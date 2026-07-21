สาเหตุ เซี่ยเสียน เสียชีวิตในวัย 89 ปี ครอบครัว-อดีตภรรยาร่วมส่งร่างครั้งสุดท้าย
เปิดสาเหตุ เซี่ยเสียน นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 89 ปี ครอบครัว-อดีตภรรยาร่วมส่งร่างครั้งสุดท้าย
จากกรณีที่ เซี่ยเสียน หรือ “ซื่อเกอ” ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานแห่งวงการภาพยนตร์ฮ่องกง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 89 ปี ล่าสุดสื่อฮ่องกงรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงดัง โดยระบุว่า
เซี่ยเสียน ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายช่วงปลายเดือนเมษายน โดยมีคนเห็นเขาดื่มกาแฟกับเพื่อนๆที่ร้านกาแฟ เขานั่งอยู่บนรถเข็น ใช้ไม้เท้า และดูผอม หลังจากได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงประจำปี 2022 จากภาพยนตร์เรื่อง Time แล้ว เขาก็ปรากฏตัวน้อยลง และไม่ได้รับงานแสดงใหม่ ๆ อีก กระทั่งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เซี่ยเสียน ล้มป่วยด้วย โรคปอดบวม ก่อนเสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 สิริอายุ 89 ปี
ครอบครัวตัดสินใจจัดพิธีศพตามความต้องการของเซี่ยเสียนที่อยากให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุด โดยเลือกที่จะไม่ตั้งศาลาบำเพ็ญกุศลหรือจัดพิธีเคารพศพสาธารณะ แต่ใช้วิธีเคลื่อนย้ายร่างจากโรงพยาบาลตรงไปยังสถานที่สำหรับเผาศพในทันที ท่ามกลางครอบครัวและคนใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมส่ง เซี่ยเสียน นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง ได้จากไปอย่างสงบ
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อ้างอิงจาก : star.ettoday
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