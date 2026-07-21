สำนักงานสลากฯ เปิดให้ยกเลิก ตัวแทนจำหน่ายฯ สำหรับผู้ต้องการสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานสลากฯ เปิดให้ยกเลิก ตัวแทนจำหน่ายฯ เหตุถูกสวมชื่อขายสลากฯ สำหรับผู้ต้องการสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21 ก.ค. 2569 จากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาท ต่อปี เนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทน และเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเอง ทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้นั้น
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม หากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป
สำนักงานฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ ได้ ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ
ทั้งนี้ สำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบ
- คลังจ่อแก้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขยายสิทธิคนมีรถเก่า นักศึกษานอกระบบ
- ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน? เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: