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ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 10:39 น.
ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ

แห่เป็นห่วง! ทนายไพศาล หลังมีอาการแน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ รอทำบอลลูนหัวใจสัปดาห์นี้

สร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เมื่อสส.เนเน่ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพคู่กับ ทนายไพศาล ซึ่งนอนอยู่บนเตียงคนไข้ พร้อมแจ้งข่าวว่า ทนายไพศาล เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ก่อนเปิดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการผลักดันโอกาสให้ผู้เคยก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 69) จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน

“#ร่วงในหน้าที่ ทนายไพศาลช่วยด้วย โฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ คือผู้อยู่เบื้องหลังการประสานงานทั้งหมดของการแถลงข่าวในวันนี้ ทั้งการเชิญผู้ที่เคยผ่านการต้องโทษและวันนี้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เคยก้าวพลาด ไม่ว่าจะเป็น #แอลโอรส #เอิร์นวัดใหญ่ #หรั่งพระนคร #เจเจเจมิกา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความตั้งใจอยากช่วยกันผลักดันการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการคืนคนดีสู่สังคม

แต่ก่อนการแถลงข่าวจะเริ่ม ทนายไพศาลเกิดอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออกกลางที่ประชุม พวกเราจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ทำให้ไม่ได้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้

สิ่งที่ประทับใจคือ ระหว่างอยู่บนรถพยาบาล ยังหันมาถามว่า “การประชุม การแถลงข่าว เรียบร้อยดีไหม” ทั้งที่ตัวเองกำลังไม่สบาย ก็ยังเป็นห่วงงานและเป็นห่วงทุกคน

ตอนนี้อาการปลอดภัยและดีขึ้นแล้วค่ะ มีคิวไปทำบอลลูนหัวใจในสัปดาห์นี้ค่ะ ขอขอบคุณในความทุ่มเทและหัวใจที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเสมอ แต่จากนี้ขอให้พักผ่อน ดูแลสุขภาพตัวเองให้มาก ๆ นะคะ เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันทำ”

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ-1

ขณะที่ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทนายไพศาลช่วยด้วย ก็ได้มีการโพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยของทนายคนดังด้วย ระบุว่า “แอดมินทนายไพศาลขออนุญาต เรียนถึงอาการแน่นหน้าอกของทนายไพศาล ระหว่างการประชุมและแถลงข่าวที่อาคารรัฐสภา ทางคณะอนุกรรมาธิการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับตัวแทนอดีตผู้ต้องขังชื่อดัง เช่น เสก โลโซ, แอล โอรส, เอิร์น วัดใหญ่ และ หรั่ง พระนคร เพื่อสะท้อนปัญหาชีวิตจริงในเรือนจำ และผลักดันการปฏิรูป 4 มิติหลักเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและการคืนคนดีสู่สังคม

ในระหว่างประชุมก่อนที่จะแถลงข่าว ทนายมีการแน่นหน้าอก ทางท่าน สส.เนเน่และเจ้าหน้าที่ ได้ประสานนำตัวทนายส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อรับการรักษา ซึ่งต่อมาทนายอาการดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้

ทางทนายไพศาลและทีมงานต้องขอขอบคุณทีมงานท่านสส. เจ้าหน้าที่รัฐสภา บุคคลกรการแพทย์ รพ.วชิรพยาบาล ทุกท่าน ที่ดูแลและให้การรักษาทนายจนอาการปลอยภัยและสามารถกลับบ้านได้”

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ-3

ช่วงก่อนหน้านี้ (19 มิ.ย. 69) ทนายไพศาล เพิ่งจะเปิดเผยกลางรายการโหนกระแสว่า ตนป่วยเป็นสโตรก หลังจบรายการโหนกระแสในเทปที่ทนายถูกแอบอ้างชื่อ ซึ่งในวันนั้นทนายไพศาลหน้าซีดแล้วล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลย จากนั้นหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นสโตรก แต่ไม่ได้มีการประกาศออกสื่อ และพักรักษาตัวเงียบ ๆ จนอาการดีขึ้นประมาณ 60% แล้ว แต่ยังมีการพูดช้า พูดติดขัด และลิ้นยังแข็งอยู่

ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60%

ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ-2 ห่วง! ทนายไพศาล แน่นหน้าอก-วูบกลางห้องประชุม ล่าสุดปลอดภัยแล้ว เตรียมทำบอลลูนหัวใจต่อ-4

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อ้างอิงจาก : FB ทนายไพศาลช่วยด้วย, เนเน่ รัดเกล้า สุวรรณคีรี

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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