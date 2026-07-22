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นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:29 น.
คลิปนาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง พุ่งชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

คลิปนาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ก่อนพุ่งชนเด็กหญิงม.2 ขณะข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง “ไม่เห็นสัญญาณไฟ”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. มีรายงานอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง ก่อนพุ่งชนเด็กหญิง ม.2 ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวา แผ่นหลัง รวมถึงมีแผลถลอกและรอยฟกช้ำตามใบหน้า เหตุเกิดที่บริเวณทางม้าลาย หน้าร้านคาร์แคร์ ริมถนนทางหลวงชนบท สป.2001 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก น้าหนวดนิวส์ ได้โพสต์คลิปนาทีเกิดเหตุเอาไว้ ซึ่งได้มาจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ เผยให้เห็นภาพของนักเรียนหญิง ยืนรอสัญญาณไฟแดง เพื่อเดินข้ามทางม้าลายไปอีกฝั่งของถนน พอได้จังหวะสัญญาณไฟแดงขึ้น น้องนักเรียนหญิงคนดังกล่าวหันมองรถซ้ายและขวาก่อนตัดสินใจรีบวิ่งข้ามทางม้าลาย

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ-1

ในจังหวะเดียวกันที่น้องนักเรียนหญิงก้าวลงไปที่ทางม้าลายได้ไม่กี่ก้าวก็มีรถจักรยานยนต์คู่กรณีขับมาด้วยความเร็ว พุ่งชนเข้าที่ตัวเด็กหญิง ม.2 เข้าอย่างจังจนกระเด็นไปกว่า 10 เมตร ส่วนคนขับและรถมอเตอร์ไซค์ก็ไถลล้มเลยจากจุดที่น้องโดนชนไปไม่ห่างเท่าไหร่ ขณะที่ชาวบ้านรวมถึงพลเมืองที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบอุ้มตัวนักเรียนเข้ามาข้างทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

จากการสอบถามเด็กหญิง ม.2 เบื้องต้น เล่าว่า ตนเองกดสัญญาณไฟแดงเพื่อจะข้ามทางม้าลายกลับไปยังห้องพักฝั่งตรงข้าม เมื่อสัญญาณเป็นไฟแดงจึงเดินข้าม ส่วนรถคู่กรณี ตนไม่ทราบว่ามาชนได้ยังไง ตอนนั้นคือภาพตัดไปเลย ขณะที่คนขี่จักรยานยนต์ ให้การว่า ตนมองไม่เห็นไฟแดงและจำเหตุการณ์ไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุรา

เบื้องต้นตำรวจจะได้เข้าสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกครั้งก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อหาคนขี่จักรยานยนต์ต่อไป

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ-2

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อ้างอิงจาก : FB น้าหนวดนิวส์

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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