ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่
ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย Monomax เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 รอบไฟนอลเปิดฉากแล้ว รอบ 8 ทีมสุดท้ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม 2569 ที่สนามมาเก๊า อีสต์ เอเชียน เกมส์ โดม เขตบริหารพิเศษมาเก๊า คู่เปิดสนามเป็นเกมใหญ่ระหว่างอิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยซ้อน พบกับเนเธอร์แลนด์ ทีมม้ามืดที่เข้ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ แข่งขันวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ พบกับผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นที่แข่งต่อกันในวันเดียวกัน
ผลงานรอบแรกของอิตาลี เนเธอร์แลนด์
อิตาลีทำผลงานรอบแรกได้ยอดเยี่ยม จบอันดับ 2 ด้วยสถิติชนะ 10 นัด เก็บ 28 คะแนน ตามหลังสหรัฐอเมริกาจ่าฝูงเพียงคะแนนเดียว โดยนัดสุดท้ายเอาชนะจีนไปแบบหืดจับ 3 ต่อ 2 เซต
ฝั่งเนเธอร์แลนด์สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ผ่านเข้ารอบไฟนอล VNL ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งรายการ หลังจบรอบแรกในอันดับ 7 ด้วยสถิติชนะ 7 แพ้ 5 เก็บ 21 คะแนน แซงหน้าทีมดังอย่างโปแลนด์ เจ้าของเหรียญทองแดง 3 สมัยหลังสุด และจีนเจ้าภาพรอบไฟนอล อย่างไรก็ตาม นัดปิดท้ายรอบแรกทำผลงานไม่ดีนัก แพ้เซอร์เบียขาดลอย 0-3 เซต (23-25, 19-25, 15-25)
อิตาลีครองอันดับ 1 ของโลกในการจัดอันดับ FIVB ขณะที่เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 8 ช่องว่างระหว่างสองทีมสะท้อนความเหนือกว่าของอิตาลีชัดเจน เพราะนอกจากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว ยังเป็นแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลกคนปัจจุบันอีกด้วย
สถิติการพบกัน (Head to Head)
ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 25 ครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก อิตาลีชนะ 15 ครั้ง รวมถึง 3 นัดหลังสุดที่ชนะแบบไม่เสียเซตทั้งหมด ทั้งในโอลิมปิกปารีส 2024, VNL 2025 และรอบแรกของ VNL 2026 ปีนี้ ส่วนชัยชนะครั้งล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ต้องย้อนกลับไปถึงศึกชิงแชมป์ยุโรป 2023
ผลงานรอบไฟนอลปีที่ผ่านมา
อิตาลีคว้าแชมป์ 2 สมัยติดต่อกันในปี 2024 และ 2025 พร้อมดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกปารีส 2024 และกำลังไล่ล่าแชมป์ VNL สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีทีมใดทำได้มาก่อน หากนับรวมแชมป์ปี 2022 ด้วย ปีนี้จะเป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่ 4 ของทัพอัซซูรี
ส่วนเนเธอร์แลนด์ไม่เคยผ่านเข้ารอบไฟนอลมาก่อนเลยตลอด 7 ฤดูกาลที่ผ่านมา เกมนี้จึงเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงแดนกังหันลมไปแล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ทีมแชมป์ VNL 2026 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ รอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่แข่งขันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ก่อนชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: