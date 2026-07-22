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คลิปเดือด เสื้อดำบุกต่อยลุงคนขับรถบัส หลังชนกันบนมอเตอร์เวย์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:19 น.
คลิปเดือด คู่กรณีปรี่ต่อยลุงคนขับรถบัส หลังเกิดเหตุชนกันบนมอเตอร์เวย์
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, FB/อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

เพจดังเผยคลิปเหตุการณ์คนขับรถบัสสูงวัยถูกคู่กรณีทำร้าย หลังรถบัสสองคันเกิดอุบัติเหตุชนกันและมีปากเสียงบนมอเตอร์เวย์ขาออก ขณะนี้ยังไม่ทราบอาการบาดเจ็บและข้อสรุปจากตำรวจ

กลายเป็นคลิปที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้แชร์วิดีโอจาก เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ชายร่างใหญ่รายหนึ่งปรี่ทำร้ายคนขับรถบัสสูงวัย ภายหลังรถบัสสองคันเกิดอุบัติเหตุชนกันบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก

ตามข้อมูลที่เพจระบุ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 โดยมีรถบัสของบริษัทแห่งหนึ่งชนท้ายรถบัสนำเที่ยว ก่อนที่คนขับและคู่กรณีจะมีปากเสียงกัน

หลังเกิดการโต้เถียง สถานการณ์กลับรุนแรงขึ้น เมื่อคู่กรณีเข้าทำร้ายคนขับรถบัสสูงวัย ขณะที่ผู้โดยสารหรือบุคคลภายในรถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ ก่อนนำคลิปมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

ต่อยคนขบรถบัส คลิป
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, FB/อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ รวมถึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุ ชื่อบริษัท เจ้าของรถบัส ตัวตนของคู่กรณี และอาการบาดเจ็บของคนขับรถบัสสูงวัย รวมถึงยังไม่ทราบว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ ต้องรอคำชี้แจงจากคู่กรณี บริษัทผู้ให้บริการรถบัส และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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