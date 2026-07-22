“สมปอง” แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา “แพรรี่” บอกหลานมาแล้ว
“สมปอง” แจ้งข่าวดี โชว์ต้าวก้อน เตรียมเป็นคุณพ่อ แท็กหา “แพรรี่” บอกหลานมาแล้ว ชาวเน็ตแห่แซว โอนเงินรออุ้มหลานล่วงหน้าเป็นปี
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ สมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หลังจากที่ได้โพสต์แจ้งข่าวดีกับแฟน ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก และภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยพร้อมกับภรรยา โดยระบุข้อความว่า “ต้าวก้อนมาแล้วนะทุกคน จะได้เป็นคุณพ่อแล้ว แพรรี่ หลานมาแล้วนะเธอ” พร้อมกับยังได้แท็กหา แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อีกด้วย
นอกจากนี้ สมปอง ยังได้โพสต์รูปสลิปการโอนเงินที่ แพรรี่ ได้โอนให้ล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2568 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งทางแพรรี่ก็ได้ระบุข้อความไว้ด้วยว่า “โอเค! กล้าขอ ก็กล้าให้ค่ะ ถึงตอนนี้หลานดิฉันอยู่ไหนก็ไม่รู้ รออุ้มหลานค่ะ”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความยินดีต่อเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น “Congratulation ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่ส้มและเจ้าตัวเล็กนะคะ” , “สุดยอดครับอาจารย์ ยินดีด้วยนะครับ ต้องเตรียมรับขวัญหลานละ” , “ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปอง & น้องส้มค่ะ สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่ & เบบี๋นะคะ”
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นถึงแพรรี่ด้วยว่า “โหหห พี่รี่ โอนล่วงหน้าเป็นปีเลย โอนก่อนหลานมา 1 ปีกว่าๆ” , “โอนล่วงหน้าเป็นปีเลย” , “หลานมาแล้วแพรรี่ต้องโอนอีกแล้วไหม” , “แพรรี่น่ารัก เดียวหลานออกมา รับขวัญอีกแน่นอน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค
- สมปอง ขอเลื่อนงานแต่ง 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ ชี้ บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ
- แพรรี่ ดึงสติวัยรุ่น ต้องรู้จักป้องกัน อย่ารีบแต่งงานมีลูก สร้างภาระผูกพันจนทุกข์เอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: