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“อลิซ สมบัติ” กองหลังสายเลือดไทย เซ็นสัญญา สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:45 น.
สเปอร์ส ทุบสถิติสโมสร คว้า "อลิซ สมบัติ" กองหลังเลือดไทยจากลียง

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ หญิง เซ็นสัญญาถาวรกับอลิซ สมบัติ กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเชื้อสายไทย ด้วยค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสร

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมหญิง จากศึกวีเมนส์ ซูเปอร์ลีก อังกฤษ ประกาศคว้าตัว อลิซ สมบัติ (Alice Sombath) กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเชื้อสายไทยวัย 22 ปี จากโอลิมปิก ลียง มาร่วมทีมแบบถาวรอย่างเป็นทางการ ดีลนี้ยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานระหว่างประเทศเรื่องใบอนุญาตทำงานก่อนเธอจะลงสนามได้เต็มตัว ค่าตัวที่แท้จริงยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าตัวเลขนี้ทำลายสถิติเดิมของสโมสรที่เคยจ่าย 375,000 ปอนด์ให้กับซิกเน เกาพ์เซ็ต กองหลังชาวนอร์เวย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สื่อไทยหลายสำนักรายงานตัวเลขค่าตัวไว้ที่ราว 375,000-400,000 ปอนด์ หรือประมาณ 16-18 ล้านบาท ซึ่งยังถือเป็นตัวเลขที่ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อไป

การเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการเสริมทัพรายที่ 6 ของสเปอร์สในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนนี้ มาร์ติน โฮ เฮดโค้ชสเปอร์ส ระบุว่าอลิซคือนักเตะที่ทีมติดตามมานานและตรงกับแนวทางที่กำลังสร้างทีมขึ้นมา ด้านอลิซเผยความรู้สึกหลังเปิดตัวว่า ลีกอังกฤษมีการแข่งขันสูง ทุกนัดเป็นเกมยาก และนั่นคือสิ่งที่เธอตื่นเต้นที่สุด พร้อมยอมรับว่าสเปอร์สมีฤดูกาลที่ผ่านมาที่ยอดเยี่ยม และเชื่อว่าตัวเองจะช่วยเติมเต็มทีมได้แม้จะมีผู้เล่นคุณภาพอยู่แล้ว

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ หญิง เซ็นสัญญาถาวรกับอลิซ สมบัติ กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเชื้อสายไทย
@alicesombath

ประวัติ อลิซ สมบัติ

  • ชื่อ Alice Sombath (อลิซ สมบัติ)
  • อายุ 22 ปี
  • สัญชาติ ฝรั่งเศส
  • เชื้อสาย ไทย 100% (ครอบครัวมีเชื้อสายไทย)
  • ตำแหน่ง กองหลัง (Defender)
  • ทีมปัจจุบัน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทีมหญิง
  • ทีมก่อนหน้า โอลิมปิก ลียง (Olympique Lyonnais)

อลิซค้าแข้งกับลียงมาตลอด 6 ฤดูกาล นับตั้งแต่ย้ายจากอะคาเดมีปารีส แซงต์-แชร์กแมงในปี 2020 และลงเล่นให้ทีมรวม 106 นัดในทุกรายการ ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับลียง เธอคว้าแชมป์ยูฟ่า วีเมนส์ แชมเปียนส์ ลีกเมื่อปี 2022 คว้าแชมป์ลีกสูงสุดฝรั่งเศส 5 สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2026 แชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศ 2 สมัย และแชมป์ซูเปอร์คัพหญิงอีก 2 สมัย ผลงานเหล่านี้ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของวงการฟุตบอลหญิงฝรั่งเศส ในนามทีมชาติ อลิซติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่และผ่านศึกยูโร 2025 มาแล้ว

สำหรับที่มาที่ไปของสายเลือดไทย พ่อของอลิซมาจากจังหวัดมุกดาหาร ส่วนแม่มาจากจังหวัดชลบุรี ทั้งคู่ย้ายไปตั้งรกรากที่ฝรั่งเศสก่อนที่เธอจะเกิดและเติบโตที่นั่น ครอบครัวของเธอเปิดร้านอาหารไทยในปารีส และอลิซเริ่มรักฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กเพราะติดตามพ่อและพี่ชายดูบอลด้วยกัน แม้จะโตในฝรั่งเศส เธอยังคงผูกพันกับรากเหง้าไทย มีญาติอยู่ทั้งกรุงเทพฯ และชลบุรี และเคยเดินทางไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเป็นประจำก่อนตารางแข่งจะแน่นขึ้น เธอเคยกล่าวขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามให้กำลังใจ และบอกว่ารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นข้อความจากแฟนไทย

การย้ายทีมครั้งนี้ทำให้อลิซก้าวขึ้นสู่เวทีวีเมนส์ ซูเปอร์ลีก อังกฤษเต็มตัว และกลายเป็นนักเตะเชื้อสายไทยอีกรายที่แฟนบอลไทยจะได้ติดตามผลงานในลีกระดับสูงของยุโรปฤดูกาลใหม่นี้

นอกจากผลงานในสนาม แฟนบอลไทยที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของอลิซแบบใกล้ชิดสามารถตามได้ทางอินสตาแกรมส่วนตัว @alicesombath ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ที่ราว 24,000 คน โดยหลังจากดีลย้ายทีมเป็นทางการ ทางสโมสรท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้ออกแถลงการณ์ต้อนรับอลิซผ่านช่องทางทางการ ระบุว่ายินดีต้อนรับการเซ็นสัญญาของเธอ โดยดีลยังรอการอนุมัติเรื่องใบอนุญาตทำงานจากหน่วยงานระหว่างประเทศ

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:45 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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