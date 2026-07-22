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คุณหนูแอลลี่ ขอโทษคำพูดแรง ไม่เคยบอกว่ารวย หัวใจไม่ว่าง คุยนักธุรกิจรายได้ 5 แสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:36 น.
คุณแอลลี่ แจงปมดราม่า
ภาพจาก Facebook : Pondonnews

คุณหนูแอลลี่ ขอโทษถ้าคำพูดกระทบจิตใจ ยืนยันไม่เคยพูดว่ารวย อัปเดตสถานะหัวใจมีคนคุยแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจรายได้เกิน 5 แสน ย้ำเงินไม่ใช่ทั้งหมดแต่เน้นทัศนคติ

ขอโทษถ้าคำพูดของแอลลี่มันไปกระทบจิตใจใครหลาย ๆ คน แต่อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งมาตรฐานของตัวเอง แอลลี่เข้าใจว่าด้วยความที่เป็นคนพูดตรง ๆ ไม่ได้พูดคำหยาบ อาจจะเป็นบุคลิกหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ได้ถูกใจคนไทยส่วนใหญ่ เพราะคนไทยจะชอบอะไรที่อ่อนน้อม ต้องขอโทษด้วยเพราะเราเติบโตมาแบบมีเพื่อนเป็นฝรั่ง เวลาพูดอะไรก็พูดตรง ๆ เดี๋ยวจะมาหาว่าเรากระแดะอีก แต่เราโตมาแบบนี้จริง ๆ จะพยายามใช้คำพูดที่ดูซอฟท์ลง ไม่กระทบใคร อาจจะกลั่นกรองคำพูดไม่ทำให้ใครโกรธ

ใครจะคิดว่าหนูรวยจริงรวยปลอม สิ่งแรกเลยหนูไม่เคยพูดว่าหนูรวย หนูพูดว่าหนูยังต้องทำงานอยู่ ถ้าคุณรู้สึกว่าหนูรวย นั่นแปลว่าหนูอาจจะใช้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนคนอื่น แต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองเพราะถือว่าหนูทำงานหนัก ถ้าถามว่าย้อนกลับไปได้จะใช้ชีวิตแบบนี้ไหม ก็ใช้ชีวิตแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข”

จากกรณี คุณหนูแอลลี่ อลิชา อินฟลูฯ เจ้าของช่อง TikTok ชื่อ alyshass ปัจจุบันเป็นครูติวเตอร์และนักธุรกิจสาว เจอกระแสวิจารณ์หนักหลังทำคลิปว่าจะไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน เพราะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ารายได้ของเธอหลายเท่า ซึ่งการมีรายได้น้อยกว่าหมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับ

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมีชาวเน็ตเข้ามาด่าทอด้วยคำหยาบคายลามไปจนวิจารณ์รูปร่างของเธอ กระทั่งในเวลาต่อมาคุณหนูแอลลี่ออกมาชี้แจงความจริงทุกประเด็น ยืนยันว่าไม่เคยเรียนอินเตอร์และไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นหมอ ส่วนเรื่องที่มีผู้นำข้อมูลเท็จมาแต่งเรื่องจนทำให้เธอเสื่อมเสียและกระทบต่องาน เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอน

คุณหนูแอลลี่สัมภาษณ์กับ Pondonnews
ภาพจาก Facebook : Pondonnews

ล่าสุด ปอนด์ จากเพจ Pondonnews ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหนูแอลลี่หลังเกิดกระแสวิจารณ์หนัก เธอไม่ได้โกรธที่มีคนเข้ามาบูลลี่เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่คนเหล่านั้นรู้สึกดีขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ตนเองรู้สึกแย่ลงเลย พูดตรง ๆ หากสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ บางคนอาจจะไม่มีที่ลงหรือไม่สามารถหาความสุขในชีวิตจริงได้แล้ว แอลลี่ยอมเป็นพื้นที่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นในชีวิต

สำหรับคนที่คอมเมนต์รุนแรงเกินขอบเขต ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของทนายหมด มีบุคคลที่เข้าข่ายเยอะ

สถานะหัวใจตอนนี้ มีคนคุยแล้ว เป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ไทย รายได้เกิน 5 แสนบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ ตนไม่ได้มองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหา ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องเพื่อนหรืออะไร เรื่องเงินมันมีปัญหาหมด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องมายด์เซ็ต เธอชอบคนที่ทำให้อยากพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ส่วนเรื่องสเปค คุณหนูแอลลี่ชอบคนสูงและมีกล้าม แต่ถ้าสูงแล้วแขนเล็ก ๆ ไม่ชอบ แฟนเก่าตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสไตล์คน ๆ คนใต้ ตั้งแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยไม่เคยคบคนไทยอีกเลย

ประเด็นที่เธอเคยทำคลิปเรื่องผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตถ้ารายได้ไม่ถึง 5 แสนจะไม่คุยด้วยนั้น คุณหนูแอลลี่อธิบายว่า “ไม่ว่าเราจะพูดอะไรสุดท้ายจะมีคนตีความได้หลายแบบเสมอ แต่ความตั้งใจของแอลลี่คือเราเป็นผู้หญิง กว่าจะสร้างตนเองมาถึงขนาดนี้ควรต้องมีมาตรฐานในการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีความสุข

ขอโทษถ้าคำพูดของแอลลี่มันไปกระทบจิตใจใครหลาย ๆ คน แต่อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งมาตรฐานของตัวเอง แอลลี่เข้าใจว่าด้วยความที่เป็นคนพูดตรง ๆ ไม่ได้พูดคำหยาบ อาจจะเป็นบุคลิกหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ได้ถูกใจคนไทยส่วนใหญ่ เพราะคนไทยจะชอบอะไรที่อ่อนน้อม ต้องขอโทษด้วยเพราะเราเติบโตมาแบบมีเพื่อนเป็นฝรั่ง เวลาพูดอะไรก็พูดตรง ๆ เดี๋ยวจะมาหาว่าเรากระแดะอีก แต่เราโตมาแบบนี้จริง ๆ จะพยายามใช้คำพูดที่ดูซอฟท์ลง ไม่กระทบใคร อาจจะกลั่นกรองคำพูดไม่ทำให้ใครโกรธ

แอลลี่อยากจะบอกว่าอย่าดึงคนที่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามา ถ้าไม่ชอบกันจริง ๆ มาคุยกันได้ แต่อย่ามาทำร้ายกันแบบนี้ เพราะแอลลี่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใคร ถ้าคุณมานั่งหมกมุ่นกับชีวิตแอลลี่มากเกินชีวิตคุณอาจจะไม่มีความสุข

ใครจะคิดว่าหนูรวยจริงรวยปลอม สิ่งแรกเลยหนูไม่เคยพูดว่าหนูรวย หนูพูดว่าหนูยังต้องทำงานอยู่ ถ้าคุณรู้สึกว่าหนูรวย นั่นแปลว่าหนูอาจจะใช้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนคนอื่น แต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองเพราะถือว่าหนูทำงานหนัก ถ้าถามว่าย้อนกลับไปได้จะใช้ชีวิตแบบนี้ไหม ก็ใช้ชีวิตแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

สำหรับใครที่อยากฟังบทสัมภาษณ์ของคุณหนูแอลลี่แบบเต็ม ๆ สามารถรับชมได้ที่ช่อง Pondonnews

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ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่
ภาพจาก TikTok : alyshassk

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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