ข่าวดาราบันเทิง

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:23 น.
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง แชร์สตอรี่กำลังใจจากคนใกล้ชิด

ความคืบหน้าจากประเด็นดรามาร้อนสะเทือนวงการบันเทิง เมื่อ ใหม่ รัชดา แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า โดยเจ้าตัวให้เหตุผลผ่านการตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่า “อีกฝ่ายเข้ามาขอโทษในเรื่องเก่าที่เกาเหลากันอยู่ ทั้ง ๆ ที่ตกลงแล้วว่าจะไม่ยุ่งกัน” ท่ามกลางทัวร์ชาวเน็ตที่แห่กันไปรุมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฮร์สไตลิสต์คนดังกันยก ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดตรวจพบความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรม เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ท่ามกลางกระแสข่าวดรามาที่เกิดขึ้น โดยนางเอกสาวโพสต์โปรโมทผลงานการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกของตน กับเรื่อง “ตถตา” ซึ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 69) เวลา 20.00 น.

นอกจากนั้นยังพบสตอรี่ไอจีของ เจนี่ เธอมีการแชร์สตอรี่จากคนสนิทที่ส่งกำลังใจให้เธอ ขณะที่กำลังเผชิญดรามาต่าง ๆ แต่ทาง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เองยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง-3

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง-1

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG janienineeleven

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ผจก. ยันแค่น้ำ ไม่ใช่ ไวน์ เผย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พูดเอง “ขออยู่เฉยๆ”

2 นาที ที่แล้ว
แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน ข่าว

เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

7 นาที ที่แล้ว
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง? ข่าว

เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

14 นาที ที่แล้ว
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ&#039;ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง ข่าว

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

14 นาที ที่แล้ว
บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ บันเทิง

บอย เอ็นเตอร์เทน สายตรงหา ใหม่ รัชดา ยอมรับสาดน้ำใส่ เจนี่ จริง ยันไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

18 นาที ที่แล้ว
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา ข่าวต่างประเทศ

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

30 นาที ที่แล้ว
ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม ข่าว

ทนายไพศาลเคยป่วยอะไร? ย้อนอาการสโตรก ฟื้นตัว 60% ก่อนวูบกลางประชุม

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน

50 นาที ที่แล้ว
คุณแอลลี่ แจงปมดราม่า ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ขอโทษคำพูดแรง ไม่เคยบอกว่ารวย หัวใจไม่ว่าง คุยนักธุรกิจรายได้ 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง บันเทิง

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เผย &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน เศรษฐกิจ

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ปชช.รับสิทธิกว่า 26 ล้านคน ดันเงินสะพัด 7.8 หมื่นล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี บันเทิง

ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ บันเทิง

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด คู่กรณีปรี่ต่อยลุงคนขับรถบัส หลังเกิดเหตุชนกันบนมอเตอร์เวย์ ข่าว

คลิปเดือด เสื้อดำบุกต่อยลุงคนขับรถบัส หลังชนกันบนมอเตอร์เวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป ข่าว

ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ และคงวันหยุดราชการต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก บันเทิง

ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องเช็กอินญี่ปุ่น อวดลุคคุณแม่สุดชิค แฟน ๆ รอเจอเบบี๋

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สมปอง&quot; แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา &quot;แพรรี่&quot; บอกหลานมาแล้ว ข่าว

“สมปอง” แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา “แพรรี่” บอกหลานมาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง พุ่งชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ ข่าว

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร คว้า &quot;อลิซ สมบัติ&quot; กองหลังเลือดไทยจากลียง ข่าวกีฬา

“อลิซ สมบัติ” กองหลังสายเลือดไทย เซ็นสัญญา สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร. ข่าวการเมือง

ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง จัดรถบัสรับส่งมักกะสัน-สุวรรณภูมิ ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง เดินรถได้ขบวนเดียว เปิดจุดรถรับส่งสถานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 22 ก.ค. 69 เปิดตลาดพุ่ง 1,050 บาท ทองแท่งขาย 65,800

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี บันเทิง

ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:23 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:23 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แอร์พอร์ตลิงก์ ยังขัดข้อง จัดรถไฟชานเมืองและรถบัสให้บริการทดแทน

เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย ราคาเดิมทำไมคุ้นจัง?

เที่ยงนี้ไปลอง สเวนเซ่นส์เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมอัลตร้าสมูท 89 บาท จำกัด 100 ถ้วย แต่ราคาเดิมทำไมคุ้นๆ

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ&#039;ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

สาวขอโทษ ปมอ้างวินมอ’ไซค์ลวนลาม หลังกลับจากงานแฟนมีต รับแต่งเรื่องเกินจริง

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
สรุปใจความสำคัญ ลูคัส เรนเจอร์ วัยรุ่นนิวซีแลนด์วัย 18 ปี โดนตำรวจจับกุมคดีขโมยนาฬิกา

แม่ร้อง ลูกวัย 18 ถูกจับที่ไทย หยิบนาฬิกาคนอื่นในสนามบิน โดนโกนผม-ซูบผอม

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button