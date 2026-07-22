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ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:16 น.
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา อายุ 53 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัยเด็ก เคยเป็นเด็กวัดที่คอยเดินตามพระวัดโตนดหลวง จังหวัดเพชรบุรี อาศัยข้าวก้นบาตรประทังชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่นในเวลาต่อมา

ในด้านการศึกษา บิ๊กราญ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ก่อนสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 50

เส้นทางในวงการสีกากี

พล.ต.อ.สำราญ เติบโตถนนสายตำรวจด้วยงานสืบสวนเป็นหลัก เริ่มรับราชการในปี พ.ศ. 2540 ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน จากนั้นค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมา ปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และปี พ.ศ. 2555 ขึ้นเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง

จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี พ.ศ. 2564 เมื่อได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมได้รับพระราชทานยศ “พลตำรวจโท” หลังจากนั้นเพียงปีเดียว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พล.ต.อ.สำราญ ก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และในปีเดียวกันยังเป็นหนึ่งในตำรวจที่ร่วมลงพื้นที่เหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

ปัจจุบัน พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ควบคู่กับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ และกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลและผลงาน

ตลอดการรับราชการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับหลายด้าน โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด เคยได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

แคนดิเดตชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. คนที่ 16

ชื่อของ พล.ต.อ.สำราญ กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เพราะเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ขึ้นเป็น ผบ.ตร. คนที่ 16 โดยแคนดิเดตทั้ง 4 คนเรียงตามลำดับอาวุโส ได้แก่ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี, พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร, พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ซึ่งอยู่ในอาวุโสลำดับที่ 3 และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์

จุฃเรื่องอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ เป็นแคนดิเดตที่อายุน้อยที่สุด จะเกษียณในปี 2576 และดูแลงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ การมีอายุราชการเหลือยาวจึงเป็นทั้งจุดแข็งและตัวแปรที่ถูกพูดถึงในการพิจารณาครั้งนี้

การตัดสินอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2569 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อคัดเลือก ผบ.ตร. คนที่ 16 แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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