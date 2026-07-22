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ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องเช็กอินญี่ปุ่น อวดลุคคุณแม่สุดชิค แฟน ๆ รอเจอเบบี๋

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:39 น.
มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวเที่ยวญี่ปุ่น
ภาพจาก Instagram : wjmild

เปิดภาพปัจจุบัน มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวบินลัดฟ้าพักผ่อนที่ญี่ปุ่น พร้อมอวดภาพอุ้มท้องเที่ยวชิล ๆ แฟนคลับแห่ชมลุคคุณแม่สุดชิค รอเจอหน้าเบบี๋ตัวน้อย

แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ความสดใสผ่านภาพถ่ายสำหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดง มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล หาเวลาว่างจัดทริปบินลัดฟ้าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ควงน้องสาวสุดที่รัก มีน วิชญาพร จิรเวชสุนทรกุล ไปเที่ยวพักผ่อนเติมพลังด้วยกัน

สาวมายด์ โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม wjmild พร้อมแคปชั่นอิโมจิคนเดินและหมู เผยภาพในเสื้อผ้าลุคสบาย ๆ อุ้มท้องลูกน้อยเดินเที่ยวเล่นในเมืองอย่างอารมณ์ดี พากันไปเดินช้อปปิ้ง ทานขนมและของหวาน แวะถ่ายรูปแบบชิค ๆ ตามมุมเมือง ทั้งโพสท่าคู่กับกำแพงปิกาจู และยังมีภาพเซลฟี่หน้ากระจกกับน้องสาวมาฝากแฟน ๆ ได้ให้หายคิดถึง

งานนี้ชาวเน็ตและเพื่อน ๆ ในวงการไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ฝากความคิดถึงว่าที่คุณแม่ อาทิ

“คุณแม่ มาแล้ว”

“คิดถึงมากค่ะ ลงรูปบ่อย ๆ นะคะ”

“Take care นะคุณแม่”

“รอเบบี๋อ่าาาาา”

“ขุนแม่สุดชิค”

ทริปนี้นอกจากจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วแฟน ๆ ยังได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของคุณแม่ก่อนจะได้เจอหน้าเบบี๋ในอีกไม่ช้า

มายด์ ลภัสลัล ภาพล่าสุด
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น-6
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น-5
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น-4
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น-3
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น-2
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล เที่ยวญี่ปุ่น
ภาพจาก Instagram : wjmild
มายด์ ลภัสลัล กับน้องสาว
ภาพจาก Instagram : wjmild

 

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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