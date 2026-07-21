ข่าวการเมือง

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก โดนคุก 4 ปี 12 เดือน คดีขโมยกุญแจข้อเท้าไขหลบหนีกลางศาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ประสิทธิ์ เจียวก๊ก เพิ่มอีก 4 ปี 12 เดือน คดีขโมยกุญแจข้อเท้าไขหลบหนีกลางศาล สารภาพลดโทษครึ่งหนึ่ง ให้นับโทษต่อคดีเก่า

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสมประสงค์ จำเลยที่ 1 และ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก จำเลยที่ 5 ร่วมกันวางแผนพยายามช่วยเหลือนายประสิทธิ์หลบหนีระหว่างการนัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน คดีฉ้อโกงประชาชนเมื่อปี 2565

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ร่วมกับพวกแอบลักลูกกุญแจไขเครื่องพันธนาการข้อเท้าของเรือนจำกลางคลองเปรม ต่อมานายสมประสงค์และพวกได้ร่วมกันจัดหาชุดลำลอง ประกอบด้วยเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้า และเงินสดจำนวน 11,000 บาท มาส่งมอบให้นายประสิทธิ์ที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข 903 ศาลอาญา

นายประสิทธิ์ทำทีขออนุญาตเข้าห้องน้ำชาย ชั้น 9 ก่อนใช้กุญแจที่ขโมยมาไขข้อเท้า ถอดชุดนักโทษเปลี่ยนเป็นชุดลำลองเพื่ออำพรางตัวหลบหนีลงบันไดมายังชั้น 3 แต่เจ้าพนักงานสามารถจับกุมตัวไว้ได้ทันควันพร้อมของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมประสงค์มีความผิดฐานช่วยให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลหลุดพ้นจากการคุมขัง พิพากษาจำคุก 7 ปี ส่วนนายประสิทธิ์มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ จำคุก 7 ปี และความผิดฐานหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจศาล จำคุก 3 ปี

เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจึงลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกนายสมประสงค์ 3 ปี 6 เดือน

ขณะที่นายประสิทธิ์ โดนโทษจำคุกฐานร่วมกันลักทรัพย์ 3 ปี 6 เดือน และฐานหลบหนีการคุมขัง 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุกนายประสิทธิ์เป็นเวลา 4 ปี 12 เดือน โดยให้นับโทษต่อจากคดีเดิมที่เคยถูกพิพากษาจำคุกก่อนหน้านี้ พร้อมสั่งริบของกลางทั้งหมด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 16:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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