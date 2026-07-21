การเงินเศรษฐกิจ

สำนักงานสลากฯ เปิดให้ยกเลิก ตัวแทนจำหน่ายฯ สำหรับผู้ต้องการสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 15:08 น.
สำนักงานสลากฯ เปิดให้ยกเลิก ตัวแทนจำหน่ายฯ สำหรับผู้ต้องการสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานสลากฯ เปิดให้ยกเลิก ตัวแทนจำหน่ายฯ เหตุถูกสวมชื่อขายสลากฯ สำหรับผู้ต้องการสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

21 ก.ค. 2569 จากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาท ต่อปี เนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทน และเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเอง ทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้นั้น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม หากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

สำนักงานฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ ได้ ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ

ทั้งนี้ สำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 15:08 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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