บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่งจริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ เพราะเตือนแล้ว
จากดรามาร้อนกลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า เมื่อมีข่าวออกมาว่า ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เพราะไม่พอใจที่อดีตเด็กในการดูแลจะเข้ามาขอโทษในเรื่องบาดหมาง 10 ปีก่อน จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุด บอย เอ็นเตอร์เทน นักข่าวบันเทิงอาวุโส ได้มีการโทรศัพท์สายตรงหา ใหม่ รัชดา เพื่อสอบถามเหตุการณ์และเหตุผลที่สาดน้ำใส่ เจนี่ โดยบอยย้ำว่า เป็นการได้ข้อมูลมาฝั่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากตนไม่สามารถเข้าถึงตัว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณได้ แต่ตนก็อยู่ในกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
ใหม่ รัชดา เล่าให้ บอย เอ็นเตอร์เทน แบบตรง ๆ ว่า มันมีคนพยายามที่จะให้เจนี่กับพี่ใหม่เจอกันในงาน ซึ่งความพยายามนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว 2 ครั้งในคืนวันงาน โดยทาง ใหม่ รัชดา ก็ปราบแล้วว่าอย่ามา ยังไม่พร้อม ยังไม่อยากเจอ ทุกอยากจบไปแล้ว ต่างคนต่างอยู่ แม้จะห้ามการกระทำของบุคคลผู้หวังดีดังกล่าวแล้วถึง 2 หน แต่สุดท้ายก็พาทั้งคู่มาเจอกันจนได้ ซึ่งใหม่ก็เตือนแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยมาพูด ก็เลยสาดน้ำไล่ด้วยอารมณ์โกรธ เพราะเตือนแล้วว่าอย่าเข้ามา
โดย ใหม่ รัชดา ยังยืนว่า ในคืนเกิดเหตุตนไม่ได้เมา และไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากตนออกปากเตือนแล้วถึง 2 ครั้งไม่ให้เข้ามา ให้ต่างคนต่างอยู่
ทั้งนี้ ใหม่ รัชดา ยังเผยอีกว่า ตนอยากได้ความจริงใจ ไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วพูดขอโทษ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมามันมีโอกาสให้ติดต่อพูดคุยและสามารถทำอะไรดีกว่าการเจอกันในงานแต่งคนอื่น
บอย เอ็นเตอร์เทน จึงได้ถามต่อว่า “ที่ผ่านมาไม่มีความพยายามอะไรเลยหรอจากอีกฝ่าย” ด้าน ใหม่ รัชดา ตอบกลับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เมื่อหลายปีก่อน นานา ไรบีนา เคยเป็นตัวกลางในการเจรจาสงบศึกเกาเหลาระหว่างตนกับเจนี่ แต่ตนก็ถามกลับไปว่าทำไมต้องมีคนกลาง ทำไมเจ้าตัว (เจนี่) ถึงไม่มาเคลียร์ด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์ก็มี ที่อยู่ก็รู้ แต่ก็ไม่มี”
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อ้างอิงจาก : สถานีรื่นรมย์
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