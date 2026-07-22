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เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:26 น.
แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน

แอร์พอร์ต ลิงก์ เร่งแก้ปัญหาระบบขัดข้อง เดินรถได้ 1 ขบวน ผู้โดยสารล้นสถานี จัดรถบัสรับส่ง งดรับชำระผ่านบัตรเครดิตชั่วคราว พร้อมยกเว้นค่าปรับอยู่ในระบบเกิน 90 นาที

ความคืบหน้ากรณี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาให้บริการได้ครบตามปกติ

ล่าสุด แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แจ้งอัปเดตสถานการณ์การเดินรถว่า ขณะนี้ทีมช่างยังคงอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ ระบบยังคงให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอรถนาน 60 นาทีต่อเที่ยว บริษัทฯ ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

จากความล่าช้าในการเดินรถ ทำให้ปัจจุบันมีผู้โดยสารตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะสถานีพญาไท มักกะสัน หัวหมาก และลาดกระบัง เจ้าหน้าที่จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง และพิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอื่นทดแทนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

แนะการเดินทางและมาตรการเยียวยาผู้โดยสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมทางเลือกในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน

  • เพิ่มขบวนรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองให้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางคู่ขนาน
  • รถบัสรับส่ง : รฟท. ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถชัตเทิลบัส (Shuttle Bus) รับ-ส่งระหว่างสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเส้นทาง

การชำระค่าโดยสาร-เงื่อนไขการใช้ตั๋ว

  • งดใช้บัตรเครดิต : ระบบ EMV (แตะบัตรเครดิตและบัตรเดบิต) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ผู้โดยสารต้องซื้อเหรียญโดยสาร (Token) ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีเท่านั้น
  • ยกเว้นค่าปรับ : สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เหรียญโดยสาร (Token) หากอยู่ในระบบเกินเวลา 90 นาที สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับได้ทันที

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขออภัยผู้โดยสารอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกคนที่ให้ความเข้าใจ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบทันทีผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กและช่องทางประชาสัมพันธ์ของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:26 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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