 5 แสน

พี่ชายซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ออกไลฟ์ชี้แจงดราม่าครอบครัว ยอมรับมีการตบตีแต่อ้างเป็นการอบรมสั่งสอน พร้อมเปิดที่มาเงิน 500,000 บาท
ดราม่าในวงการมวยไทยยังไม่จบง่าย ๆ หลัง บังติ๊ฟ ตระกูลมวย พี่ชายของนักชกสาว ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ออกมาไลฟ์ชี้แจงอีกมุมของเรื่องราวที่ลากยาวมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางกระแสที่สังคมกำลังจับตาว่าฝ่ายไหนพูดความจริงมากกว่ากัน
ย้อนไปจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ค่ายมวยลูกทรายกองดินประกาศไม่อนุญาตให้ซัยดาเนียขึ้นชกทั้งในและต่างประเทศ อ้างว่าเธอยังมีพันธะกับค่ายแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลง
ทั้งที่ครอบครัวเคยตักเตือนและให้โอกาสมาแล้วหลายครั้ง ฝั่งซัยดาเนียรีบออกมาโต้ทันทีว่าข้อกล่าวหาเรื่องไม่ฝึกซ้อมไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังซ้อมต่อเนื่องทุกวันเกือบ 2 เดือน แม้จะถูกเชิญออกจากค่ายและมีไฟต์ต่างประเทศถูกยกเลิกไปแล้ว พร้อมยอมรับตรง ๆ ว่ามีความขัดแย้งเรื่องหลักศาสนากับทางบ้าน แต่ยืนยันว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง
จุดที่ทำให้เรื่องราวหนักขึ้นเกิดขึ้นวันที่ 20 กรกฎาคม เมื่อซัยดาเนียชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่ได้แอบรับงานหรือติดต่อขอขึ้นชกเองโดยไม่ผ่านผู้เกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหา ทุกการเจรจาเรื่องงานและค่าตัวมีการปรึกษาคนที่เกี่ยวข้องตลอด อีกทั้งยืนยันว่าคนใกล้ชิดไม่ได้ชักจูงหรือบงการเธอแต่อย่างใด ที่สำคัญคือเธอเริ่มพูดถึงสิ่งที่ครอบครัวเรียกว่า “การสั่งสอนหรือตักเตือน” ว่าเกิดขึ้นกับเธอมาต่อเนื่อง ช่วงแรกเธอมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ภายหลังรู้สึกเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมย้ำว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรเกิดขึ้นกับใครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เธอยังพูดถึงปัญหาความไว้วางใจจากเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมมานาน 6-7 ปี แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมด
มาถึงฝั่งบังติ๊ฟที่ออกมาโต้กลับ เขากล่าวหาบุคคลใกล้ชิดของซัยดาเนียที่ถูกระบุชื่อว่า “จอย” ว่าเป็นคนเขียนแนวทางคำชี้แจงและชักนำให้น้องสาวออกมาโจมตีพ่อแม่ อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหานี้ยังไม่มีหลักฐานจากบุคคลที่สามมายืนยัน และฝั่งซัยดาเนียเองก็เคยปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีใครบงการเธอ ส่วนประเด็นเงิน 500,000 บาทที่เป็นที่พูดถึงกันมาก บังติ๊ฟอ้างว่าสาเหตุที่แม่ไม่ยอมส่งมอบเงินให้น้องสาว เพราะซัยดาเนียเคยนำเงินไปช่วยปิดค่างวดรถที่มีปัญหาให้บุคคลใกล้ชิด ครอบครัวจึงเข้ามาควบคุมดูแลเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเธอเอง แต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีเอกสารธุรกรรมหรือคำชี้แจงจากผู้ถูกพาดพิงมายืนยันเช่นกัน
ส่วนประเด็นที่หนักที่สุดคือเรื่องความรุนแรง บังติ๊ฟยอมรับตรงๆ ว่ามีการตบตีเกิดขึ้นจริง แต่ให้เหตุผลว่าเป็นระบบอบรมสั่งสอนภายในครอบครัว และเกิดขึ้นหลังซัยดาเนียแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมารดา พร้อมบอกว่าลูกคนอื่นในบ้านก็เติบโตมาภายใต้การเลี้ยงดูลักษณะเดียวกัน ก่อนประกาศว่าครอบครัวหมดหน้าที่แล้ว และให้ซัยดาเนียแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับค่ายอีกต่อไป
ขณะนี้ยังมีหลายจุดที่สังคมรอคำชี้แจงเพิ่ม ทั้งเรื่องเงิน 500,000 บาทถูกใช้ไปอย่างไรจริง คนใกล้ชิดมีส่วนเขียนหรือควบคุมซัยดาเนียหรือไม่ เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกี่ครั้งรุนแรงระดับไหน มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วหรือยัง และที่สำคัญคือฝั่งที่ถูกระบุชื่อว่า “จอย” ยังไม่เคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้เลย ต้องรอฟังทุกฝ่ายให้ครบก่อนจะสรุปว่าใครถูกใครผิด
สำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะรูปแบบใด สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ข่าวสด
- ผู้จัดการออนไลน์, 1
- FB/ตี๊ฟ ตระกูลมวย BT
- FB/Zaidania Looksaikongdin – ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน
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