อุทธรณ์ออนไลน์ แต่สุดท้ายต้องไปเอง? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำไมคนแก่ยังต้องเดินทางพิสูจน์สิทธิ

ระบบเปิดให้อุทธรณ์ผ่านมือถือได้ แต่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บางกรณียังต้องตามแก้ข้อมูลกับหน่วยงานต้นทาง ขณะที่รัฐบาลเร่งตั้งศูนย์บริการทุกอำเภอ ลดภาระคนเปราะบาง
จากกรณีข่าวการเดินทางลงจากดอยของ นางเงา รกไภร อายุ 69 ปี เพื่อยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ธ.ก.ส. สาขาปัว จังหวัดน่าน จบลงด้วยการหมดสติ เจ้าหน้าที่ช่วยกู้ชีพและนำส่งโรงพยาบาล ก่อนเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า การรอรับบริการเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต แต่ทำให้สังคมหันกลับมามองขั้นตอนที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ เมื่อระบบแจ้งว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์”
บนหน้าจอ ขั้นตอนอุทธรณ์ดูไม่ซับซ้อน ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลและกดยื่นทบทวนผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปทางรัฐ หรือขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ร่วมโครงการดำเนินการให้ แต่การกดปุ่มดังกล่าวยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการ
คู่มือของกระทรวงการคลังระบุว่า เมื่อยื่นทบทวนสิทธิแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนต้องติดตามว่าไม่ผ่านเพราะข้อมูลใด และหากข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ต้องติดต่อขอตรวจสอบหรือแก้ไขกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ทั้งผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายอาจต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
กล่าวอีกทางหนึ่ง การอุทธรณ์ออนไลน์ช่วยเปิดคำร้อง แต่ไม่ได้แก้ข้อมูลรถ ที่ดิน การศึกษา รายได้ หรือหนี้สินให้โดยอัตโนมัติ หากข้อมูลต้นทางยังคงเดิม ผลการตรวจสอบรอบใหม่ก็อาจไม่เปลี่ยนแปลง
ทบทวนสิทธิหนึ่งครั้ง ต้องผ่านอะไรบ้าง
เส้นทางของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เริ่มจากการเข้าสู่ระบบเพื่อดูเหตุผลอย่างละเอียด จากนั้นยืนยันตัวตน กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และกดยื่นทบทวนสิทธิ เมื่อระบบรับคำขอแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบว่า หน่วยงานใดเป็นผู้ส่งข้อมูลที่ทำให้ไม่ผ่าน ก่อนติดต่อหน่วยงานนั้นเพื่อขอแก้ไขหรือบันทึกข้อเท็จจริง แล้วจึงรอตรวจสอบผลรอบใหม่
ปัญหาที่เห็นชัดคือข้อมูลการถือครองรถ รัฐบาลยอมรับว่า ประชาชนบางรายยังมีชื่อเป็นเจ้าของรถเก่าหรือรถที่สิ้นสภาพ รถสูญหาย รถที่ขายแบบโอนลอย หรือรถที่บุคคลอื่นนำชื่อไปใช้ แม้เจ้าตัวไม่ได้ครอบครองหรือใช้งานจริง คนกลุ่มนี้ต้องขอให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ
กรณีผู้ไม่สะดวกเดินทางไปสำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบกจัดทำแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อให้ประชาชนประสานผ่านกลไกในพื้นที่ได้ ส่วนปัญหาประเภทอื่น เช่น ที่ดินหรือสถานะการศึกษา ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลนั้นโดยตรง
กระบวนการนี้อธิบายได้ว่า เหตุใดผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งจึงยังเดินทางไปธนาคารหรือที่ว่าการอำเภอ แม้รัฐบาลเปิดช่องทางออนไลน์แล้ว บางคนไม่มีสมาร์ตโฟน บางคนไม่เข้าใจข้อความในระบบ ขณะที่บางกรณีต้องนำเอกสารไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ต้นทางอยู่ดี ไทยพีบีเอสรายงานว่า ผู้มาตรวจสอบสิทธิตามธนาคารหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และบางคนตัดสินใจไม่ยื่นทบทวนเพราะมองว่าขั้นตอนยุ่งยาก
ผู้สูงอายุ–ผู้พิการ มอบอำนาจได้ ไม่จำเป็นต้องไปเองทุกคน
กระทรวงการคลังเปิดทางให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย และสำเนาบัตรคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ หากมี พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
อย่างไรก็ตาม การมีแบบฟอร์มมอบอำนาจไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกพื้นที่จะทราบว่ามีช่องทางนี้ หรือสามารถเตรียมเอกสารได้โดยไม่มีผู้ช่วย ปัญหาจึงไม่ได้อยู่เพียงว่า “ระบบมีทางเลือกหรือไม่” แต่อยู่ที่ข้อมูลและเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากเพียงใด
หลังเหตุการณ์ที่จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตั้งศูนย์ One Stop Service ครบทั้ง 15 อำเภอ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ธนาคาร สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่ง และหน่วยงานการศึกษาไปให้บริการในจุดเดียว รวมถึงจัดระบบคิว ที่พักคอย น้ำดื่ม และจุดปฐมพยาบาล
ในระดับประเทศ รัฐบาลประกาศให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ประสานงาน พร้อมใช้โครงการ “อำเภอพึ่งได้” ส่งเจ้าหน้าที่อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงไปรับเรื่องในชุมชน สำหรับประชาชนที่เดินทางไม่สะดวก มาตรการนี้เพิ่งถูกเร่งผลักดันหลังพบปัญหาความแออัดและข้อจำกัดจากการใช้ข้อมูลหลายหน่วยงานร่วมกัน
กำหนดเวลายังมี 2 ชุด ต้องตรวจให้ชัด
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์โครงการยังระบุให้ยื่นทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569 และติดต่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานต้นทางภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
ขณะเดียวกัน รัฐบาลประกาศว่าอยู่ระหว่างเสนอขยายเวลาทบทวนสิทธิถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 ดังนั้น ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ควรรอประกาศขยายเวลา แต่ควรดำเนินการตามกำหนดเดิมก่อน และตรวจสอบความคืบหน้าจากเว็บไซต์ทางการหรือศูนย์บริการในอำเภออีกครั้ง
หลังยื่นคำร้องแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงเก็บหลักฐานว่ากดอุทธรณ์สำเร็จ แต่ต้องดูให้ชัดว่าไม่ผ่านเพราะข้อมูลใด หน่วยงานใดถือข้อมูลนั้น และต้องแก้ไขภายในวันไหน เพราะในระบบที่เชื่อมฐานข้อมูลหลายหน่วยงาน ปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” เป็นเพียงประตูแรก ส่วนภาระเดินต่อยังอาจตกอยู่กับผู้ขอรับความช่วยเหลือเอง
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