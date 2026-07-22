ค่าตัวนักแสดง The Odyssey ได้คนละกี่บาท หนังฟอร์มยักษ์ คริสโตเฟอร์ โนแลน จ่ายจุก

กางรายได้และค่าตัวนักแสดง The Odyssey หนังใหม่ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน แมตต์ เดมอน ได้ 480 ล้าน เซนดายา ฟันฉากละ 26.6 ล้านบาท
ผลงานภาพยนตร์ระดับมหากาพย์เรื่องล่าสุดของ คริสโตเฟอร์ โนแลน อย่าง The Odyssey ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และทำรายได้เปิดตัวอย่างถล่มทลายทั่วโลกไปแล้วกว่า 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8,448 ล้านบาท) จากทุนสร้างสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8,000 ล้านบาท) ล่าสุดมีการเปิดเผยรายงานค่าตัวของเหล่านักแสดงระดับเอลิสต์ ซึ่งพบว่าทุ่มงบประมาณไปอย่างมหาศาลเมื่อเทียบสัดส่วนรายได้ต่อฉากที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์
แมตต์ เดมอน ผู้รับบทเป็น โอดิสซุส กษัตริย์แห่งอิธาคา ตัวละครหลักที่ปรากฏตัวมากที่สุดในเรื่องรวม 46 ฉาก รับค่าตัวไปสูงที่สุดในทัพนักแสดงถึง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 480 ล้านบาท) คิดเป็นค่าเฉลี่ยฉากละมากกว่า 326,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 10.43 ล้านบาท)
ทอม ฮอลแลนด์ ผู้รับบทเป็น เทเลมาคุส ลูกชายของโอดิสซุส ปรากฏตัวทั้งหมด 24 ฉาก ได้รับค่าตัวรวม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 320 ล้านบาท) คิดเป็นเฉลี่ยฉากละประมาณ 416,666 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 13.33 ล้านบาท)
เซนดายา รับบทเป็น เทพีนเธนา แม้จะปรากฏตัวในเรื่องเพียง 6 ฉากเท่านั้น แต่คว้าค่าตัวไปถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 160 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าต่อฉากสูงถึง 833,333 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 26.66 ล้านบาท)
แอนน์ แฮทธาเวย์ ผู้รับบทเป็น เพเนโลพี มเหสีผู้ซื่อสัตย์ ได้รับค่าตัวอยู่ในช่วง 4 ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 128 ถึง 160 ล้านบาท) จากการปรากฏตัวทั้งหมด 16 ฉาก คิดเป็นเฉลี่ยฉากละประมาณ 312,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 10 ล้านบาท)
โรเบิร์ต พัททินสัน ผู้รับบทเป็น อันตินุส ปรากฏตัวทั้งหมด 14 ฉาก กวาดค่าตัวไปราว 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 192 ล้านบาท) คิดเป็นเฉลี่ยฉากละประมาณ 428,571 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 13.71 ล้านบาท)
เอลเลียต เพจ ผู้รับบทเป็น ไซนอน ทหารกรีกและญาติของโอดิสซุส ปรากฏตัวในเรื่องรวม 6 ฉาก ได้รับค่าตัวไป 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 48 ล้านบาท) คิดเป็นเฉลี่ยฉากละประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8 ล้านบาท)
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