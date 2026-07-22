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ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:01 น.
ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 บราซิล พบ ญี่ปุ่น รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

บราซิล พบ ญี่ปุ่น แข่งขันวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ช่อง 29 และแอป Monomax

รอบ 8 ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 คู่ที่สองของวันพุธเป็นเกมระหว่างสองยักษ์ใหญ่ต่างทวีป บราซิลจากอเมริกาใต้ พบกับญี่ปุ่นจากเอเชีย ทั้งคู่แข่งกันที่สนามมาเก๊า อีสต์ เอเชียน เกมส์ โดม เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ผู้ชนะจะได้เข้าไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศ

ผลงานรอบแรกของญี่ปุ่น บราซิล

บราซิลทำผลงานรอบแรกได้แข็งแกร่ง จบอันดับ 3 ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 26 คะแนน ช่วงสัปดาห์แรกโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะรวด 4 นัดขึ้นนำจ่าฝูง รวมถึงเกมประวัติศาสตร์ที่เอาชนะอิตาลี แชมป์เก่าและแชมป์โอลิมปิก 3-2 เซต ยุติสถิติชนะรวด 39 นัดของทัพอัซซูรีที่สะสมมานานกว่าสองปี

ฝั่งญี่ปุ่นจบรอบแรกอันดับ 6 ด้วยสถิติชนะ 8 แพ้ 4 เก็บ 21 คะแนน แพ้บราซิลรอบแรก 1-3 เซต คว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้ารอบไฟนอลแบบฉิวเฉียด สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีเช่นกัน ชนะฝรั่งเศส ยูเครน และเยอรมนี ก่อนเฉือนเจ้าภาพแคนาดา 3-2 เซต

บราซิลครองอันดับ 2 ของโลก ขณะที่ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 6 นอกจากดีกรีอันดับโลกที่เหนือกว่า บราซิลยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงทั้งโอลิมปิกและชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุด

ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

สถิติการพบกัน (Head to Head)

เกมนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่ 86 ของทั้งสองทีมในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก บราซิลมีสถิติเหนือกว่าอย่างชัดเจน ชนะไปแล้วถึง 69 ครั้ง รวมถึง 5 นัดหลังสุด และในรอบแรกของ VNL 2026 ปีนี้ก็เอาชนะญี่ปุ่นได้อีกครั้งแบบ 4 เซต ส่วนชัยชนะครั้งล่าสุดของญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปถึง VNL 2024 ที่เอาชนะบราซิลได้ในรอบรองชนะเลิศแบบมาราธอน 5 เซต

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุด

  • VNL 2026 รอบแรก (8 ก.ค. 2569) บราซิล ชนะ 3-1 เซต
  • ชิงแชมป์โลก 2025 (7 ก.ย. 2568) บราซิล ชนะ 3-2 เซต (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16)
  • VNL 2025 รอบรองชนะเลิศ (27 ก.ค. 2568) บราซิล ชนะ 3-2 เซต (23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8)
  • VNL 2025 รอบแรก (13 ก.ค. 2568) บราซิล ชนะ 3-0 เซต (25-17, 25-18, 25-20)
  • โอลิมปิก ปารีส 2024 (1 ส.ค. 2567) บราซิล ชนะ 3-0 เซต (25-20, 25-17, 25-18)

ผลงานรอบไฟนอลปีที่ผ่านมา

บราซิลเก็บเหรียญ VNL มาแล้ว 3 เหรียญ เป็นเหรียญเงินทั้งหมด รวมถึงในปี 2025 แต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลย ปีนี้จึงเป็นอีกครั้งที่ทัพแซมบ้าหวังทลายกำแพงรองแชมป์ให้ได้สักที

ส่วนญี่ปุ่นมีเหรียญ VNL ในมือ 1 เหรียญ เป็นเหรียญเงินเช่นกัน โดยฤดูกาลที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและจบอันดับ 4 อีกทั้งยังจบอันดับ 4 ในศึกชิงแชมป์โลกปีก่อนด้วย

ทีมแชมป์ VNL 2026 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ รอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่แข่งขันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ก่อนชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม

ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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