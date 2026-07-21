“อนุทิน” สั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบ
อนุทิน สั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบ ย้ำประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายต้องวิ่งเข้าหารัฐ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 15/2569 ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสติการแห่งรัฐ ประจำปี 2569 โดยระบุว่า จากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรอง ทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น ผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียน หรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐ หรือรอการอุทธรณ์ แต่หน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชน ลงพื้นที่ค้นหา รับฟัง และแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ พร้อมมอบหมายให้
– กระทรวงมหาดไทย บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง แต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือ และส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็ว
– กรมการขนส่งทางบก เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน พร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพ และเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรค
– กระทรวงการคลัง เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบัน ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิหลุดจากระบบ และเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
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