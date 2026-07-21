ธ.ก.ส. เปิดตัว สินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยต่ำ กู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนยาว 40 ปี

ธ.ก.ส. เปิดตัว โครงการสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย มาตรการพิเศษ สำหรับข้าราชการ ดอกเบี้ยต่ำ กู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนยาว 40 ปี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดโครงการ โครงการสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย (BAAC Housing Loans) มาตรการพิเศษ ผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.55% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย กรณีมีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามเงื่อนไข
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99
- ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.83
- ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99
- ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.54%
อัตราดอกเบี้ย กรณีไม่มีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60
- ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.28
- ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60
- ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.25
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.81% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากต้นเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาการส่งชำระ 20 ปี)
- วงเงินกู้สูงสุดสัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท รายละไม่เกิน 3 หลักประกัน (หลัง)
ระยะเวลามาตรการ
อนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ภายใต้วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใดอย่างจะถึงก่อน
คุณสมบัติของผู้กู้หลัก
1. เป็นข้าราชการ บุคลากรภาครัฐหรือพนักงานองค์กรที่หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคาร
2. มีอายุราชการหรืออายุการทำงานในส่วนงานมาแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีผู้กู้หลักเป็นข้าราชการ ต้องผ่านการทดลองงานและบรรจุเป็นข้าราชการในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2 กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานองค์กร หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องผ่านการทดลองงานและมีอายุการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีไม่ถึง 1 ปี แต่มีประวัติการทำงานกับหน่วยงานเดิมที่เป็นองค์กรของรัฐในอดีตรวมกับหน่วยงานใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้สามารถพิจารณาลดหย่อนหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้
3. กรณีผู้กู้หลักมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้กู้ร่วมที่มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ผู้กู้ต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ วงเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ ระยะเวลาความคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี ชำระค่าเบี้ยประกันในคราวเดียว ระบุให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นลำดับแรก
ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.575 ต่อปี ตามประกาศฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 อัตราดอกเบี้ย MRR เปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
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