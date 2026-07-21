ตะวันฉาย สละแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเป็นทางการ เหตุต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

“ตะวันฉาย” เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ประกาศสละแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต อย่างเป็นทางการ เหตุต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ
21 ก.ค. 2569 เพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand โพสต์แจ้งข่าวว่า “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ประกาศสละตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เนื่องจากยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บ ส่งผลให้ “นิโค คาร์ริลโล” แชมป์โลกเฉพาะกาล ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการทันที
โดย ตะวันฉาย เผยว่า “การได้ครองเข็มขัดเส้นนี้ ถือเป็นเกียรติสำหรับผม แต่ไม่ว่าจะมีเข็มขัดหรือไม่ เกียรติและศักดิ์ศรีของผมยังคงอยู่ ผมตัดสินใจสละตำแหน่ง ด้วยความเคารพต่อองค์กร และแฟน ๆ ทุกคน”
สาเหตุของการสละแชมป์มาจากอาการกระดูกหน้าแข้งหักที่ตะวันฉายได้รับจากศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งทำให้ต้องพักการแข่งขันเป็นเวลานาน และไม่สามารถลงป้องกันตำแหน่งได้ตามกำหนด
เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” จึงเลือกสละแชมป์ที่ครองมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เพื่อเปิดทางให้การแข่งขันในรุ่นเฟเธอร์เวตเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมขอเวลาเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งในอนาคต
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