วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ร่วมไว้อาลัยการจากไปของนักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ โพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ ผ่านเฟซบุ๊กทางการของสถาบัน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทางการของสถาบัน แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ นักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า
ข้อความระบุว่าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
“คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายจิรัฏฐ์ชยุต ธรรมชาติ นักเรียนชั้น ปวส. 1/43 แผนกช่างไฟฟ้า ด้วยความอาลัยยิ่ง ขอแสดงความเสียใจต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้อง #ไปเป็นเทวดาตัวน้อยอยู่บนสวรรค์นะลูก”
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุวันที่เสียชีวิตหรือสาเหตุการจากไปแต่อย่างใด ทาง The Thaiger จะติดตามและรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมหากมีข้อมูลจากทางวิทยาลัยหรือครอบครัว
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- เต้ อาชีวะ บุกตลาดเขมร รวบต่างด้าวผิด กม. 8 ราย แย่งอาชีพคนไทย
- ย้อนคดีบาป ‘อนาวิน’ เด็กช่างกล ยิงครูเจี๊ยบ-น้องหยอด สังเวย
- เด็กอาชีวะไทยเจ๋ง ผงาดคว้าแชมป์ พ่วงอันดับ 2-3 แกะสลักหิมะนานาชาติ ที่ฮาร์บิน 2026
ติดตาม The Thaiger บน Google News: