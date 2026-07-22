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ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:45 น.

เปิดรายได้มหาศาล! ส่องค่าตัวดารา-คนดัง ลิซ่า คว้าเงินล้านจากฟุตบอลโลก 2026 “เบ็คแฮม” กวาดเรียบ 800 ล้านบาท

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นขุมทองทางธุรกิจและโอกาสทองของการโฆษณาที่แบรนด์ดังระดับโลกพร้อมทุ่มงบประมาณนับสิบล้านปอนด์ เพื่อคว้าตัวเหล่าดาราคนดังมาร่วมงาน ล่าสุด นิค อีด (Nick Ede) ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และวัฒนธรรม ได้เปิดเผยการประเมินรายได้ของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังที่สร้างรายได้มหาศาลจากฟุตบอลโลกครั้งนี้

นำทัพโดย เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย 51 ปี ผู้รับบทบาทพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่มากมาย เช่น Bank of America, Lay’s, Home Depot, McDonald’s, สเตลลา อาร์ทัวส์ และอาดิดาส กวาดรายได้จากการโฆษณาและปรากฏตัวในช่วงฟุตบอลโลกไปมากที่สุดถึง 19 ล้านปอนด์ (ประมาณ 608 ล้านบาท)

บรู๊กลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโต ยังรับทรัพย์ไปอีก 1 ล้านปอนด์ (ประมาณ 32 ล้านบาท) จากโฆษณา DoorDash ที่มีประเด็นแซะดราม่าครอบครัวของตัวเอง

Justin Bieber performs during the halftime show during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

ขณะที่ฝั่งศิลปินฮอลลีวูดและนักร้องชื่อดังระดับโลกก็คว้าค่าตัวไปอย่างคุ้มค่า

  • ชากีรา: รับรายได้ประเมิน 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 480 ล้านบาท) จากการขึ้นแสดงโชว์พิธีปิดและยอดสตรีมเพลงที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก

  • จัสติน บีเบอร์: คว้าเงินไปราว 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 384 ล้านบาท) จากการร่วมโชว์การแสดงช่วงพักครึ่ง

  • ทิโมธี ชาลาเมต์: กวาดรายได้ 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 384 ล้านบาท) จากการร่วมงานกับอาดิดาสและสร้างสีสันในนัดชิงชนะเลิศ

  • ลิซ่า: รับรายได้ประเมิน 9 ล้านปอนด์ (ประมาณ 288 ล้านบาท) จากดีลสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่และการปรากฏตัวสร้างกระแสในทัวร์นาเมนต์

  • คิม คาร์เดเชียน: คว้าเงินไป 8 ล้านปอนด์ (ประมาณ 256 ล้านบาท) จากการโปรโมตแบรนด์สินค้าช่วงฟุตบอลโลก

  • มาดอนนา: ฟันรายได้ 4 ล้านปอนด์ (ประมาณ 128 ล้านบาท) จากการร่วมแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศ

  • ซูซาน บอยล์: รับทรัพย์ไป 500,000 ปอนด์ (ประมาณ 16 ล้านบาท) จากโฆษณาเครื่องดื่ม Irn-Bru ของสกอตแลนด์

BTS performs during the halftime show of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)
South Korean boy band BTS perform during the halftime show of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:45 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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