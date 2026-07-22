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นาทีช็อก ตร.หนุ่ม ออกจับคนชนแล้วหนี แต่เจอร่างภรรยาตัวเองในซากรถ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 22:32 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 22:33 น.

ตำรวจหนุ่มนิวยอร์กเล่านาทีสลด ออกปฏิบัติหน้าที่ชนแล้วหนี แต่เจอร่างภรรยาตัวเองเสียชีวิตในซากรถ เผชิญหน้าคนเมาแล้วขับในชั้นศาล

เรื่องราวสุดสะเทือนใจในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยขึ้นในชั้นศาลรัฐนิวยอร์ก ฟรานซิสโก มาลากา เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตนาสซอ ขึ้นเบิกความเผชิญหน้ากับ แมทธิว สมิธ ชายวัย 21 ปี ผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับที่ก่อเหตุชนรถของ ปาตริเซีย เอสปิโนซา ภรรยาวัย 42 ปี ซึ่งเป็นตำรวจเช่นกัน จนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า

เหตุเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ฟรานซิสโกกำลังปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอุบัติเหตุจราจรตามปกติ เมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ เขากลับต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้ประสบเหตุที่กำลังสิ้นใจอยู่ในซากรถคือภรรยาของตนเอง โดยเขาระบุต่อหน้าศาลว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตการเป็นตำรวจที่สามารถเตรียมใจรับมือกับภาพความรักของชีวิตค่อยๆ ดับสูญไปต่อหน้าต่อตาได้ และภาพนั้นจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

จากการสืบสวนพบว่า สมิธดื่มแอลกอฮอล์หนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดมากกว่าสองเท่า ทั้งที่เพื่อนฝูงพยายามห้ามไม่ให้ขับรถ ก่อนจะขับรถกระบะด้วยความเร็วสูงถึง 70 ไมล์ต่อชั่วโมง ในเขตควบคุมความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง และฝ่าสัญญาณไฟแดงเข้าชนรถของปาตริเซียอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ตรวจพบขวดเหล้าและแก้วช็อตภายในรถของเขา

ศาลพิจารณาตัดสินจำคุกผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากการขับขี่พาหนะโดยประมาทร้ายแรง เป็นเวลา 7 ปีครึ่ง ถึง 22 ปี สร้างความหวังว่าคดีนี้จะเป็นอุทาหรณ์ถึงผลกระทบร้ายแรงจากการตัดสินใจขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งสร้างความสูญเสียใหญ่หลวงแก่ครอบครัวของผู้สูญเสีย โดยเฉพาะลูกสาวของทั้งคู่ที่ต้องเติบโตมาโดยไม่มีแม่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 22:32 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 22:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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