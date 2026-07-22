ช็อก! นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนัง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี

เศร้า! Kaylee Hottle นักแสดงเด็กดาวรุ่ง จากหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวัยเพียง 18 ปี คนบันเทิงและแฟนๆ ร่วมอาลัย
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับวงการภาพยนตร์ระดับโลก หลังมีรายงานว่า เคลีย์ ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) นักแสดงผู้พิการทางการได้ยินผู้โด่งดังจากบทบาท “เจีย” ในภาพยนตร์แฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์ Godzilla เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งตกถนนและชนเข้ากับท่อระบายน้ำในเมืองไอยัมส์วิลล์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัยเพียง 18 ปี เธอเสียชีวิตระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวของเธอส่งโรงพยาบาล ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
สำหรับ เคลีย์ ฮอตเทิล (Kaylee Hottle) แจ้งเกิดจากบทบาท “เจีย” เด็กหญิงผู้สร้างสายสัมพันธ์พิเศษกับคองผ่านภาษามือ ในภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs. Kong และ Godzilla x Kong: The New Empire รวมถึงเคยฝากผลงานในซีรีส์ Magnum P.I. และเตรียมมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ What Doesn’t Kill Us
การจากไปของเธอนำมาซึ่งความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งของเพื่อนร่วมวงการ ทั้ง มิลบี้ บ็อบบี้ บราวน์, มาร์ลี แมตลิน และ ทรอย คอตเซอร์ รวมถึงแฟนคลับที่ได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวฮอตเทิลในความสูญเสียครั้งนี้ด้วย
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อ้างอิงจาก : canberratimes,
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