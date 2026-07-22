เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ
สเวนเซ่นส์ส่งเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูททททท สูตร 40 ปีจากซานฟรานซิสโก ราคาเพียง 89 บาท พร้อมแก้วและช้อนกลับบ้านได้ จำกัดเพียง 100 ถ้วย วางจำหน่ายเฉพาะ 5 สาขา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2569
เที่ยงนี้ใครกำลังมองหาของหวานคลายร้อน สเวนเซ่นส์เปิดตัวเมนูใหม่ชื่อสะดุดหู ไอศกรีมอัลตร้าสมูททททท สูตร 40 ปีจากซานฟรานซิสโก พร้อมตั้งราคาพิเศษเพียง 89 บาท จากราคาปกติที่ระบุไว้บนโปสเตอร์ว่า “5xx บาท” ก่อนขีดฆ่าออกอย่างชัดเจน จนกลายเป็นกิมมิกที่เรียกความสนใจจากชาวโซเชียลได้ไม่น้อย
เมนูดังกล่าวเสิร์ฟด้วยไอศกรีมรสมอคค่า อัลมอนด์ ฟัดจ์ โรยหน้าด้วยมิกซ์นัท ก่อนราดซอสคาราเมลแบบฉ่ำ ๆ โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนรสชาติไอศกรีมได้ตามต้องการ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งที่กำหนดไว้
อีกหนึ่งจุดขายของโปรโมชันนี้คือ ลูกค้าสามารถนำช้อนและแก้วกลับบ้านได้หลังรับประทานเสร็จ อย่างไรก็ตาม สินค้ามีจำนวนจำกัดเพียง 100 ถ้วยเท่านั้น และจำหน่ายเฉพาะ 5 สาขาที่ร่วมรายการ
สาขาที่วางจำหน่ายประกอบด้วย สยามพารากอน เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์บางกะปิ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้นจี เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
โปรโมชันนี้เปิดให้บริการทั้งลูกค้าที่รับประทานภายในร้านและซื้อกลับบ้าน พร้อมเปิดให้ลูกค้าทุกคนใช้สิทธิ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ส่วนลด 10% จากบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ และเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
สิ่งที่ทำให้เมนูนี้ถูกจับตามองไม่ใช่เพียงราคาที่เข้าถึงง่าย แต่ยังรวมถึงการใช้คำว่า “อัลตร้าสมูททททท” และการขีดฆ่าราคา 5xx บาทบนโปสเตอร์ ซึ่งชวนให้หลายคนนึกถึงกระแสสินค้าหรือเมนู “อัลตร้าสมูท” เจ้าดังที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
สำหรับผู้ที่สนใจควรรีบเดินทางไปยังสาขาที่ร่วมรายการ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด และบริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วันสิ้นสุด หรือรายละเอียดของโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ที่มา : We Love Swensen’s
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