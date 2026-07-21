วุ้นเส้น เปิดใจดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยนาทีทั้งคู่เผชิญหน้า

วุ้นเส้น วิริฒิพา เปิดใจดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เผยนาทีทั้งคู่เผชิญหน้ากลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า
ความคืบหน้าล่าสุดหลังเกิดเรื่องใหญ่สะเทือนวงการบันเทิง เมื่อมีข่าวลือว่า ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตในเรื่องของความเหมาะสมและมารยาท โดยแฮร์สไตลิสต์คนดังได้เคลื่อนไหวครั้งแรกด้วยการตอบกลับคอมเมนต์แบบฟาด ๆ ประมาณ อีกฝ่ายเข้ามาเพื่อขอโทษกับเรื่องราวเกาเหลาในอดีต ทั้ง ๆ ที่เคยคุยกันแล้วว่าไม่ต้องมายุ่งกันอีก ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้
ใหม่ รัชดา เฉลยปมสาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ลั่น ไม่ต้องสาระแนขอโทษ
ล่าสุด วุ้นเส้น วิริฒิพา หนึ่งในเพื่อนสนิทของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ จากแก๊งนางฟ้า ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ แฉ ซึ่งทาง มดดำ คชาภา พิธีกรได้สัมภาษณ์วุ้นเส้นถึงดรามาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในคืนวันงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า ที่กรุงเทพฯ
วุ้นเส้น เผยว่า “ตนเพิ่งรู้ข่าวตอนกำลังเดินทางมารายการ และมีข้อมูลเบื้องต้นเท่ากับทุกคน คือ เจนี่ตั้งใจเดินไปเพื่อจะขอโทษ และโดนสาดน้ำใส่จริง แต่ยังไม่ได้คุยลงลึกหรืออัปเดตรายละเอียด เนื่องจากตนต้องทำงาน”
ขณะที่ทาง มดดำ คชาภา เล่าความจริงอีกมุมว่า “สาเหตุที่ตนรู้ข่าวนี้เร็ว เพราะ พี่เอ ศุภชัย เป็นห่วงเจนี่มาก จึงโทรศัพท์มาหาตน และฝากให้ตนโทรเช็กอาการเจนี่ให้หน่อย ว่าเจนนี่เป็นอย่างไรบ้าง”
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