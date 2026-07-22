ข่าวดาราบันเทิง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:31 น.

ผู้จัดการส่วนตัว ยืนยัน ใหม่ รัชดา สาดน้ำเปล่า ไม่ใช่ ไวน์ ตามคำอ้างชาวเน็ต เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

ความคืบหน้ากรณี ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานฉลองมงคลสมรส ณเดชน์-ญาญ่า ณ โรงแรมดุสิตธานี ล่าสุดทีมงาน ข่าวสดบันเทิง ออนไลน์ ได้มีการติดต่อสอบถามไปทาง ผู้จัดการส่วนตัวของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถึงกระแสข่าวดรามาที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นทางเจนี่เผยว่า “ขออยู่เฉย ๆ ดีกว่า”

นอกจากนั้น ทาง ผู้จัดการส่วนตัว เจนี่ ยังได้ตอบคำถามเรื่องที่มีสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มว่า ใหม่ รัชดา สาดไวน์ขาวใส่ เจนี่ ซึ่ง ผจก. ยืนยันว่า คอมเมนต์ดังกล่าวไม่จริง ความจริงคือเป็นน้ำเปล่า ไม่ใช่ไวน์ และ เจนี่ ก็ไม่ได้นั่งอยู่ ส่วน ณเดชน์ และ ญาญ่า ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย

สาวอ้างเป็น 'เด็กเสิร์ฟ' เล่าเหตุการณ์ต้นยันจบ ใหม่ รัชดา สาดไวน์ขาวใส่ เจนี่-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวสดบันเทิง ออนไลน์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจดังเตือน ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล ข่าว

เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล

24 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

36 นาที ที่แล้ว
จบคดีตบกลางทองหล่อ &quot;บังมัด&quot; รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน ไม่จำคุก ข่าว

“บังมัด” รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน รอดคุก จบคดีตบกลางทองหล่อ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ภาพอบอุ่น! เจเจ โพสต์รูปคู่ ต้าเหนิง อวยพรวันเกิด โมเมนต์ใจฟูทำแฟน ๆ แซวหนัก

51 นาที ที่แล้ว
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตลรวมล่าสุด 35 ศพ ข่าว

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของรถทัวร์ขอโทษ แจงชายทำร้ายลุงคนขับไม่ใช่พนักงานบริษัท

56 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ บันเทิง

นาทีชีวิต กาย รัชชานนท์ ยืนขวางรถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด.ญ.ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ ขัดข้อง ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ ขัดข้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์ วอลเลย์บอล

ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. แจงความคืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ปปง. แจงโกงสอบท้องถิ่น ลุยสอบหลักฐาน กางสถิติจัดการทรัพย์กว่า 6.4 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นพระเกจิดังปากน้ำโพ &quot;หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร&quot; อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขาร สิริอายุ 97 ปี ข่าว

สิ้นเกจิดัง “หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขาร สิริอายุ 97 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า &quot;แบม-บอล&quot; ที่นอนสีชมพู เผยทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน ข่าว

จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า “แบม-บอล” ที่นอนสีชมพู ทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นสถิติหวยวันเสาร์ 1 ส.ค. 10 ปี Line News

ย้อนสถิติหวยวันเสาร์ 1 สิงหาคม 10 ปี เทียบทุกงวด เลขไหนออกบ่อยสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร แรงงานไทย ไปทำงานสิงคโปร์ 220 อัตรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ข่าว

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร แรงงานไทย ไปทำงานสิงคโปร์ 220 อัตรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวิร์คพอยท์ ลดขนาดองค์กร ติ่ง สมภพ ผอ.ฝ่ายข่าว ขอลาออกเอง เพื่อลูกน้องได้อยู่ต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา สาดน้ำกลางงานแต่ง ใครพูดอะไรบ้าง บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา สาดน้ำกลางงานแต่ง ใครพูดอะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอีกมุม เปิดชนวนเดือด แก๊งรถบัสฉุนถูกเบียด ก่อนปรี่รุมชกคุณลุงคนขับรถทัวร์ ข่าว

คลิปอีกมุม เปิดชนวนเดือด แก๊งรถบัสฉุนถูกเบียด ก่อนปรี่รุมชกคุณลุงคนขับรถทัวร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน เล่านาทีเห็น เจนี่ ชุดเปียก แต่ไม่ได้ทักท้วง ยันไม่เห็นตอนสาด ย้ำไม่อยากยุ่งดรามารุ่นใหญ่ บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน เล่านาทีเห็น เจนี่ ชุดเปียก แต่ไม่ได้ทักท้วง ยันไม่เห็นตอนสาด ย้ำไม่อยากยุ่งดรามารุ่นใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก เปิดสาเหตุเบื้องหลัง เต็มใจเองหรือโดนกดดัน ข่าวกีฬา

ตะวันฉายประกาศสละแชมป์โลก เปิดสาเหตุเบื้องหลัง เต็มใจเองหรือโดนกดดัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า &quot;แอร์พอร์ต เรล ลิงก์&quot; ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว ข่าว

กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังติ๊ฟ&quot; โต้ปมความรุนแรงในบ้าน ซัดคนใกล้ชิดบงการ &quot;ซัยดาเนีย&quot; เปิดเรื่องเงิน 5 แสน ข่าวกีฬา

“บังติ๊ฟ” โต้ปมความรุนแรงในบ้าน ซัดคนใกล้ชิดบงการ “ซัยดาเนีย” เปิดเรื่องเงิน 5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:31 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจดังเตือน ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล

เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
จบคดีตบกลางทองหล่อ &quot;บังมัด&quot; รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน ไม่จำคุก

“บังมัด” รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน รอดคุก จบคดีตบกลางทองหล่อ

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตลรวมล่าสุด 35 ศพ

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button