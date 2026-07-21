เมียหลวงแบบใหม่ ไม่อยากฟ้องศาล ส่งยาต้านให้เมียน้อย ลั่นพากันไปตรวจเลือดด้วย
ทนายพัฒน์ โพสต์เมียหลวงแบบใหม่ ไม่อยากฟ้องศาล ส่งยาต้านไปให้เมียน้อย ลั่นได้ทั้งผัว ได้ทุกอย่าง แถมฝากพากันไปตรวจเลือดด้วย
ทำเอาชาวเน็ตแห่สนใจกันทั้งโซเชียล หลังทนายพัฒน์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 โดยเป็นภาพกระปุกยาที่บรรจุอยู่ในซองสีชา พร้อมระบุข้อความว่า
“เมียหลวงมาแบบใหม่แบบสับ ไม่อยากส่งฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านไปให้เธอ… เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ความลับในความลับ ที่อยากบอกมือที่สาม ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันไปเลย ได้ทั้งผัวพี่ และได้ทุกอย่างที่พี่มีและพี่เป็น…”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย อาทิ “ดีใจกับพี่เมียหลวงด้วยค่ะ มีคนหายาให้ผัวพี่เขาแทนแล้ว เผลอๆ น่าจะได้พาผัวพี่เขาไปหาหมอรับยาด้วยนะคะ สบายแล้วนะพี่” , “ดีใจแหละ ในที่สุดช้านก็ได้ทุกอย่างจากแกรรรรร” , “ผัวพี่เขาคงรักเธอมากถึงให้น้องได้ทุกอย่าง 5555 โคตรสะใจเลย”
นอกจากนี้ ทนายพัฒน์ ยังได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่า “หลักฐานพี่อาจจะไม่พอฟ้องเพราะหนูอาจจะปากแข็งได้ แต่ถ้าหนูตรวจแล้วเจอเอดส์ คือ หนูได้กับผัวพี่แน่นอน สบายใจได้ #เมียหลวงฝากมา”
“หนูอายุ 24 ปีสายเปย์ นิคมบางปะอะริน เมียหลวงเขาฝากมาบอกนะว่า หนูกับผัวหนูที่บ้านพากันไปตรวจเลือดด้วยนะ เห็นเคยบอกว่าท้องกับผัวพี่นิ พี่ว่าหนูน่าจะไม่รอด หลวงอย่างพี่เป็นห่วง…”
“ปากดีด่าเมียหลวง เยาะเย้ย เก่ง เริ่ด!!! แต่เชื่อไหมว่าผัวกรูไม่ได้บอก มรึงหมดหรอก เพราะ มันกับกรูเป็นเอดส์” , “ผู้ชายหลาย ๆ คนเวลาพูดกับคนอื่นบอกว่าเมียไม่ดี แต่ไม่เคยพูดในส่วนที่ตัวเองไม่ดีกับเมีย #พูดความไม่ดีตนเองบ้าง”
ทั้งนี้ ทนายพัฒน์ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว ซึ่งอาจต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
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