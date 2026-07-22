ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

เปิดรายได้มหาศาล! ส่องค่าตัวดารา-คนดัง ลิซ่า คว้าเงินล้านจากฟุตบอลโลก 2026 “เบ็คแฮม” กวาดเรียบ 800 ล้านบาท
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นขุมทองทางธุรกิจและโอกาสทองของการโฆษณาที่แบรนด์ดังระดับโลกพร้อมทุ่มงบประมาณนับสิบล้านปอนด์ เพื่อคว้าตัวเหล่าดาราคนดังมาร่วมงาน ล่าสุด นิค อีด (Nick Ede) ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และวัฒนธรรม ได้เปิดเผยการประเมินรายได้ของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังที่สร้างรายได้มหาศาลจากฟุตบอลโลกครั้งนี้
นำทัพโดย เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย 51 ปี ผู้รับบทบาทพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่มากมาย เช่น Bank of America, Lay’s, Home Depot, McDonald’s, สเตลลา อาร์ทัวส์ และอาดิดาส กวาดรายได้จากการโฆษณาและปรากฏตัวในช่วงฟุตบอลโลกไปมากที่สุดถึง 19 ล้านปอนด์ (ประมาณ 608 ล้านบาท)
บรู๊กลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโต ยังรับทรัพย์ไปอีก 1 ล้านปอนด์ (ประมาณ 32 ล้านบาท) จากโฆษณา DoorDash ที่มีประเด็นแซะดราม่าครอบครัวของตัวเอง
ขณะที่ฝั่งศิลปินฮอลลีวูดและนักร้องชื่อดังระดับโลกก็คว้าค่าตัวไปอย่างคุ้มค่า
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ชากีรา: รับรายได้ประเมิน 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 480 ล้านบาท) จากการขึ้นแสดงโชว์พิธีปิดและยอดสตรีมเพลงที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก
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จัสติน บีเบอร์: คว้าเงินไปราว 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 384 ล้านบาท) จากการร่วมโชว์การแสดงช่วงพักครึ่ง
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ทิโมธี ชาลาเมต์: กวาดรายได้ 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 384 ล้านบาท) จากการร่วมงานกับอาดิดาสและสร้างสีสันในนัดชิงชนะเลิศ
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ลิซ่า: รับรายได้ประเมิน 9 ล้านปอนด์ (ประมาณ 288 ล้านบาท) จากดีลสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่และการปรากฏตัวสร้างกระแสในทัวร์นาเมนต์
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คิม คาร์เดเชียน: คว้าเงินไป 8 ล้านปอนด์ (ประมาณ 256 ล้านบาท) จากการโปรโมตแบรนด์สินค้าช่วงฟุตบอลโลก
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มาดอนนา: ฟันรายได้ 4 ล้านปอนด์ (ประมาณ 128 ล้านบาท) จากการร่วมแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศ
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ซูซาน บอยล์: รับทรัพย์ไป 500,000 ปอนด์ (ประมาณ 16 ล้านบาท) จากโฆษณาเครื่องดื่ม Irn-Bru ของสกอตแลนด์
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