สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอเตอร์ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง พร้อมติดต่อเยียวยาลุงคนขับแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้โพสต์สรุปเหตุการณ์กรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าวินมอเตอร์ไซค์ได้ขี่พาลัดเข้าทางเปลี่ยว และลวนลามจนตัดสินใจกระโดดลงจากจักรยานยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บว่า
หญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ X เล่าว่าหลังจบงานแฟนมีตที่อิมแพคอารีน่า ได้เรียกวินมอเตอร์ไซค์ตรงลานจอดรถเพื่อให้ไปส่งที่โรงแรมซึ่งห่างออกไป 4 กิโลเมตร เธออ้างว่าวินพาขับลัดเข้าทางเปลี่ยวโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า ขับวนไปมาประมาณ 10 นาที และฉวยโอกาสเอามือมาโดนต้นขาเธอถึง 2 ครั้ง จนเธอตกใจและหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปไว้
เธอเล่าต่อว่าตัดสินใจกระโดดลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่ ยอมหยิบเงินให้ 100 บาทพร้อมไหว้ขอให้ออกไป แล้ววิ่งหนีไปหลบที่ร้านค้า ก่อนเรียก Grab หญิงให้มารับไปส่งโรงพยาบาล เธอลงรูปแผลและอ้างว่าต้องเย็บถึง 9 เข็ม พร้อมแนบคลิปวิดีโอสั้นๆ บนทางมืดๆ จนเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลมียอดวิวกว่า 6-7 ล้านครั้ง
เรื่องนี้ทำให้หลายคนเป็นห่วงหนักมาก โดยเฉพาะศิลปินที่เธอไปดูคอนเสิร์ต (JAY B) ที่เข้ามาโพสต์ถามตั้งแต่ช่วงแรกๆ ว่า “Did you sleep well? Where are you?” และเธอก็ได้โพสต์ภาพจากโรงพยาบาลตอบกลับเพื่อขอบคุณศิลปินและทุกคนที่เป็นห่วง
เมื่อคนเริ่มติดตามข่าวนี้เยอะขึ้น ชาวเน็ตเริ่มจับผิดภาพถ่ายที่โรงพยาบาลว่ามีรอยขอบดำเหมือนถูกครอปรูปมา และไม่มีป้ายสัญลักษณ์ภาษาไทยในภาพเลย มีคนสังเกตว่าแผลที่เย็บนับได้แค่ 7 เข็ม (ไม่ใช่ 9 เข็มตามที่อ้าง) และมีผู้ที่อ้างว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งข้อสังเกตว่าแผลดูไม่บวม ไม่เหมือนแผลสดที่เพิ่งเกิด
นอกจากนี้ ภาพหลักฐานที่เจ้าของโพสต์นำมาชี้แจงเพิ่มเติม ก็ถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเรื่องความผิดปกติของการแก้ไขวันเวลา ในโทรศัพท์ คลิปวิดีโอที่อัดไว้ก็ถ่ายติดแค่ช่วงแขนเสื้อของคนขับ ไม่ยอมถ่ายให้เห็นเบอร์เสื้อหรือสังกัดวินที่ชัดเจน
หลายคนเกิดคำถามเรื่องความสมเหตุสมผลว่า หากวิ่งหนีไปหลบที่ร้านค้าที่มีคนอยู่ ทำไมคนแถวนั้นถึงไม่ช่วยเหลือ? และถ้าเพิ่งเคยมาแถวนั้นครั้งแรก ทำไมถึงสามารถปักหมุดเรียก Grab ในสถานการณ์ฉุกเฉินและตื่นตระหนกได้แม่นยำขนาดนั้น?
