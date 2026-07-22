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เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:22 น.
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง?

สเวนเซ่นส์ส่งเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูททททท สูตร 40 ปีจากซานฟรานซิสโก ราคาเพียง 89 บาท พร้อมแก้วและช้อนกลับบ้านได้ จำกัดเพียง 100 ถ้วย วางจำหน่ายเฉพาะ 5 สาขา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

เที่ยงนี้ใครกำลังมองหาของหวานคลายร้อน สเวนเซ่นส์เปิดตัวเมนูใหม่ชื่อสะดุดหู ไอศกรีมอัลตร้าสมูททททท สูตร 40 ปีจากซานฟรานซิสโก พร้อมตั้งราคาพิเศษเพียง 89 บาท จากราคาปกติที่ระบุไว้บนโปสเตอร์ว่า “5xx บาท” ก่อนขีดฆ่าออกอย่างชัดเจน จนกลายเป็นกิมมิกที่เรียกความสนใจจากชาวโซเชียลได้ไม่น้อย

เมนูดังกล่าวเสิร์ฟด้วยไอศกรีมรสมอคค่า อัลมอนด์ ฟัดจ์ โรยหน้าด้วยมิกซ์นัท ก่อนราดซอสคาราเมลแบบฉ่ำ ๆ โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนรสชาติไอศกรีมได้ตามต้องการ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งที่กำหนดไว้

อีกหนึ่งจุดขายของโปรโมชันนี้คือ ลูกค้าสามารถนำช้อนและแก้วกลับบ้านได้หลังรับประทานเสร็จ อย่างไรก็ตาม สินค้ามีจำนวนจำกัดเพียง 100 ถ้วยเท่านั้น และจำหน่ายเฉพาะ 5 สาขาที่ร่วมรายการ

สาขาที่วางจำหน่ายประกอบด้วย สยามพารากอน เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์บางกะปิ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้นจี เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ไอศกรีมอัลตร้าสมูททททท สูตร 40 ปีจากซานฟรานซิสโก ราคาเพียง 89 บาท
We Love Swensen’s

โปรโมชันนี้เปิดให้บริการทั้งลูกค้าที่รับประทานภายในร้านและซื้อกลับบ้าน พร้อมเปิดให้ลูกค้าทุกคนใช้สิทธิ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ส่วนลด 10% จากบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ และเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ตามเงื่อนไขของบริษัท

สิ่งที่ทำให้เมนูนี้ถูกจับตามองไม่ใช่เพียงราคาที่เข้าถึงง่าย แต่ยังรวมถึงการใช้คำว่า “อัลตร้าสมูททททท” และการขีดฆ่าราคา 5xx บาทบนโปสเตอร์ ซึ่งชวนให้หลายคนนึกถึงกระแสสินค้าหรือเมนู “อัลตร้าสมูท” เจ้าดังที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจควรรีบเดินทางไปยังสาขาที่ร่วมรายการ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด และบริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วันสิ้นสุด หรือรายละเอียดของโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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ที่มา : We Love Swensen’s

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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