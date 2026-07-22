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ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:18 น.
ประวัติ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงเด็ก Godzilla ผู้รับบท “เจีย” เสียชีวิตวัย 18 ปี
ภาพจาก : IG/@kaylee_hottle

เปิดประวัติ Kaylee Hottle นักแสดงหญิงผู้พิการทางการได้ยิน เจ้าของบท “เจีย” เด็กสาวผู้สื่อสารกับคองด้วยภาษามือในภาพยนตร์ Godzilla vs. Kong ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวัยเพียง 18 ปี

นับเป็นข่าวเศร้าของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด เมื่อ เคย์ลี ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) นักแสดงสาววัย 18 ปี ผู้เป็นที่รู้จักจากบท เจีย ในภาพยนตร์แฟรนไชส์ Godzilla และ Kong เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยครอบครัวและโรงเรียนของเคย์ลีได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวแล้ว

เคย์ลีเป็นนักแสดงผู้พิการทางการได้ยินและใช้ภาษามืออเมริกัน หรือ American Sign Language เป็นภาษาหลัก เธอเติบโตในครอบครัวที่สมาชิกหลายคนมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยฝั่งบิดามีสมาชิกในชุมชนคนหูหนวกต่อเนื่องกันถึง 4 รุ่น และเธอยังศึกษาอยู่ที่ Texas School for the Deaf ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส

เส้นทางในวงการบันเทิงของเคย์ลีเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก หลังปรากฏตัวในโฆษณาของ Convo แอปพลิเคชันบริการสื่อสารด้วยภาษามือเมื่อปี 2017 ผลงานชิ้นนั้นทำให้ทีมสร้างภาพยนตร์มองเห็นว่าเธอมีบุคลิกตรงกับตัวละคร “เจีย” ก่อนเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการคัดเลือกนักแสดง

เคย์ลีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากภาพยนตร์ Godzilla vs. Kong เมื่อปี 2021 ซึ่งถือเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ โดยรับบทเป็น “เจีย” เด็กหญิงกำพร้าจากเกาะกะโหลก ผู้มีสายสัมพันธ์พิเศษกับคอง และสามารถสื่อสารกับยักษ์ใหญ่ผ่านภาษามือได้ บทบาทดังกล่าวกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่อง พร้อมทำให้ผู้ชมทั่วโลกรู้จักนักแสดงตัวน้อยรายนี้มากขึ้น

ประวัติ Kaylee Hottle นักแสดงหูหนวกจาก Godzilla เสียชีวิตวัย 18 ปี
ภาพจาก : IG/@kaylee_hottle

การทำงานของเคย์ลียังได้รับคำชื่นชมจากนักแสดงรุ่นใหญ่ โดย อเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ด และทีมงานบางส่วนเรียนรู้ภาษามือเพื่อใช้สื่อสารกับเธอระหว่างการถ่ายทำ ขณะที่อเล็กซานเดอร์เคยกล่าวถึงความเป็นมืออาชีพของเคย์ลีว่า เธอเข้าใจคำแนะนำของผู้กำกับได้รวดเร็ว และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสีหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้เป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกก็ตาม

ต่อมาในปี 2024 เคย์ลีกลับมารับบทเจียอีกครั้งใน Godzilla x Kong: The New Empire ซึ่งตัวละครมีบทบาทเด่นและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของเรื่องมากกว่าเดิม ผลงานครั้งนี้ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Saturn Award สาขานักแสดงเยาวชนยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ นอกจากนี้ เธอยังเคยปรากฏตัวในซีรีส์ Magnum P.I. เมื่อปี 2021 ด้วย

นอกจากความสามารถด้านการแสดง บทบาทของเคย์ลียังมีความหมายต่อการนำเสนอภาพของผู้พิการทางการได้ยินในภาพยนตร์กระแสหลัก ตัวละครเจียไม่ได้ถูกวางไว้เพียงเพื่อสร้างความสงสาร แต่มีความกล้าหาญ เป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างมนุษย์กับคอง ทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าภาษามือสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวระดับโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สำหรับอุบัติเหตุที่พรากชีวิตของเคย์ลี เจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอโดยสารมาในรถยนต์ซึ่งเสียหลักออกจากถนนและพุ่งชนท่อระบายน้ำในเมืองไอแจมส์วิลล์ รัฐแมริแลนด์ ก่อนเวลา 03.00 น. เล็กน้อย ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าความเร็วอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสอบสวน และยังไม่มีรายงานการจับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหา

การจากไปของเคย์ลีในวัยเพียง 18 ปี สร้างความเสียใจให้ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้น นักแสดงที่เคยร่วมงาน และชุมชนผู้พิการทางการได้ยิน แม้เส้นทางในวงการของเธอจะหยุดลงเร็วกว่าที่ควร แต่บทบาทของ “เจีย” ยังเป็นภาพจำสำคัญที่พิสูจน์ว่า ความสามารถของนักแสดงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยการได้ยินหรือรูปแบบการสื่อสาร

อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของ เคย์ลี ฮอตเทิล ใช้ชื่อบัญชี @kaylee_hottle โดยหน้าโปรไฟล์ระบุว่าเธอเป็นนักแสดงผู้พิการทางการได้ยิน และมีผู้ติดตามหลายหมื่นคน

ทีมข่าวขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เพื่อน และผู้ที่รักเคย์ลี การจากไปของเธอในวัยเพียง 18 ปี ถือเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง ผลงานและบทบาท “เจีย” จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมทั่วโลกตลอดไป

อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของ เคย์ลี ฮอตเทิล ใช้ชื่อบัญชี @kaylee_hottle
ภาพจาก : IG/@kaylee_hottle

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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