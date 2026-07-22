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กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:38 น.
กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว

กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว เร่งประสาน รฟท.-ขสมก. จัดรถรับส่งประชาชน

จากกรณี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประกาศแจ้งผู้โดยสาร รถไฟฟ้าขัดข้องเนื่องด้วยเหตุขัดข้องด้านเทคนิค ส่งผลให้สามารถเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง และมีผู้โดยสารสะสมในแต่ละสถานีเป็นจำนวนมากนั้น

22 ก.ค. 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตัน ช่วงประมาณ 02.30 น. กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการกับศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ 1 ชั่วโมง

ประชาชนรอใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
FB/ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการระหว่าง สถานีหัวตะเข้-หัวหมาก-อโศก-มักกะสัน ทั้งไปและกลับ และประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสาร shuttle bus รับส่งผู้โดยสารที่สถานี Airport Rail Link มักกะสัน พร้อมทั้ง Airport Rail Link บริหารจัดการความหนาแน่นผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยควบคู่ด้วย

นายพิเชฐ กล่าวปิดท้ายว่า ขร. ได้กำชับให้ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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