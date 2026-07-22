เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เคลื่อนไหวครั้งแรก กลางปมร้อนถูก ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่กลางงานแต่ง แชร์สตอรี่กำลังใจจากคนใกล้ชิด
ความคืบหน้าจากประเด็นดรามาร้อนสะเทือนวงการบันเทิง เมื่อ ใหม่ รัชดา แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า โดยเจ้าตัวให้เหตุผลผ่านการตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่า “อีกฝ่ายเข้ามาขอโทษในเรื่องเก่าที่เกาเหลากันอยู่ ทั้ง ๆ ที่ตกลงแล้วว่าจะไม่ยุ่งกัน” ท่ามกลางทัวร์ชาวเน็ตที่แห่กันไปรุมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฮร์สไตลิสต์คนดังกันยก ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดตรวจพบความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรม เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ท่ามกลางกระแสข่าวดรามาที่เกิดขึ้น โดยนางเอกสาวโพสต์โปรโมทผลงานการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกของตน กับเรื่อง “ตถตา” ซึ่งออกอากาศตอนแรกเมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 69) เวลา 20.00 น.
นอกจากนั้นยังพบสตอรี่ไอจีของ เจนี่ เธอมีการแชร์สตอรี่จากคนสนิทที่ส่งกำลังใจให้เธอ ขณะที่กำลังเผชิญดรามาต่าง ๆ แต่ทาง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เองยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า
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อ้างอิงจาก : IG janienineeleven
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