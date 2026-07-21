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เมียหลวงแบบใหม่ ไม่อยากฟ้องศาล ส่งยาต้านให้เมียน้อย ลั่นพากันไปตรวจเลือดด้วย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 17:18 น.
เมียหลวงแบบใหม่ ไม่อยากฟ้องศาล ส่งยาต้านให้เมียน้อย ลั่นพากันไปตรวจเลือดด้วย

ทนายพัฒน์ โพสต์เมียหลวงแบบใหม่ ไม่อยากฟ้องศาล ส่งยาต้านไปให้เมียน้อย ลั่นได้ทั้งผัว ได้ทุกอย่าง แถมฝากพากันไปตรวจเลือดด้วย

ทำเอาชาวเน็ตแห่สนใจกันทั้งโซเชียล หลังทนายพัฒน์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 โดยเป็นภาพกระปุกยาที่บรรจุอยู่ในซองสีชา พร้อมระบุข้อความว่า

“เมียหลวงมาแบบใหม่แบบสับ ไม่อยากส่งฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านไปให้เธอ… เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ความลับในความลับ ที่อยากบอกมือที่สาม ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันไปเลย ได้ทั้งผัวพี่ และได้ทุกอย่างที่พี่มีและพี่เป็น…”

โพสต์ข้อความจากเพจเฟซบุ๊กทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
FB/ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026

จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย อาทิ “ดีใจกับพี่เมียหลวงด้วยค่ะ มีคนหายาให้ผัวพี่เขาแทนแล้ว เผลอๆ น่าจะได้พาผัวพี่เขาไปหาหมอรับยาด้วยนะคะ สบายแล้วนะพี่” , “ดีใจแหละ ในที่สุดช้านก็ได้ทุกอย่างจากแกรรรรร” , “ผัวพี่เขาคงรักเธอมากถึงให้น้องได้ทุกอย่าง 5555 โคตรสะใจเลย”

นอกจากนี้ ทนายพัฒน์ ยังได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่า “หลักฐานพี่อาจจะไม่พอฟ้องเพราะหนูอาจจะปากแข็งได้ แต่ถ้าหนูตรวจแล้วเจอเอดส์ คือ หนูได้กับผัวพี่แน่นอน สบายใจได้ #เมียหลวงฝากมา”

“หนูอายุ 24 ปีสายเปย์ นิคมบางปะอะริน เมียหลวงเขาฝากมาบอกนะว่า หนูกับผัวหนูที่บ้านพากันไปตรวจเลือดด้วยนะ เห็นเคยบอกว่าท้องกับผัวพี่นิ พี่ว่าหนูน่าจะไม่รอด หลวงอย่างพี่เป็นห่วง…”

“ปากดีด่าเมียหลวง เยาะเย้ย เก่ง เริ่ด!!! แต่เชื่อไหมว่าผัวกรูไม่ได้บอก มรึงหมดหรอก เพราะ มันกับกรูเป็นเอดส์” , “ผู้ชายหลาย ๆ คนเวลาพูดกับคนอื่นบอกว่าเมียไม่ดี แต่ไม่เคยพูดในส่วนที่ตัวเองไม่ดีกับเมีย #พูดความไม่ดีตนเองบ้าง”

ทั้งนี้ ทนายพัฒน์ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว ซึ่งอาจต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

FB/ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
FB/ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
FB/ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
FB/ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 17:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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