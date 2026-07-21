ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวอีกครั้ง ลั่น หยุดพูดว่ากำลังทยอยจ่าย มันผ่านมาจะ 1 ปีแล้ว
ยองแจ GOT7 โพสต์เดือดทวงค่าตัวอีกครั้ง ลั่น หยุดพูดว่ากำลังทยอยจ่าย เพราะมันผ่านมาจะครบ 1 ปีแล้ว ย้ำ ไม่ได้เรียกร้องแบบไม่เป็นธรรม
ยังคงต้องติดตามทวง และทำให้แฟนคลับเป็นห่วงอย่างมาก เมื่อ ยองแจ GOT7 รีโพสต์ทวงเงินค่าตัวงานแสดงกับบริษัทดัง หลังเจ้าตัวพยายามติดต่อเพื่อเคลียร์ค่าตัวส่วนที่เหลือที่ควรจะได้จนเกือบจะครบ 1 ปีแล้ว โดยข้อความนี้ ยองแจ GOT7 เคยโพสต์ลงสตอรี่ไอจีส่วนตัวแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด 20 ก.ค. 69 ยองแจ ก็นำโพสต์เดิมกลับมาขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้จะครบ 1 ปีแล้วที่เขายังได้รับเงินไม่ครบ ทั้ง ๆ ที่เขาทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อม ความพยายาม และกระบวนการอื่น ๆ มาตลอดเวลาที่ถ่ายทำ
“ช่วยเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยด้วยครับ! แล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สนุกสนานนะครับ!
เหมือนจะบอกว่าจะเคลียร์ให้เสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคลียร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ในฐานะฝ่ายที่ต้องรอรับเงิน พอติดต่อไปทีไรก็ได้แต่คำตอบว่า “ไม่ได้บอกเหรอว่าจะให้เมื่อไหร่ ช่วยรอต่อไปอีกหน่อยเถอะ”
พอถึงเดือนสิงหาคมนี้ ก็จะครบเกือบ 1 ปีเต็มแล้วที่ยังเคลียร์ไม่เรียบร้อย ทำแบบนี้มันลำบากใจจริง ๆ นะครับ ในสถานการณ์ที่ค้างค่าตัว ซึ่งควรได้รับ แต่ยังได้รับไม่ครบถ้วนแบบนี้ คุณคิดว่าคนที่ได้เห็นโพสต์นี้เขาจะรู้สึกยังไงกันครับ
แล้วก็ ช่วยเลิกพูดทำนองว่า กำลังทยอยจ่ายอยู่ ทั้งที่จ่ายมาแค่บางส่วนของจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายตามกำหนดได้แล้วครับ ถึงจะจ่ายมาบ้างก็เถอะ แต่สำหรับผมแล้ว จำนวนเงินแค่นี้มันยากที่จะเรียกว่าเป็นการเคลียร์บัญชีได้หรอกครับ
ผมไปเรียกร้องเงินโดยไม่เป็นธรรมหรือยังไงกัน เวลาที่ผมใช้ซ้อม ความพยายาม และกระบวนการทั้งหมดนั่นมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมครับ ผมอยากเคลียร์กันด้วยดีครับ แต่ผมคิดว่าฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์มันอึดอัดไม่ใช่ฝ่ายเราหรอกนะ บอกว่าจะเคลียร์ให้เสร็จภายในเดือนนี้อย่างนั้นเหรอครับ? หึ หึ คำนี้ผมไม่รู้ว่าได้ยินมาเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วล่ะครับ”
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อ้างอิงจาก : IG 333cyj333
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