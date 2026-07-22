ภาพล่าสุด มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องเช็กอินญี่ปุ่น อวดลุคคุณแม่สุดชิค แฟน ๆ รอเจอเบบี๋

เปิดภาพปัจจุบัน มายด์ ลภัสลัล ควงน้องสาวบินลัดฟ้าพักผ่อนที่ญี่ปุ่น พร้อมอวดภาพอุ้มท้องเที่ยวชิล ๆ แฟนคลับแห่ชมลุคคุณแม่สุดชิค รอเจอหน้าเบบี๋ตัวน้อย
แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ความสดใสผ่านภาพถ่ายสำหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดง มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล หาเวลาว่างจัดทริปบินลัดฟ้าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ควงน้องสาวสุดที่รัก มีน วิชญาพร จิรเวชสุนทรกุล ไปเที่ยวพักผ่อนเติมพลังด้วยกัน
สาวมายด์ โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม wjmild พร้อมแคปชั่นอิโมจิคนเดินและหมู เผยภาพในเสื้อผ้าลุคสบาย ๆ อุ้มท้องลูกน้อยเดินเที่ยวเล่นในเมืองอย่างอารมณ์ดี พากันไปเดินช้อปปิ้ง ทานขนมและของหวาน แวะถ่ายรูปแบบชิค ๆ ตามมุมเมือง ทั้งโพสท่าคู่กับกำแพงปิกาจู และยังมีภาพเซลฟี่หน้ากระจกกับน้องสาวมาฝากแฟน ๆ ได้ให้หายคิดถึง
งานนี้ชาวเน็ตและเพื่อน ๆ ในวงการไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ฝากความคิดถึงว่าที่คุณแม่ อาทิ
“คุณแม่ มาแล้ว”
“คิดถึงมากค่ะ ลงรูปบ่อย ๆ นะคะ”
“Take care นะคุณแม่”
“รอเบบี๋อ่าาาาา”
“ขุนแม่สุดชิค”
ทริปนี้นอกจากจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วแฟน ๆ ยังได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของคุณแม่ก่อนจะได้เจอหน้าเบบี๋ในอีกไม่ช้า
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