นกกรงหัวจุก ถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เปิดทางเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกปรอดหัวโขน หรือที่รู้จักกันในชื่อนกกรงหัวจุก ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเปิดทางให้ประชาชนเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้สะดวกขึ้น และต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสาระสำคัญคือการถอดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
รู้จักนกกรงหัวจุก นกตัวเล็กเสียงทอง
นกกรงหัวจุก มีชื่อทางการว่านกปรอดหัวโขน หรือนกปรอดหัวจุก ทางภาคเหนือเรียกนกปิ๊ดจะลิว ภาษาอังกฤษคือ Red-whiskered bulbul ชื่อวิทยาศาสตร์ Pycnonotus jocosus จัดอยู่ในวงศ์นกปรอด เป็นนกขนาดเล็ก โตเต็มที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ลักษณะเด่นที่ทำให้จำง่ายคือ มีหงอนขนสีดำตั้งชันขึ้นบริเวณหน้าผากคล้ายคนสวมหัวโขน อันเป็นที่มาของชื่อ แก้มขาว มีแถบสีแดงใต้ตาคล้ายหนวดสีแดง ก้นสีแดง และปลายหางสีขาว โดยตัวเมียจะมีสีอ่อนกว่าตัวผู้
ในธรรมชาติ นกชนิดนี้อาศัยหากินตามชายป่า พุ่มไม้ และพื้นที่การเกษตร กินผลไม้ เมล็ดพืช และแมลงเป็นอาหาร มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในฐานะผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชป่า จุดที่ทำให้เป็นที่นิยมเลี้ยงคือเสียงร้องที่ไพเราะ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงเพื่อประชันเสียงร้อง คล้ายกับการเลี้ยงนกเขาชวา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์พิเศษที่เรียกว่านกกรงหัวจุกแฟนซี เช่น สีเผือก สีเทา และสีด่าง ซึ่งมีราคาสูงเพราะความเฉพาะตัว
ก่อนหน้านี้ นกปรอดหัวโขนถูกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก ลำดับที่ 576 หมายความว่าผู้ที่ครอบครอง เพาะพันธุ์ หรือค้าขายนกชนิดนี้ ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างทำได้ยาก การปรับสถานภาพเป็นการปลดล็อกให้ประชาชนเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้สะดวกขึ้น
ฝ่ายสนับสนุน มองเป็นเศรษฐกิจชุมชนและซอฟต์พาวเวอร์
ฝ่ายที่ผลักดันการปลดล็อก โดยเฉพาะกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงในภาคใต้ มองว่านกกรงหัวจุกคือสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น นายพุฒิธร วรรณกิจ นายกสมาคมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทย เคยประเมินว่า หากเปิดตลาดเสรี จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในวงการหลายร้อยล้านบาทต่อปี ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยง งานวิจัยด้านวัคซีนและยา ธุรกิจอาหารนก ไปจนถึงการส่งออกสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและยุโรปที่นิยมเลี้ยงนกสวยงามเสียงไพเราะ
รัฐบาลมองว่าการปลดล็อกจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยง ทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติ ต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนวิถีชุมชนการเลี้ยงนกเพื่อประกวดแข่งขันเสียงร้อง โดยฝ่ายผู้เลี้ยงยังยืนยันว่าพร้อมร่วมศึกษากฎหมายลูกและช่วยจัดการกลุ่มที่ลักลอบล่าและค้านกจากป่า
ฝ่ายคัดค้าน นักอนุรักษ์ห่วงซ้ำเติมการลักลอบล่า
อีกด้านหนึ่ง กลุ่มนักอนุรักษ์คัดค้านมาตลอด โดยเมื่อปี 2565 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดค้าน ด้วยเหตุผลสำคัญสามข้อ
ข้อแรก ประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างน่าตกใจ โดยข้อมูลจากการสำรวจของนักดูนกทั่วประเทศระบุว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประชากรนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดลงกว่า 90% ข้อสอง สถิติการลักลอบล่ายังสูงต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555 ถึง 2563 มีการยึดนกที่ลักลอบจับได้ถึง 18,096 ตัว และแม้แต่ช่วงโควิด-19 ปี 2564 ก็ยังยึดได้อีก 500 ตัว สะท้อนว่ายังมีการล่าจากธรรมชาติแม้นกจะยังมีสถานะคุ้มครองอยู่ ข้อสาม การเพาะเลี้ยงไม่สามารถทดแทนนกในธรรมชาติได้ เพราะนกที่ยึดจากการลักลอบส่วนใหญ่เป็นลูกนกที่มีอัตราการรอดต่ำเพียงราว 20%
นักอนุรักษ์ เช่น นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือหมอหม่อง ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ยังชี้ว่า เดิมนกชนิดนี้สามารถขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องถอดออกจากบัญชีคุ้มครอง และในร่างทะเบียนชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของไทยปี 2563 นกปรอดหัวโขนเคยถูกจัดอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) เนื่องจากยังถูกลักลอบนำมาค้าขาย แม้ในภาพรวมระดับโลก IUCN จะจัดสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุดก็ตาม
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อธรรมชาติ
เพื่อลดข้อกังวล คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้กำหนดเงื่อนไขให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบว่าประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้ง
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงผ่านระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นชอบ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องในหลักการ โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การปรับสถานภาพครั้งนี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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