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วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ร่วมไว้อาลัยการจากไปของนักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 17:02 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ร่วมไว้อาลัยการจากไปของนักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า
ภาพจาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ โพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ ผ่านเฟซบุ๊กทางการของสถาบัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทางการของสถาบัน แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ นักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า

ข้อความระบุว่าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

“คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ นักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า ด้วยความอาลัยยิ่ง ขอแสดงความเสียใจต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้อง #ไปเป็นเทวดาตัวน้อยอยู่บนสวรรค์นะลูก”

คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ
ภาพจาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุวันที่เสียชีวิตหรือสาเหตุการจากไปแต่อย่างใด ทาง The Thaiger จะติดตามและรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมหากมีข้อมูลจากทางวิทยาลัยหรือครอบครัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 17:02 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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