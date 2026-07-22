ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

ผู้จัดการส่วนตัว ยืนยัน ใหม่ รัชดา สาดน้ำเปล่า ไม่ใช่ ไวน์ ตามคำอ้างชาวเน็ต เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”
ความคืบหน้ากรณี ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานฉลองมงคลสมรส ณเดชน์-ญาญ่า ณ โรงแรมดุสิตธานี ล่าสุดทีมงาน ข่าวสดบันเทิง ออนไลน์ ได้มีการติดต่อสอบถามไปทาง ผู้จัดการส่วนตัวของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถึงกระแสข่าวดรามาที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นทางเจนี่เผยว่า “ขออยู่เฉย ๆ ดีกว่า”
นอกจากนั้น ทาง ผู้จัดการส่วนตัว เจนี่ ยังได้ตอบคำถามเรื่องที่มีสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มว่า ใหม่ รัชดา สาดไวน์ขาวใส่ เจนี่ ซึ่ง ผจก. ยืนยันว่า คอมเมนต์ดังกล่าวไม่จริง ความจริงคือเป็นน้ำเปล่า ไม่ใช่ไวน์ และ เจนี่ ก็ไม่ได้นั่งอยู่ ส่วน ณเดชน์ และ ญาญ่า ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย
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อ้างอิงจาก : ข่าวสดบันเทิง ออนไลน์
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