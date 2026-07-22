วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:24 น.
ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

ถ่ายทอดสด อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย Monomax เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 รอบไฟนอลเปิดฉากแล้ว รอบ 8 ทีมสุดท้ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กรกฎาคม 2569 ที่สนามมาเก๊า อีสต์ เอเชียน เกมส์ โดม เขตบริหารพิเศษมาเก๊า คู่เปิดสนามเป็นเกมใหญ่ระหว่างอิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยซ้อน พบกับเนเธอร์แลนด์ ทีมม้ามืดที่เข้ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

อิตาลี พบ เนเธอร์แลนด์ แข่งขันวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ พบกับผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นที่แข่งต่อกันในวันเดียวกัน

ผลงานรอบแรกของอิตาลี เนเธอร์แลนด์

อิตาลีทำผลงานรอบแรกได้ยอดเยี่ยม จบอันดับ 2 ด้วยสถิติชนะ 10 นัด เก็บ 28 คะแนน ตามหลังสหรัฐอเมริกาจ่าฝูงเพียงคะแนนเดียว โดยนัดสุดท้ายเอาชนะจีนไปแบบหืดจับ 3 ต่อ 2 เซต

ฝั่งเนเธอร์แลนด์สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ผ่านเข้ารอบไฟนอล VNL ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งรายการ หลังจบรอบแรกในอันดับ 7 ด้วยสถิติชนะ 7 แพ้ 5 เก็บ 21 คะแนน แซงหน้าทีมดังอย่างโปแลนด์ เจ้าของเหรียญทองแดง 3 สมัยหลังสุด และจีนเจ้าภาพรอบไฟนอล อย่างไรก็ตาม นัดปิดท้ายรอบแรกทำผลงานไม่ดีนัก แพ้เซอร์เบียขาดลอย 0-3 เซต (23-25, 19-25, 15-25)

อิตาลีครองอันดับ 1 ของโลกในการจัดอันดับ FIVB ขณะที่เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 8 ช่องว่างระหว่างสองทีมสะท้อนความเหนือกว่าของอิตาลีชัดเจน เพราะนอกจากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว ยังเป็นแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลกคนปัจจุบันอีกด้วย

นักกีฬาวอลเลย์บอล อิตาลี วีเอ็นแอล
Volleyball World

สถิติการพบกัน (Head to Head)

ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 25 ครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก อิตาลีชนะ 15 ครั้ง รวมถึง 3 นัดหลังสุดที่ชนะแบบไม่เสียเซตทั้งหมด ทั้งในโอลิมปิกปารีส 2024, VNL 2025 และรอบแรกของ VNL 2026 ปีนี้ ส่วนชัยชนะครั้งล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ต้องย้อนกลับไปถึงศึกชิงแชมป์ยุโรป 2023

ผลงานรอบไฟนอลปีที่ผ่านมา

อิตาลีคว้าแชมป์ 2 สมัยติดต่อกันในปี 2024 และ 2025 พร้อมดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกปารีส 2024 และกำลังไล่ล่าแชมป์ VNL สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีทีมใดทำได้มาก่อน หากนับรวมแชมป์ปี 2022 ด้วย ปีนี้จะเป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่ 4 ของทัพอัซซูรี

ส่วนเนเธอร์แลนด์ไม่เคยผ่านเข้ารอบไฟนอลมาก่อนเลยตลอด 7 ฤดูกาลที่ผ่านมา เกมนี้จึงเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงแดนกังหันลมไปแล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร

ทีมแชมป์ VNL 2026 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ รอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่แข่งขันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ก่อนชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม

Volleyball World

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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