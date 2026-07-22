ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม
ย้อนอาการป่วย ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ ตั้งแต่ล้มหลังออกโหนกระแส พบเป็นสโตรก จนถึงอาการล่าสุดที่แพทย์ยังไม่ฟันธงความเชื่อมโยง
ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ เกิดอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออกกะทันหันระหว่างเตรียมแถลงข่าวในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ล่าสุดอาการปลอดภัยและดีขึ้นแล้ว แพทย์นัดตรวจหัวใจเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้ พร้อมแนะนำให้พักผ่อนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ส่วนความเชื่อมโยงกับอาการป่วยเดิมนั้น ยังไม่มีการยืนยันจากแพทย์แต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนย้อนนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 3 เดือนก่อน ตอนนั้นทนายไพศาลเพิ่งขึ้นเวทีออกรายการโหนกระแสได้ไม่นาน ก็มีอาการหน้าซีดและล้มลงกับพื้นต่อหน้ากล้อง ทีมงานต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เอง หลังทนายไพศาลหายหน้าไปจากจอเกือบ 3 เดือนแล้วกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่าสโตรก
ทนายไพศาลเล่าว่าช่วงก่อนล้มป่วย เขาลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่อง เจอทั้งความเครียดและอากาศร้อนจัด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงคำบอกเล่าของเจ้าตัว ยังไม่ใช่ข้อสรุปทางการแพทย์ว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุโดยตรงของสโตรก
หลังเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง อาการของทนายไพศาลค่อยๆ ดีขึ้น ปัจจุบันฟื้นตัวแล้วประมาณ 60% ความคิดและการใช้ชีวิตประจำวันกลับมาเป็นปกติมากขึ้น แต่ยังพูดช้า พูดติดขัด และมีอาการลิ้นแข็งอยู่บ้าง เพราะระบบสื่อสารและกล้ามเนื้อบางส่วนยังอยู่ในช่วงฟื้นฟู เขายังต้องเข้ารับการรักษาและทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ
กลับมาที่เหตุการณ์ล่าสุด แพทย์เตรียมตรวจหัวใจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออก ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกี่ยวข้องกับสโตรกครั้งก่อนหรือไม่ สิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้มีเพียงว่าอาการปลอดภัยแล้ว และแพทย์แนะนำให้พักผ่อนดูแลร่างกายอย่างเคร่งครัดในช่วงนี้
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