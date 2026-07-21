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กลาโหมถกข่าวสด ปรับแนวทางเสนอข่าวความมั่นคง หลังมีดราม่าภาพแผนที่ทหาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.
กลาโหมถกข่าวสด ปรับแนวทางเสนอข่าวความมั่นคง หลังมีดราม่าภาพแผนที่ทหาร

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เชิญผู้บริหารข่าวสดร่วมหารือ กองทัพเข้าใจดีไร้เจตนาร้ายทำลายความลับทหาร กำชับระวังรายงานข่าวชายแดน ข่าวสดพร้อมขออภัยหากทำประชาชนไม่สบายใจ

พลเอก อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารด้านความมั่นคง พร้อมทบทวนแนวทางการทำงานร่วมกัน ป้องกันการสื่อสารผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหารและความรู้สึกของประชาชน

ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดเข้าชี้แจงกรณีการรายงานข่าวและเผยแพร่ภาพแผนที่ทหารจนกลายเป็นประเด็น โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างผลกระทบหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ที่ผ่านมาการทำหน้าที่สื่อมวลชนรายงานสถานการณ์ชายแดน ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ มีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับกองทัพอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด หากได้รับการแจ้งเตือนให้แก้ไขหรือลบข้อมูลออกจากระบบก็พร้อมดำเนินการทันที

สำหรับการรายงานข่าวที่เป็นประเด็นครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรายงานข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความสับสนในสังคม และรักษากระแสขวัญกำลังใจของกำลังพลในพื้นที่

ฝ่ายกองทัพแสดงความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าไม่มีฝ่ายใดมีเจตนาร้ายในการเปิดเผยความลับทางทหาร อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอข่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นอีกในอนาคต ขณะที่ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสดพร้อมขออภัยอย่างสูงหากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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