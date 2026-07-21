สส.ตรัง ประชาธิปัตย์ เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดีเลี่ยงภาษี 6.6 ล้าน
กฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดีเลี่ยงภาษี 6.6 ล้าน เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา
นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ สส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. และพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก ความผิดฐานเป็นผู้ประกอบการนำใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้เครดิตภาษี และเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการแสดงยอดขายอันเป็นเท็จ ภายหลังปิดสมัยประชุมรัฐสภา
โดยก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในคดีเดียวกันแล้ว 3 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมพิภู, นายดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ หรือนายนิทัศน์ โล่สถาพรพิพิธ และพระภูรินท์รพี ภาคย์อิชณน์ หรือนายภูรินท์รพี ภาคย์อิชณน์ ซึ่งในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับ นายกฤตย์อิชย์ ถือเป็นผู้ต้องหารายที่ 4 ในคดีดังกล่าว ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจในขณะเกิดเหตุ โดยคดีนี้สืบเนื่องจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ก่อนโอนสำนวนมายัง กก.2 บก.ปอศ. เมื่อปลายเดือน ม.ค. 2569 จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้องรวม 4 ราย ในข้อหาเป็นผู้ประกอบการนำใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้เครดิตภาษี โดยคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายรวม 6,670,979.75 บาท
ภายหลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา นายกฤตย์อิชย์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือและปล่อยตัวกลับ พร้อมนัดหมายให้เดินทางไปยังสำนักงานอัยการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.นี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
หลังเสร็จสิ้นการรับทราบข้อกล่าวหา ขณะ นายกฤตย์อิชย์ เดินออกจากอาคารพิทักษ์สันติ บชก. ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ เจ้าตัวตอบสั้น ๆ ว่า “มายื่นเอกสารให้ตำรวจ” ก่อนขอตัวเดินทางกลับทันที
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