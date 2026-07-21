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“อนุทิน” เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดนวิจารณ์ร้องเพลง “เถียนมีมี่” ต่อหน้านายกจีน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 06:52 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 06:52 น.

อนุทิน เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดนทูตนอกแถววิจารณ์ร้องเพลง เถียนมีมี่ ต่อหน้านายกจีน ขณะที่โฆษกนายกวอนอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาเป็นประเด็น

จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ร้องเพลงเถียนมี่มี่ ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

และต่อมาถูก นายรัศมิ์ ชาลีจันทร์ อดีตที่ปรึกษา รมช.กระทรวงต่างประเทศ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ โดยระบุคร่าวๆว่า เถียนมี่มี่ (Tiánmìmì) ประพันธ์คำร้องโดย จวงหนู (Zhuang Nu) นักแต่งเพลงชาวไต้หวันชื่อดัง โดยนำทำนองดั้งเดิมมาจากเพลงพื้นเมืองของอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า “Dayung Sampan” และขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกโดยนักร้องระดับตำนาน เติ้งลี่จวิน (Teresa Teng) ไต้หวันก็เหมือนหนามยอกอกของจีน และทางการจีนเขาแอนตี้เพลงของไต้หวัน โดยเฉพาะเพลงที่เขามองว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวัน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดนายอนุทินได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้โพสต์อัลบัมเพลง Thank you for the music ของวง ABBA พร้อมข้อความระบุว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์”

ขณะที่นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกประหลาดใจ เรื่องดีๆ การทูตด้วยดนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ถูกจับมาเป็นประเด็นได้ เพลง เถียนมี่มี่ ใครๆ ก็รู้จัก ดังมาก และเป็นที่ชื่นชอบมากในประเทศจีน ครั้งหนึ่งในอดีตอาจจะเคยถูกแบน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ ในช่วง 20 ถึง 30 ปี ที่ผ่านมา ใครๆ ก็นิยมเพลงนี้ สามารถร้องและจัดคอนเสิร์ตได้อย่างกว้างขวาง ทำไมต้องมาเป็นประเด็น หาว่านายกรัฐมนตรีอนุทิน ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติ ว่าเพลงนี้ไม่ควรร้องในประเทศจีน

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ขอให้กลับไปดูในคลิป ว่า บรรยากาศมื้อเที่ยง ที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง เลี้ยงรับรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน และก็ได้มีการเชิญให้นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลง พอท่านนายกรัฐมนตรีจับไมค์ร้องเพลง ทุกคนก็ยิ้ม มีรอยยิ้ม ปรบมือตาม เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น อันนี้คือตัวอย่างการทูตด้วยดนตรี

อย่าเอาประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีสาระ และไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลย มาเป็นประเด็นเลย ประเทศไทยกำลังเดินไปข้างหน้า จับมือกับจีน เรากำลังสร้างความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับรัฐบาล รัฐบาลกับท้องถิ่น เอกชนกับเอกชน และประชาชนกับประชาชน เราควรจะใช้พื้นที่สื่อให้เกิดประโยชน์ มาติดตามกันว่าแอ็คชั่นที่เกิดจากการลงนาม 15 ฉบับของประเทศไทยกับจีน จะนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนอย่างไร นั่นคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่าแอ็คชั่นแพลนที่ไปลงนามมาแล้ว ต้องเกิดขึ้นแล้วนำกลับมารายงานให้ ครม.รับทราบ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 06:52 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 06:52 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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