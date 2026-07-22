ข่าว

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ'ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอเตอร์ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง พร้อมติดต่อเยียวยาลุงคนขับแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้โพสต์สรุปเหตุการณ์กรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าวินมอเตอร์ไซค์ได้ขี่พาลัดเข้าทางเปลี่ยว และลวนลามจนตัดสินใจกระโดดลงจากจักรยานยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บว่า

หญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ X เล่าว่าหลังจบงานแฟนมีตที่อิมแพคอารีน่า ได้เรียกวินมอเตอร์ไซค์ตรงลานจอดรถเพื่อให้ไปส่งที่โรงแรมซึ่งห่างออกไป 4 กิโลเมตร เธออ้างว่าวินพาขับลัดเข้าทางเปลี่ยวโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า ขับวนไปมาประมาณ 10 นาที และฉวยโอกาสเอามือมาโดนต้นขาเธอถึง 2 ครั้ง จนเธอตกใจและหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปไว้

เธอเล่าต่อว่าตัดสินใจกระโดดลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่ ยอมหยิบเงินให้ 100 บาทพร้อมไหว้ขอให้ออกไป แล้ววิ่งหนีไปหลบที่ร้านค้า ก่อนเรียก Grab หญิงให้มารับไปส่งโรงพยาบาล เธอลงรูปแผลและอ้างว่าต้องเย็บถึง 9 เข็ม พร้อมแนบคลิปวิดีโอสั้นๆ บนทางมืดๆ จนเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลมียอดวิวกว่า 6-7 ล้านครั้ง

ภาพกล้องวงจรปิดหน้าโรงแรมจับภาพหญิงสาวลงจากรถวินมอเตอร์ไซค์
X/ @BenfrztBen

เรื่องนี้ทำให้หลายคนเป็นห่วงหนักมาก โดยเฉพาะศิลปินที่เธอไปดูคอนเสิร์ต (JAY B) ที่เข้ามาโพสต์ถามตั้งแต่ช่วงแรกๆ ว่า “Did you sleep well? Where are you?” และเธอก็ได้โพสต์ภาพจากโรงพยาบาลตอบกลับเพื่อขอบคุณศิลปินและทุกคนที่เป็นห่วง

เมื่อคนเริ่มติดตามข่าวนี้เยอะขึ้น ชาวเน็ตเริ่มจับผิดภาพถ่ายที่โรงพยาบาลว่ามีรอยขอบดำเหมือนถูกครอปรูปมา และไม่มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาไทยในภาพเลย มีคนสังเกตว่าแผลที่เย็บนับได้แค่ 7 เข็ม (ไม่ใช่ 9 เข็มตามที่อ้าง) และมีผู้ที่อ้างว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งข้อสังเกตว่าแผลดูไม่บวม ไม่เหมือนแผลสดที่เพิ่งเกิด

นอกจากนี้ ภาพหลักฐานที่เจ้าของโพสต์นำมาชี้แจงเพิ่มเติม ก็ถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเรื่องความผิดปกติของการแก้ไขวันเวลา ในโทรศัพท์ คลิปวิดีโอที่อัดไว้ก็ถ่ายติดแค่ช่วงแขนเสื้อของคนขับ ไม่ยอมถ่ายให้เห็นเบอร์เสื้อหรือสังกัดวินที่ชัดเจน

หลายคนเกิดคำถามเรื่องความสมเหตุสมผลว่า หากวิ่งหนีไปหลบที่ร้านค้าที่มีคนอยู่ ทำไมคนแถวนั้นถึงไม่ช่วยเหลือ? และถ้าเพิ่งเคยมาแถวนั้นครั้งแรก ทำไมถึงสามารถปักหมุดเรียก Grab ในสถานการณ์ฉุกเฉินและตื่นตระหนกได้แม่นยำขนาดนั้น?

X/ @BenfrztBen

นอกจากนี้ฝั่งเจ้าของโพสต์ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจนถึงขั้นเลือดตกยางออกและเย็บถึง 9 เข็ม กลับไม่ยอมไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันเพื่อเอาผิดวินมอเตอร์ไซค์เลย โดยอ้างว่าไม่สะดวกไม่มีเวลา

เมื่อมีจุดน่าสงสัยมากมาย จึงมีคนใน X ทนไม่ไหว ลงพื้นที่ไปสืบหาความจริง โดยตามหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ใส่เสื้อยืดสีชมพูไว้ข้างในให้ตรงกับในคลิป จนพบว่าวินคันดังกล่าวเป็นคุณลุงอายุ 57 ปี (ในใบแจ้งความระบุอายุ 56 ปี) ซึ่งมีงานประจำคือเป็น รปภ. และมาขับวินเพื่อหารายได้เสริม

คุณลุงเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่ 12 ก.ค. 2569 รับผู้โดยสารหญิงจากอิมแพคเวลา 22.15 น. ไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่มีการคุกคามหรือล่วงเกินใดๆ และเป็นผู้โดยสารรอบสุดท้ายก่อนที่คุณลุงจะกลับห้องพัก คนที่ไปสืบหาความจริงจึงพาลุงไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2569 เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการนำไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางโรงแรม

เมื่อนำเอกสารไปขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรม (โดยมีพยานดูอยู่ในห้องทั้งหมด 4 คน) ความจริงก็กระจ่าง ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา 22.28 น. บันทึกภาพชัดเจนว่า คุณลุงขับรถมาส่งเธอที่หน้าโรงแรมอย่างปลอดภัย สิ่งที่เห็นในกล้องคือ เธอก้าวขาลงจากรถตามปกติ ไม่มีการบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว ยืนสอบถามราคา จ่ายเงิน และเดินเข้าโรงแรมไปโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ ซึ่งขัดแย้งกับเรื่องที่เธอโพสต์ว่ากระโดดลงจากรถอย่างสิ้นเชิง

ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำไฟล์คลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่หากยังไม่มีการฟ้องร้องทางกฎหมาย (ให้ดูด้วยตาเปล่าเท่านั้น) แต่ทางโรงแรมได้บันทึกไฟล์วิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากความจริงจากกล้องวงจรปิดถูกเปิดเผยออกมา เจ้าของโพสต์ต้นเรื่องก็ไม่

X/ @BenfrztBen

ล่าสุดหญิงสาวรายดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่าน X บัญชีใหม่ โดยระบุว่า “จากโพสต์ เราเป็นคนที่โพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ ก่อนอื่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขอโทษ วินมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหาย ขอโทษสถานที่ผู้จัดคอนเสิร์ต และ ศิลปินที่เกี่ยวข้อง และขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เนื่องจากเรา ได้เติมแต่งเรื่องเพิ่มเติมจากเรื่องจริง บางส่วนที่เจอจึงทำให้มีผลกระทบกับทุกฝ่าย คืนวันนั้นรู้สึกกลัวและวิตกกังวลอย่างมาก ที่วินพาไปทางมืดและเปลี่ยว แล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะพาไป จึงลงวิดีโอไป และอยากเตือนทุกคนให้ระวังตัว และมีการตกแต่งเรื่องเพิ่มเติม ในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทางกลับที่พัก ตอนนั้นเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจึงไม่มีการแจ้งชื่อวิน เบอร์วิน หรือป้ายทะเบียน

คอนเสิร์ตครั้งนี้เราไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะมาดู ตอนนี้ที่บ้านทราบเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้ว จากข่าวและบุคคลรอบข้าง ปัจจุบัน ได้มีการลบบัญชีและลบโพสต์ ที่เกิดเรื่องขึ้นเรียบร้อยแล้ว (และตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้) จุดประสงค์ที่ออกมาพูดโพสต์ในคืนนั้น เพราะอยากออกมาเตือนภัยการเดินทางกลางคืนจริง ๆ แต่การออกมาพูดครั้งนี้มีส่วนที่ไม่เป็นความจริงปะปนอยู่ จึงเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น

หญิงสาวโพสต์ข้อความขอโทษกรณีอ้างว่าถูกวินรถจักรยานยนต์ลวนลาม

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการขาดสติ และความไม่คิดไตร่ตรองอย่างมากกับการออกมาโพสต์เตือนภัย และทำให้ทุกคนเสียความรู้สึก รวมถึงศิลปินด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าตัวเรามีสติและ ความคิดมากพอ และเหตุการณ์ครั้งนี้ คุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์

เมื่อเวลา 10.47 น. ได้มีการติดต่อพนักงานสอบสวน เนื่องจากต้องการติดต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนนี้รอทางพนักงานสอบสวนติดต่อนัดหมายกับทางวินมอเตอร์ไซค์ให้ติดต่อกลับ

เวลา 12.42 น. ได้มีการติดต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อขอโทษและพูดคุยเรียบร้อยแล้วค่ะ

เวลา 13.11 น. ได้ติดต่อทางเจ้าของโพสต์ข้างต้น

เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการขอโทษและการเยียวยาต่างๆ และทางออกสำหรับเรื่องนี้ ทางคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ รับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางสถานีตำรวจค่ะ ขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

5 นาที ที่แล้ว
แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน ข่าว

เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

10 นาที ที่แล้ว
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง? ข่าว

เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

17 นาที ที่แล้ว
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ&#039;ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง ข่าว

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

17 นาที ที่แล้ว
บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ บันเทิง

บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

21 นาที ที่แล้ว
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา ข่าวต่างประเทศ

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

33 นาที ที่แล้ว
ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม ข่าว

ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

53 นาที ที่แล้ว
คุณแอลลี่ แจงปมดราม่า ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ขอโทษคำพูดแรง ไม่เคยบอกว่ารวย หัวใจไม่ว่าง คุยนักธุรกิจรายได้ 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง บันเทิง

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เผย &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน เศรษฐกิจ

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี บันเทิง

ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ บันเทิง

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด คู่กรณีปรี่ต่อยลุงคนขับรถบัส หลังเกิดเหตุชนกันบนมอเตอร์เวย์ ข่าว

คลิปเดือด เสื้อดำบุกต่อยลุงคนขับรถบัส หลังชนกันบนมอเตอร์เวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป ข่าว

ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก บันเทิง

ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องเช็กอินญี่ปุ่น อวดลุคคุณแม่สุดชิค แฟน ๆ รอเจอเบบี๋

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สมปอง&quot; แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา &quot;แพรรี่&quot; บอกหลานมาแล้ว ข่าว

“สมปอง” แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา “แพรรี่” บอกหลานมาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง พุ่งชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ ข่าว

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร คว้า &quot;อลิซ สมบัติ&quot; กองหลังเลือดไทยจากลียง ข่าวกีฬา

“อลิซ สมบัติ” กองหลังสายเลือดไทย เซ็นสัญญา สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร. ข่าวการเมือง

ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง จัดรถบัสรับส่งมักกะสัน-สุวรรณภูมิ ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง เดินรถได้ขบวนเดียว เปิดจุดรถรับส่งสถานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 22 ก.ค. 69 เปิดตลาดพุ่ง 1,050 บาท ทองแท่งขาย 65,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี บันเทิง

ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 11:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569

ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button