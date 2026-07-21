สาวอ้างเป็น ‘เด็กเสิร์ฟ’ เล่าเหตุการณ์ต้นยันจบ ใหม่ รัชดา สาดไวน์ขาวใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

ชาวเน็ตสาวอ้างตัวเป็น ‘เด็กเสิร์ฟในงาน’ เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบ ใหม่ รัชดา เมา ก่อนสาดไวน์ขาวใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีที่ ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า ท่ามกลางกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยทางแฮร์สไตลิสต์ดังตอบกลับชาวเน็ตแบบแซ่บ ๆ ว่า อีกฝ่ายพยายามเข้ามาขอโทษเรื่องเก่า ทั้ง ๆ ที่เคยตกลงกันแล้วว่าห้ามยุ่งกันอีก
ขณะที่ วุ้นเส้น วิริฒิพา พูดถึงประเด็นดรามานี้ในรายการ แฉ เพราะ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นเพื่อนสนิทในแก๊งของเธอ วุ้นเส้น เผยว่า ตนยังไม่ทราบเบื้องลึกใด ๆ เพิ่งรู้พร้อม ๆ และเท่ากับทุกคนว่าเพื่อนเธอจะเข้าไปขอโทษแล้วโดนสาดน้ำใส่
วุ้นเส้น เปิดใจดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยนาทีทั้งคู่เผชิญหน้า
ล่าสุด ไทยรัฐ ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์อ้างตัวว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟในงานฉลองมงคลสมรส ณเดชน์-ญาญ่า ก่อนเล่าเรื่องราว ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ตั้งแต่ต้นยันจบ
“หนูเป็นเด็กเสิร์ฟในงานค่ะ ยืนมองโต๊ะที่ตัวเองดูแล คุณ จ.น. เหมือนเดินตามใครไม่รู้ค่ะมาคุยกันปกติเลย และพอถึงโต๊ะเกิดเหตุ คุณ จ.น. ก็กำลังจะนั่งค่ะ ฝั่งตรงข้ามอยู่ก็เอาแก้วไวท์ขาวสาดใส่เลย และนั่งอยู่สักพัก ก่อนที่ทุกคนจะกรูเข้ามา เท่าที่ดูคือเขาเมาค่ะและคุณ จ.น.ก็ยิ้มบอกไม่เป็นไร และคนสาดก็ถูกเฉยลุกออกจากโต๊ะโดยมีครูก้อยและใครอีกคนไม่แน่ใจ และก็มีคนเอาผ้าอะไรมาให้เช็ด คุณณเดชน์ก็วิ่งมา ตามด้วยคุณญาญ่า หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขากลับเข้ามาจนงานจบ มีแต่คุณ จ.น.ที่นั่งอยู่”
อย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจไม่ได้เลยว่าคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าสมมติที่แอบอ้างขึ้นมาตามกระแส เราคงต้องรอให้มีการออกมาพูดในประเด็นนี้จากทั้ง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ ใหม่ รัชดา อีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
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