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ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 09:02 น.
ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี
ภาพจาก : tmz

เศร้า! Kaylee Hottle นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี คนบันเทิงและแฟนๆ ร่วมอาลัย

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับวงการภาพยนตร์ระดับโลก หลังมีรายงานว่า เคลีย์ ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) นักแสดงผู้พิการทางการได้ยินผู้โด่งดังจากบทบาท “เจีย” ในภาพยนตร์แฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์ Godzilla เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งตกถนนและชนเข้ากับท่อระบายน้ำในเมืองไอยัมส์วิลล์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัยเพียง 18 ปี เธอเสียชีวิตระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวของเธอส่งโรงพยาบาล ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว

ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี-2
ภาพจาก : canberratimes

สำหรับ เคลีย์ ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) แจ้งเกิดจากบทบาท “เจีย” เด็กหญิงผู้สร้างสายสัมพันธ์พิเศษกับคองผ่านภาษามือ ในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs. Kong และ Godzilla x Kong: The New Empire รวมถึงเคยฝากผลงานในซีรีส์ Magnum P.I. และเตรียมมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ What Doesn’t Kill Us

การจากไปของเธอนำมาซึ่งความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งของเพื่อนร่วมวงการ ทั้ง มิลบี้ บ็อบบี้ บราวน์, มาร์ลี แมตลิน และ ทรอย คอตเซอร์ รวมถึงแฟนคลับที่ได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวฮอตเทิลในความสูญเสียครั้งนี้ด้วย

ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี-3
ภาพจาก IG : milliebobbybrown

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อ้างอิงจาก : canberratimes,

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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