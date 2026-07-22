ข่าวต่างประเทศ

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:16 น.
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา

หนุ่มนิวซีแลนด์วัย 18 ปีถูกรวบในไทย เหตุหยิบนาฬิกาคนอื่นจากถาดสนามบิน แม่ใจสลายเห็นหน้าครั้งแรก ถูกโกนผม-น้ำหนักลด 10 กก. ยืนยันลูกชายหยิบผิด พร้อมชดเชยให้ผู้เสียหาย

สำนักข่าวต่างประเทศ dailymail รายงานกรณี ลูคัส เรนเจอร์ (Loukas Rainger) วัยรุ่นชายชาวนิวซีแลนด์วัย 18 ปี ถูกกล่าวหาขโมยทรัพย์สินในประเทศไทยได้กลับมาพบหน้าแม่อีกครั้ง หลังศาลให้ประกันตัวและปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ก่อนหน้านี้เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสกัดไม่ให้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีหมายจับติดตัว

ทางการไทยแจ้งข้อหาลูคัสหยิบนาฬิกายี่ห้อ Swatch ของผู้หญิงคนหนึ่งมูลค่าประมาณ 100 ดอลลาร์ (ราว 3,500 บาท) จากถาดใส่ของจุดตรวจค้นความปลอดภัยที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

ตำรวจคุมตัวลูคัสขังคุกที่กรุงเทพฯ หนึ่งคืน ก่อนส่งตัวขึ้นรถไฟไปยังเรือนจำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ห่างออกไป 650 กิโลเมตร เขาใช้ชีวิตในเรือนจำ 6 วัน ก่อนศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาท เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา

สภาพของลูคัสตอนออกมาพบ นาตาชา แม่ที่กำลังรอรับ แทบจำไม่ได้ น้ำหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัมและโดนโกนผมระหว่างอยู่ในห้องขังเดี่ยว

นาตาชาให้สัมภาษณ์กับสื่อ Stuff ว่าไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก่อนในชีวิตที่ได้เห็นหน้าลูกชาย เธอหยุดมองหน้าลูกไม่ได้เลย

ลูคัสเดินเข้ามาสวมกอดแม่พร้อมพูดว่า “โอ้ แม่ แม่มาทำอะไรที่นี่” นาตาชาบอกว่าไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ความรู้สึกเหมือนเรื่องเลวร้ายช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น

เงื่อนไขการประกันตัวระบุให้ลูคัสต้องอยู่ในประเทศไทย และต้องรายงานตัวกับตำรวจทุกสองสัปดาห์ ศาลนัดพิจารณาคดีในเดือนกันยายนนี้ เขายังมีสิทธิ์เจอโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี แม้แม่จะยืนยันว่าผู้เสียหายตกลงยอมความและไม่ติดใจเอาความแล้ว ผู้เสียหายได้รับจดหมายขอโทษจากลูคัส เงินชดเชย 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 33,000 บาท) และได้รับนาฬิกาคืนเรียบร้อยแล้ว

ลูคัส เรนเจอร์

ครอบครัวตั้งแคมเปญระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ โดยนาตาชาจะอยู่เป็นเพื่อนลูกชายที่ประเทศไทย ส่วนพ่อและลูกชายคนเล็กที่ยังอยู่ที่นิวซีแลนด์จะบินตามมาเร็ว ๆ นี้ ข้อความในแคมเปญระดมทุนระบุว่า ลูคัสต้องรออยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายเดือนเพื่อรอขั้นตอนของศาลและผลการพิจารณาคดี เงินบริจาคจะช่วยให้ลูคัสได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

นาตาชาหวังว่าสามัญสำนึกและความถูกต้องจะช่วยให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าลูกชายไม่ได้ตั้งใจขโมย แค่หยิบนาฬิกาที่ปนอยู่กับของตัวเองในถาดที่สนามบินออกมา แม่บอกว่าลูกไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะขโมยของคนอื่น แค่ไม่ได้คิดให้รอบคอบเพราะยังเด็กและขาดประสบการณ์ เพิ่งกลับจากทริปนั่งเรือทางไกลและมีอาการป่วยหนัก ยอมรับว่าลูกควรทิ้งนาฬิกาไว้หรือนำไปคืนเจ้าหน้าที่ แต่ความผิดพลาดนี้ไม่สมควรต้องแลกกับการติดคุกในไทยหลายปี

ทั้งนี้ ลูคัสเพิ่งเรียนจบและใช้เวลาตลอดเดือนที่ผ่านมาเดินทางท่องเที่ยวรอบประเทศไทยกับเพื่อนสนิท เขาวางแผนจะกลับบ้านไปเริ่มฝึกงานช่างไฟฟ้า แต่แผนการต้องสะดุดลงกะทันหัน เขาบันทึกการเดินทางผ่านอินสตาแกรมมาตลอด โดยโพสต์อัปเดตล่าสุดคือวันที่ตำรวจเข้าจับกุมลูคัส เรนเจอร์-2

ลูคัส เรนเจอร์-3

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

2 นาที ที่แล้ว
แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน ข่าว

เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

7 นาที ที่แล้ว
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง? ข่าว

เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

14 นาที ที่แล้ว
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ&#039;ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง ข่าว

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

14 นาที ที่แล้ว
บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ บันเทิง

บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

18 นาที ที่แล้ว
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา ข่าวต่างประเทศ

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

30 นาที ที่แล้ว
ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม ข่าว

ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

51 นาที ที่แล้ว
คุณแอลลี่ แจงปมดราม่า ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ขอโทษคำพูดแรง ไม่เคยบอกว่ารวย หัวใจไม่ว่าง คุยนักธุรกิจรายได้ 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง บันเทิง

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เผย &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน เศรษฐกิจ

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี บันเทิง

ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ บันเทิง

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด คู่กรณีปรี่ต่อยลุงคนขับรถบัส หลังเกิดเหตุชนกันบนมอเตอร์เวย์ ข่าว

คลิปเดือด เสื้อดำบุกต่อยลุงคนขับรถบัส หลังชนกันบนมอเตอร์เวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป ข่าว

ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก บันเทิง

ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องเช็กอินญี่ปุ่น อวดลุคคุณแม่สุดชิค แฟน ๆ รอเจอเบบี๋

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สมปอง&quot; แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา &quot;แพรรี่&quot; บอกหลานมาแล้ว ข่าว

“สมปอง” แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา “แพรรี่” บอกหลานมาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง พุ่งชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ ข่าว

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร คว้า &quot;อลิซ สมบัติ&quot; กองหลังเลือดไทยจากลียง ข่าวกีฬา

“อลิซ สมบัติ” กองหลังสายเลือดไทย เซ็นสัญญา สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร. ข่าวการเมือง

ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง จัดรถบัสรับส่งมักกะสัน-สุวรรณภูมิ ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง เดินรถได้ขบวนเดียว เปิดจุดรถรับส่งสถานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 22 ก.ค. 69 เปิดตลาดพุ่ง 1,050 บาท ทองแท่งขาย 65,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี บันเทิง

ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:16 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน

เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง?

เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ&#039;ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button