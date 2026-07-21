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หมอโรคหัวใจ ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย พูดไม่กี่คำ ทรงพลังกว่าหมอบอกมา 20 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:54 น.

แพทย์เผยคำพูดไม่กี่คำของ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดัง ทรงพลังกว่าหมอบอกมา 20 ปี พร้อมให้ความรู้เรื่องยา สแตติน ยาลดไขมันในเลือด ชี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อแพง ยาสามัญทดแทนกันได้ผลดีไม่ต่างกัน

เป็นที่ชื่นชมอย่างมาก ในเทปโหนกระแส เรื่องสามีครูทราย เสียชีวิตจากโรคหัวใจ หนุ่ม กรรชัย ก็ยอมรับว่าตนเองกินยาลดไขมัน มานาน 10 ปีแล้ว

ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก CardioClinic WP โพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หลังพิธีกรชื่อดังเปิดเผยในรายการโหนกระแสว่า กำลังรับประทานยาลดไขมัน Crestor เนื่องจากระดับไขมันในเลือดเกินกว่าจะควบคุมด้วยวิธีธรรมชาติ

เพจหมอหัวใจระบุว่า คำพูดสั้นๆ เพียงไม่กี่คำของพิธีกรดังสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาล ช่วยให้ประชาชนไทยเชื่อมั่นและเปิดใจรับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน (Statin) ตามคำแนะนำของแพทย์มากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนพรีเซนเตอร์ที่ช่วยรณรงค์ให้ความรู้ทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แพทย์พยายามอธิบายมาตลอดหลายสิบปี อย่างไรก็ตาม ทางเพจระบุอย่างอารมณ์ดีว่า ผลกระทบอีกด้านคือคนไข้จำนวนมากแห่มาขอให้แพทย์จ่ายยาตัวเดียวกับที่พิธีกรชื่อดังรับประทาน

ทางเพจถือโอกาสให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ยา Crestor เป็นชื่อทางการค้าของยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) ซึ่งเป็นยาต้นตำรับที่มีราคาค่อนข้างสูง ทว่าปัจจุบันสิทธิบัตรยาได้หมดอายุลงแล้ว ทำให้บริษัทอื่นสามารถผลิตยาสามัญ (Generic drugs) ออกมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่า โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ดี

พร้อมกันนี้ ได้อธิบายถึงยาลดไขมันกลุ่มสแตตินในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ตั้งแต่ยุคแรกที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น Simvastatin ยุคที่สองแบบกึ่งสังเคราะห์ และยุคที่สามแบบสังเคราะห์เต็มรูปแบบ เช่น Rosuvastatin และ Atorvastatin ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการลดระดับไขมันเลว (LDL) โดยการเลือกใช้ยาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของคนไข้และคำแนะนำของแพทย์ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:54 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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