นอกจากนี้ฝั่งเจ้าของโพสต์ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจนถึงขั้นเลือดตกยางออกและเย็บถึง 9 เข็ม กลับไม่ยอมไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันเพื่อเอาผิดวินมอเตอร์ไซค์เลย โดยอ้างว่าไม่สะดวกไม่มีเวลา
เมื่อมีจุดน่าสงสัยมากมาย จึงมีคนใน X ทนไม่ไหว ลงพื้นที่ไปสืบหาความจริง โดยตามหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ใส่เสื้อยืดสีชมพูไว้ข้างในให้ตรงกับในคลิป จนพบว่าวินคันดังกล่าวเป็นคุณลุงอายุ 57 ปี (ในใบแจ้งความระบุอายุ 56 ปี) ซึ่งมีงานประจำคือเป็น รปภ. และมาขับวินเพื่อหารายได้เสริม
คุณลุงเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่ 12 ก.ค. 2569 รับผู้โดยสารหญิงจากอิมแพคเวลา 22.15 น. ไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่มีการคุกคามหรือล่วงเกินใดๆ และเป็นผู้โดยสารรอบสุดท้ายก่อนที่คุณลุงจะกลับห้องพัก คนที่ไปสืบหาความจริงจึงพาลุงไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2569 เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการนำไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางโรงแรม
เมื่อนำเอกสารไปขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรม (โดยมีพยานดูอยู่ในห้องทั้งหมด 4 คน) ความจริงก็กระจ่าง ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา 22.28 น. บันทึกภาพชัดเจนว่า คุณลุงขับรถมาส่งเธอที่หน้าโรงแรมอย่างปลอดภัย สิ่งที่เห็นในกล้องคือ เธอก้าวขาลงจากรถตามปกติ ไม่มีการบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว ยืนสอบถามราคา จ่ายเงิน และเดินเข้าโรงแรมไปโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ ซึ่งขัดแย้งกับเรื่องที่เธอโพสต์ว่ากระโดดลงจากรถอย่างสิ้นเชิง
ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำไฟล์คลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่หากยังไม่มีการฟ้องร้องทางกฎหมาย (ให้ดูด้วยตาเปล่าเท่านั้น) แต่ทางโรงแรมได้บันทึกไฟล์วิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากความจริงจากกล้องวงจรปิดถูกเปิดเผยออกมา เจ้าของโพสต์ต้นเรื่องก็ไม่
ล่าสุดหญิงสาวรายดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่าน X บัญชีใหม่ โดยระบุว่า “จากโพสต์ เราเป็นคนที่โพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ ก่อนอื่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขอโทษ วินมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหาย ขอโทษสถานที่ผู้จัดคอนเสิร์ต และ ศิลปินที่เกี่ยวข้อง และขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เนื่องจากเรา ได้เติมแต่งเรื่องเพิ่มเติมจากเรื่องจริง บางส่วนที่เจอจึงทำให้มีผลกระทบกับทุกฝ่าย คืนวันนั้นรู้สึกกลัวและวิตกกังวลอย่างมาก ที่วินพาไปทางมืดและเปลี่ยว แล้วไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะพาไป จึงลงวิดีโอไป และอยากเตือนทุกคนให้ระวังตัว และมีการตกแต่งเรื่องเพิ่มเติม ในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทางกลับที่พัก ตอนนั้นเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจึงไม่มีการแจ้งชื่อวิน เบอร์วิน หรือป้ายทะเบียน
คอนเสิร์ตครั้งนี้เราไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะมาดู ตอนนี้ที่บ้านทราบเรื่องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้ว จากข่าวและบุคคลรอบข้าง ปัจจุบัน ได้มีการลบบัญชีและลบโพสต์ ที่เกิดเรื่องขึ้นเรียบร้อยแล้ว (และตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้) จุดประสงค์ที่ออกมาพูดโพสต์ในคืนนั้น เพราะอยากออกมาเตือนภัยการเดินทางกลางคืนจริง ๆ แต่การออกมาพูดครั้งนี้มีส่วนที่ไม่เป็นความจริงปะปนอยู่ จึงเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการขาดสติ และความไม่คิดไตร่ตรองอย่างมากกับการออกมาโพสต์เตือนภัย และทำให้ทุกคนเสียความรู้สึก รวมถึงศิลปินด้วย เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าตัวเรามีสติและ ความคิดมากพอ และเหตุการณ์ครั้งนี้ คุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์
เมื่อเวลา 10.47 น. ได้มีการติดต่อพนักงานสอบสวน เนื่องจากต้องการติดต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนนี้รอทางพนักงานสอบสวนติดต่อนัดหมายกับทางวินมอเตอร์ไซค์ให้ติดต่อกลับ
เวลา 12.42 น. ได้มีการติดต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อขอโทษและพูดคุยเรียบร้อยแล้วค่ะ
เวลา 13.11 น. ได้ติดต่อทางเจ้าของโพสต์ข้างต้น
เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการขอโทษและการเยียวยาต่างๆ และทางออกสำหรับเรื่องนี้ ทางคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ รับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางสถานีตำรวจค่ะ ขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะ”
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