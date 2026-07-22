แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม
หนุ่มนิวซีแลนด์วัย 18 ปีถูกรวบในไทย เหตุหยิบนาฬิกาคนอื่นจากถาดสนามบิน แม่ใจสลายเห็นหน้าครั้งแรก ถูกโกนผม-น้ำหนักลด 10 กก. ยืนยันลูกชายหยิบผิด พร้อมชดเชยให้ผู้เสียหาย
สำนักข่าวต่างประเทศ dailymail รายงานกรณี ลูคัส เรนเจอร์ (Loukas Rainger) วัยรุ่นชายชาวนิวซีแลนด์วัย 18 ปี ถูกกล่าวหาขโมยทรัพย์สินในประเทศไทยได้กลับมาพบหน้าแม่อีกครั้ง หลังศาลให้ประกันตัวและปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ก่อนหน้านี้เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสกัดไม่ให้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีหมายจับติดตัว
ทางการไทยแจ้งข้อหาลูคัสหยิบนาฬิกายี่ห้อ Swatch ของผู้หญิงคนหนึ่งมูลค่าประมาณ 100 ดอลลาร์ (ราว 3,500 บาท) จากถาดใส่ของจุดตรวจค้นความปลอดภัยที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569
ตำรวจคุมตัวลูคัสขังคุกที่กรุงเทพฯ หนึ่งคืน ก่อนส่งตัวขึ้นรถไฟไปยังเรือนจำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ห่างออกไป 650 กิโลเมตร เขาใช้ชีวิตในเรือนจำ 6 วัน ก่อนศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาท เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา
สภาพของลูคัสตอนออกมาพบ นาตาชา แม่ที่กำลังรอรับ แทบจำไม่ได้ น้ำหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัมและโดนโกนผมระหว่างอยู่ในห้องขังเดี่ยว
นาตาชาให้สัมภาษณ์กับสื่อ Stuff ว่าไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก่อนในชีวิตที่ได้เห็นหน้าลูกชาย เธอหยุดมองหน้าลูกไม่ได้เลย
ลูคัสเดินเข้ามาสวมกอดแม่พร้อมพูดว่า “โอ้ แม่ แม่มาทำอะไรที่นี่” นาตาชาบอกว่าไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ความรู้สึกเหมือนเรื่องเลวร้ายช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น
เงื่อนไขการประกันตัวระบุให้ลูคัสต้องอยู่ในประเทศไทย และต้องรายงานตัวกับตำรวจทุกสองสัปดาห์ ศาลนัดพิจารณาคดีในเดือนกันยายนนี้ เขายังมีสิทธิ์เจอโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี แม้แม่จะยืนยันว่าผู้เสียหายตกลงยอมความและไม่ติดใจเอาความแล้ว ผู้เสียหายได้รับจดหมายขอโทษจากลูคัส เงินชดเชย 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 33,000 บาท) และได้รับนาฬิกาคืนเรียบร้อยแล้ว
ครอบครัวตั้งแคมเปญระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ โดยนาตาชาจะอยู่เป็นเพื่อนลูกชายที่ประเทศไทย ส่วนพ่อและลูกชายคนเล็กที่ยังอยู่ที่นิวซีแลนด์จะบินตามมาเร็ว ๆ นี้ ข้อความในแคมเปญระดมทุนระบุว่า ลูคัสต้องรออยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายเดือนเพื่อรอขั้นตอนของศาลและผลการพิจารณาคดี เงินบริจาคจะช่วยให้ลูคัสได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
นาตาชาหวังว่าสามัญสำนึกและความถูกต้องจะช่วยให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าลูกชายไม่ได้ตั้งใจขโมย แค่หยิบนาฬิกาที่ปนอยู่กับของตัวเองในถาดที่สนามบินออกมา แม่บอกว่าลูกไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะขโมยของคนอื่น แค่ไม่ได้คิดให้รอบคอบเพราะยังเด็กและขาดประสบการณ์ เพิ่งกลับจากทริปนั่งเรือทางไกลและมีอาการป่วยหนัก ยอมรับว่าลูกควรทิ้งนาฬิกาไว้หรือนำไปคืนเจ้าหน้าที่ แต่ความผิดพลาดนี้ไม่สมควรต้องแลกกับการติดคุกในไทยหลายปี
ทั้งนี้ ลูคัสเพิ่งเรียนจบและใช้เวลาตลอดเดือนที่ผ่านมาเดินทางท่องเที่ยวรอบประเทศไทยกับเพื่อนสนิท เขาวางแผนจะกลับบ้านไปเริ่มฝึกงานช่างไฟฟ้า แต่แผนการต้องสะดุดลงกะทันหัน เขาบันทึกการเดินทางผ่านอินสตาแกรมมาตลอด โดยโพสต์อัปเดตล่าสุดคือวันที่ตำรวจเข้าจับกุม
ข้อมูลจาก : dailymail
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