บันเทิง

สาเหตุ เซี่ยเสียน เสียชีวิตในวัย 89 ปี ครอบครัว-อดีตภรรยาร่วมส่งร่างครั้งสุดท้าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 17:36 น.
สาเหตุ เซี่ยเสียน เสียชีวิตในวัย 89 ปี ครอบครัว-อดีตภรรยาร่วมส่งร่างครั้งสุดท้าย
ภาพจาก : FB เก้ากระบี่เดียวดาย

เปิดสาเหตุ เซี่ยเสียน นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 89 ปี ครอบครัว-อดีตภรรยาร่วมส่งร่างครั้งสุดท้าย

จากกรณีที่ เซี่ยเสียน หรือ “ซื่อเกอ” ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ฮ่องกง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 89 ปี ล่าสุดสื่อฮ่องกงรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงดัง โดยระบุว่า

เซี่ยเสียน ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายช่วงปลายเดือนเมษายน โดยมีคนเห็นเขาดื่มกาแฟกับเพื่อนๆที่ร้านกาแฟ เขานั่งอยู่บนรถเข็น ใช้ไม้เท้า และดูผอม หลังจากได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงประจำปี 2022 จากภาพยนตร์เรื่อง Time แล้ว เขาก็ปรากฏตัวน้อยลง และไม่ได้รับงานแสดงใหม่ ๆ อีก กระทั่งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เซี่ยเสียน ล้มป่วยด้วย โรคปอดบวม ก่อนเสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 สิริอายุ 89 ปี

ครอบครัวตัดสินใจจัดพิธีศพตามความต้องการของเซี่ยเสียนที่อยากให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุด โดยเลือกที่จะไม่ตั้งศาลาบำเพ็ญกุศลหรือจัดพิธีเคารพศพสาธารณะ แต่ใช้วิธีเคลื่อนย้ายร่างจากโรงพยาบาลตรงไปยังสถานที่สำหรับเผาศพในทันที ท่ามกลางครอบครัวและคนใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมส่ง เซี่ยเสียน นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง ได้จากไปอย่างสงบ

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อ้างอิงจาก : star.ettoday

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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